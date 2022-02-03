 ብሔራዊ ምክክር፣ አስተያየቶችና ተስፋው | ኢትዮጵያ | DW | 03.02.2022

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ኢትዮጵያ

ብሔራዊ ምክክር፣ አስተያየቶችና ተስፋው

ለአገራዊ ምክክሩ መተማመንን የሚፈጥሩ እርምጃዎች እየተወሰዱ አለመሆኑን መንግስት ሸነ በሚል ስም በሽብርተኝነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ገለጸ፡፡በኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች መንግስትን የሚወጋው ታጣቂ ቡድኑ የተወጠነው ምክክር በመተማመን አለመደገፉ የተፈለገውን ውጤት ከማምጣት ይልቅ ጦርነት እንደሚያባብስ አስታውቋል

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የብሔራዊ ምክክር ሐሳብና የገጠመዉ ተቃዉሞ

ለአገራዊ ምክክሩ መተማመንን የሚፈጥሩ እርምጃዎች እየተወሰዱ አለመሆኑን መንግስት ሸነ በሚል ስም በሽብርተኝነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ገለጸ፡፡በኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች መንግስትን የሚወጋው ታጣቂ ቡድኑ የተወጠነው ምክክር በመተማመን አለመደገፉ የተፈለገውን ውጤት ከማምጣት ይልቅ ጦርነት እንደሚያባብስ አስታውቋል፡፡ በብሔራዊ ምክክር ላይ መንግስትን በነፍጥ የሚወጉ ኃይላት ይሳተፉ አይሳተፉ እስካሁን በግልጽ የተነገረ ነገር የለም፡፡ዶይቼ ቬለ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው አንድ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ግን በምክክሩ ሁሉም አካላት ማሳተፍ ካልተቻለ ውጤታማነቱ  አጠያያቂ ነው ይላሉ፡፡

ስዩም ጌቱ 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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የብሔራዊ ምክክር ሐሳብና የገጠመዉ ተቃዉሞ  