ቤንሻንጉል ጉሙዝ የምርጫ ዝግጅት ስለመቋረጡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ ወር ውስጥ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለማካሄድ የነበረውን የምርጫ ዝግጅት ማቋረጡን ጥቅምት 26 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዐስታውቋል። ዝግጅቱን ያቋረጠውም ሀገር አቀፍ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁ መሆኑንም ገልጧል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ ወር ውስጥ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለማካሄድ የነበረውን የምርጫ ዝግጅት ማቋረጡን ጥቅምት 26 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዐስታውቋል። ዝግጅቱን ያቋረጠውም ሀገር አቀፍ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁ መሆኑንም ገልጧል። ያነጋገርናቸው በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓለቲካ ፓርቲዎች በበኩላቸው በክልሉ ሁሉም ስፋራዎች ሠላም ሳይሰፍን ምርጫ ማካሄድ እንደማይቻል ከዚህ ቀደም ምክረ-ሀሳብ ማቅረባቸውን እና የቦርዱ ውሳኔም ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
ስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፦ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ትክክለኛ መሆኑን በመግለጥ ቅድሚያ ለሕዝብ ደህንትና ለሰላም መስጠት አለብን ብሏል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ አመንቴ ግሺ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ በክልሉ ቦርዱ በሚያወጣቸው ጊዜ ሰለዳ መሰረት እንዲካሄድ በስምምነት ላይ መድረሳቸውን ጠቁመዋል። ነጻ እና ፍትሐዊ ምርጫ ለማካሄድም የክልሉ የጸጥታ ችግር መቀረፍ እንዳበለትም አክለዋል። የአካባቢው ሰላም እንዲሰፍን እና ምርጫውም እንዲራዘም የጋራ ምክር ቤቱ አቋም መሆኑን ተናግረዋል።የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሐመድ ኢስማኤል ፓርቲያቸው በክልሉ ውስጥ አሁን ባለው የሰላም ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ እንደማይቻል ምክረ-ሀሳብ ማቅረቡን አመልክተዋል። ሁሉንም የክልሉ ነዋሪዎች ተሳታፊ ለማድረግም የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀዬአቸው መመለስ እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። የተወሰኑ የክልሉ አካባቢዎችም በአስችኳይ ጊዜ አዋጅ እየተዳደሩ እንደሚገኙ ገልጸው መንግስት ሰላም በማስፈን የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ የሚያካሄዱቤት አጋጣሚ ሊፈጠር ይገባል ብለዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ በበኩላቸው በክልሉ ምርጫ መካሄድ አለበት በማለት ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበር የተናገሩ ሲሆን፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ በታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት በቦርዱ ውሳኔ ምርጫው መራዘሙን ፓርቲያቸው እንደሚቀበል ጠቁመዋል።
በቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል በታኅሣሥ ወር ምርጫ ለማካሄድ ከዚህ ቀደም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ መርሀ ግብር ይፋ አድርጎ ነበር። በአብዛኛው ለክልል ምክር ቤት በ17 ምርጫ ክልሎች ምርጫ አለመካሄዱንም ገልጸዋል። በሰኔ 14 ቀን፣ 2013 ዓ.ም በአሶሳ ዞን የተወሰኑ ወረዳዎች ምርጫ መካሄዱም የሚታወስ ነው።
ነጋሣ ደሳለኝ
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አዜብ ታደሰ