ቤንሻንጉል ጉሙዝ ለመልሶ ግንባታ 79.4 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በግችት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት 79.4 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ተገለጠ። በመተከልና ካማሺ ዞን ተፈናቅለው ከነበሩት መካከል 220ሺ ያህል ዜጎች ወደ ቀዬአቸው መመለሳቸውን የክልሉ መንግስት ዐስታውቋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በግችት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት 79.4 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ተገለጠ። በመተከልና ካማሺ ዞን ተፈናቅለው ከነበሩት መካከል 220ሺ ያህል ዜጎች ወደ ቀዬአቸው መመለሳቸውን የክልሉ መንግስት ዐስታውቋል። የክልሉ አደጋ ስጋት እና ሥራ አመራር ኮሚሽን የተፈናቀሉ ዜጎችን ሙሉ በሙሉ መልሶ ለማቋቋም ሁለት ዓመት እና ከዚያ በላይ የሚሆን ጊዜ ሊወሰድ ይችላል ብሏል። በክልሉ 4 መቶ 42ሺ የሚደርሱ ዜጎች ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ድጋፍ ሲደረግላቸው እንደነበረም ተገልጧል። ቤኒሻንል ጉሙዝ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው «የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ» ትናንት ባወጣው መግለጫ በመተከል ለደረሰው ጉዳትና ውድመት መልሶ ለመገንባት በቂ ትኩረት አልተሰጠውም ብሏል። ወደ ቀያአቸው የተመለሱ ዜጎችም መሠረተ ልማት በመውደሙ አገልግሎት እያገኘ እንዳልሆነ ፓርቲው አመልክቷል። የአሶሳ ዘጋቢያችን ነጋሣ ደሳለን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር 112ሺ ተማሪዎች ከትምህት ገበታ ውጪ እንደነበሩ በዛው ዕለት በተካሄደው የክልሉ 24ኛው የትምህርት ጉባኤ ላይ የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን ገልጸዋል።
በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም አንስቶ የደረሰውን ጉዳት ለመለየት በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ጥናት ተደርገዋል። ከ475ሺ በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን በጥናቱ መረጋገጡን የክልሉ መንግስት ከሁለት ሳምንት በፊት ይፋ አድርገዋል። በቢሊዮን የሚቆጠር ንብረት መወደሙንም በጥናት መረጋገጡ ተጠቁሟል። የክልሉ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል በተባሉ አካባቢዎች ዜጎች ወደ ቀያአቸው እየተመለሱ እንደሆነ ተናግረዋል።
በክልሉ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ በሚገኝበት መተከል ዞን በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የነበሩት የተወሰኑት ወደ ቀያአቸው መመለሳቸውን አክለዋል። የግለሰቦች ቤቶችን ለመገንባትና የወደመውን መሰረተ ልማት መልሶ ለማቋቋም የፌደራል መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል። በተለያዩ ዞኖች ውስጥ በነበረው ግጭትና የጸጥታ ችግሮች 43ሺ የሚደርሱ የግሰለሰብ ቤቶችና ት/ቤቶችም መቃጠላቸውን አብራርተዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ከሚንቀሳቀሱት 7 የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የቦሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወደ ቀያአቸው የተመለሱ ዜጎች ንብረታቸው በመውደሙ ወደ መደበኛ ኑሯቸው አልተመለሱም ብሏል። በክልሉ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባት በቂ ትኩረት እንዳልተሰጠው የፓርቲው ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዩሐንስ ተሰማ ገልጸዋል። የወደሙ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማትና ሌሎችም ማኅበራዊ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ሰላም በሰፈነባቸው ወረዳዎች መልሶ ግንባታ ሥራ አለመጀመሩን ጠቁመዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 250ሺ የሚደርሱት ዜጎች አሁንም በመጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙ የክልሉ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን መረጃ ያሳል። በክልሉ የደረሰውን ጉዳት ለመለየትና መልሶ ለማቋቋም በደረተገው ጥናት ከተፈናቀሉት ዜጎችም በተጨማሪ በሁለት ዓመት ውስጥ የወደመውን ንብረት መልሶ ለመገንባት 79.4 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግም ተገልጿል።
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ