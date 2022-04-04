ቤኒሻንጉል፤ የጊዘንና የኩርሙክ የንግድ ኬላዎች ተከፈቱ

ኬላዎቹ መከፈታቸው በሁለቱም ድንበር ኬላዎች በኩል ሕጋዊ የንግድ ትስስርን ለማሳደግና እና በሱዳን በኩል ወደ ክልሉ የሚገቡ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርንና ታጣቂዎችን ለመቆጣጠርም ተብሏል፡፡ በሁለቱም የድንበር ኬላዎች በኩል በሳምንት ሁለት ጊዜ መገበያየት ይቻላል።
የቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል መንግስት ተዘግተው የነበሩ ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር የሚያገናኙ ጊዘን እና ኩርሙክ የተባሉ ሁለት የንግድ ኬላዎች መከፈታቸውን አስታውቋል። የድንበር ኬላዎቹ መከፈትም የንግድ ትስስርና እንደሚያጠናክሩና ፀረ ሰላም ያሏቸውን ኃይሎችን ለመቆጣጠርም አመቺ እንደሆነ የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ አሚድ ለዶቼቬለ ተናግረዋል፡፡ በአሶሳ ዞን ኩርሙክ በሚባል ወረዳ ወደ ሱዳን በሚወስደው መንገድ ላይ ያለው ኬላ ከአራት ቀን በፊት የተከፈተ ሲሆን ጊዘን በተባለው የሸረቆለ ወረዳ በኩል ያለውም ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል፡፡
በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ከሱዳን ጋር የሚያናኙ መስመሮች ላልተወሰ ጊዜያት እንዲዘጉ መንግስት ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ከ2012 ዓ.ም አጋማሽ አንስቶ ተዘግተው ቆይቷል፡፡ ይሁንና ኢትየጵያን ከሱዳን ጋር የሚያገናኙ ከአሶሳ ከተማ በ95 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በሚገኘው ኩርሙክ በተባለ ወረዳ እና በሸረቆለ ወረዳ ጊዘን የሚገኙ ኬላዎች ስራ በቅርቡ እንዲጀምሩ መደረጋቸውን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ አሚድ ገልጸዋል፡፡ ገልጸዋል፡፡ ኬላዎቹ መከፈታቸው በሁለቱም ድንበር ኬላዎች በኩል ሕጋዊ የንግድ ትስስርን ለማሳደግና እና በሱዳን
በኩል ወደ ክልሉ የሚገቡ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርንና ታጣቂዎችን ለመቆጣጠርም ያስችላል ብለዋል፡፡ በሁለቱም የድንበር ኬላዎች በኩል በሳምንት ሁለት ጊዜ መገበያየት እንደሚቻል የተገለጸ ሲሆን በጊዜን በኩል ቅዳሜና ሰኞ በኩርሙክ በኩል ደግሞ ሐሙስና እሁድ የገበያ ቀናት መሆናቸውን አቶ ሙሳ አሚድ አመልክተዋል፡፡የኢትየጵያና ሱዳን አጎራባች ክልሎች ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሱዳን ብሉ ናይል አስተዳደር በየስድስት ወሩ የሚያከናውኑት የጋራ የድንበር ልማት ትብብር በማቋቋም በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ በኮቪድ 19 ስርጭትና ሌሎች ምክንያቶች በዕቅዱ መሰረት ውይይቶች እየተደረጉ አለመሆኑን በታህሳስ 20 /2014 ዓ.ም በተካሄደው የሁለቱ ክልሎች የጋራ ልማት ትብብር ጉበኤ ላይ ተገልጿልል፡፡ በወቅቱ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በድንበር አካባቢ የሚኖሩ የሁለቱ ሀገር ህዝቦችን የጋራ ልማት ለማሳደግ እንደሚሰራ አስረድተዋል፡፡ በጸጥታ ጉዳዩች ላይ በጋራ ለመስራት እና ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችን ለመከላከልም በስምምነት ላይ መድረሳቸውን ጠቁመዋል፡፡ሰሞኑን የተከፈቱት የድንበር ኬላዎች በኩል የሚደረጉት የንግድና የልማት ስራዎች ህጋዊ በሆነ መልኩ ለማከናወን ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግባቸውም የክልሉ የሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ