 ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የምርጫ ጥሪ በቦሮ ፓርቲ | ኢትዮጵያ | DW | 03.01.2023

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ኢትዮጵያ

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የምርጫ ጥሪ በቦሮ ፓርቲ

ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ሰላም ሰፍኗል ያለው የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምርጫ በክልሉ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረበ። በክልሉ ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ አለመካሄዱን ፓርቲው ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል።

«ምርጫ ለማካሄድ የሚል የተቀመጠ የጊዜ ዘለዳ የለም»

ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ሰላም ሰፍኗል ያለው የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምርጫ በክልሉ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረበ። በክልሉ ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ አለመካሄዱን ፓርቲው ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። በዚህ ዓመት በክልሉ ምርጫ ማካሄድ የማይቻል ከሆነ ለሎች ሕገመንግስታዊ አማራጭ መፍትሔዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ ፓርቲው አሳስቧል። የፌደራል እና የክልሉ መንግስት ከአጎራባች ክልሎች ጋር በመቀናጀት ፓርቲው ሕገ ወጥ እና ግጭት ጫሪ አጀንዳ አራማጆች ያላቸውንም እንዲቆጣጠሩ ሲል ጠይቋል። 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በፀጥታ መደፍረስ ምክንያት ተራዝሞ መቆየቱንበክልሉ ከሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ የሆነው የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዐስታወቀ። የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ተሰማ በአሁኑ ወቅት በክልሉ አብዛኛው ቦታዎች ሰላም በመስፈኑ ምርጫ ባስቸኳይ ተካሂዶ ሕጋዊ መንግሥት በክልሉ መመስረት እንዳለበት ጠቁመዋል። በክልሉ ምርጫ ለማካሄድ የሚያሰጋ የፀጥታ ችግር አለመኖሩንም ተናግረዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይም በመተከል ዞን ለረጅም ጊዜ የቆየው የሰላም መደፍረስ መረጋጋቱንና የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀዬያቸው መመለስ መጀመራቸውን ፓርቲአቸው እንደሚደግፍ አመልክተዋል። 

Äthiopien | Assosa

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ አውራጎዳና ላይአውቶቡስ፤ ባጃጆችና ሰዎች ይታያሉ

ዞኑ ለተራዘመ ጊዜ ግጭት ውስጥ እንዲቆይ የሚፈልጉ ራሳቸውን «የመተከል አስመላሽ ኮሚቴ» ብለው የሚጠሩ ኃይሎች በግጭት ቀስቃሽ ተግባር ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ኃላፊው ተናግረዋል። በክልሉ ለሦስትና አራት ዓመታት የነበረውን ግጭትና አለመረጋጋት በዘላቂነት ለመቅረፍ የፌደራል እና የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸውን ጠቁመዋል። 

በክልሉ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያ ንቅናቄ (ጉ.ሕ.ዴ.ን) እና የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ (ቤ.ሕ.ነ.ን) ታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነት መደረሱ በክልሉ ሰላም መስፈን አስተዋጽኦ እንዳለውም አቶ ዩሐንስ ተናግረዋል። ነገር ግን የተሐድሶ ስልጠና የወሰዱ የታጣቂ ቡድኑ አባላት ወደ ክልሉ የፀጥታ ኃይሎች፤ ፍትህ እና ደህንነት መዋቅሮች ውስጥ እንድቀላቀሉ ሊደረግ እንደማይገባ ፓርቲው አሳስቧል።

በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ታደሰ ለማ በክልሉ ምርጫ ለማካሄድ የሚል የተቀመጠ የጊዜ ዘለዳ የለም ብለዋል። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝና ምርጫ ባልተካሄደባቸው የኦሮሚያ ክልል ውጪ ያሉ ሌሎች ምርጫ ያልተካሄደባቸው የሀገሪቱ ስፍራዎች ምርጫ እንዲካሄድ በቦርዱ ደብዳቤ እንደ ደረሳቸውም ጠቁመዋል።

Grenze zwischen Äthiopien und Sudan

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ የተዘማዘዘ አውራጎዳና ዳር በጋሪ እቃ የያዘ ልጅ ተቀምጦ ከርቀት አንድ ሰውዬ ሲመጡ

በፓርቲው የተጠቀሱትን የሰላም እና ደህንነት ጉዳዩችን አስመልክቶ ማብራሪያ እንዲሰጡን ከሚመለከተው የክልሉ ተቋማት መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ባለፈው ቅዳሜ ታህሳስ 22 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በሰጡት ማብራሪያ በክልሉ ሁሉም ቦታዎች በሚባል ደረጃ ሰላም ሰፍኗል ብለዋል። ድንበር አካባቢዎችና ወረዳዎችን የሚያገናኙ የትራንስፖርት አገልግሎቶችም መጀመራቸውን ኮሚሽነር ሐሩን ዑመር ገልጸዋል። በቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል ከአሶሳ ዞን የተወሰኑ ቦታዎች ውጪ በአብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ምርጫ ሳይካሄድ መቆየቱ የሚታወስ ነው።

ነጋሣ ደሳለኝ

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ነጋሽ መሐመድ

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«ምርጫ ለማካሄድ የሚል የተቀመጠ የጊዜ ዘለዳ የለም»

ተዛማጅ ዘገባዎች

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 170 ተጠርጣሪዎች ተፈቱ

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 170 ተጠርጣሪዎች ተፈቱ 05.05.2022

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ጋለሳ ቀበሌና አካባቢው ውስጥ ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ከሳምንት በፊት ታስረው ከነበሩት 300 ያህል ሰዎች መካከል በትናትናው ዕለት 170 የሚደርሱ ሰዎች መፈታታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል።

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፀጥታ ችግርና የተወሰደ ርምጃ

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፀጥታ ችግርና የተወሰደ ርምጃ 29.03.2022

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፀጥታ ክፍል ፀረ ሠላም በሚል ከ130 በላይ ሰዎች ላይ ባለፉት ስድስት ወራት ርምጃ መውሰዱን ዐስታወቀ። ከትናንት ጀምሮ እየተካሄደ በሚገኘው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት 7ኛ የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ጉባኤ እንደተገለጠው ርምጃው የተወሰደው በክልሉ ሁሉም ዞኖች እና ወረዳዎች ድንገተኛ አሰሳ በማድረግ ነው።

ግማሽ ሚሊዮን በተፈናቀለባት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አንድ ሚሊዮን ኼክታር መሬት ሊለማ ነው ተባለ

ግማሽ ሚሊዮን በተፈናቀለባት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አንድ ሚሊዮን ኼክታር መሬት ሊለማ ነው ተባለ 27.05.2022

ግማሽ ሚሊዮን ነዋሪዎች በተፈናቀሉበት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ በዘንድሮ ክረምት ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት በምርት ለመሸፈን መታቀዱን የክልሉ ግብርና ተፈጥሮ ሀብት ጽ/ቤት ዐአስታወቀ። እስካሁን 60ሺ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን የክልሉ ግብርና ጽ/ቤት ኃለፊ አቶ ባበክር ሀሊፋ ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናግረዋል፡