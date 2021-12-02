 ባይደን የአየር ንብረት ቀዉስን ለመቋቋም ቃል ገቡ | ዓለም | DW | 21.07.2022

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ባይደን የአየር ንብረት ቀዉስን ለመቋቋም ቃል ገቡ

ባይደን የአየር ንብረት ቀዉስን ለመቋቋም ቃል ገቡ

በአውሮጳ እና በዩናይትድ ስቴትስ የሙቀት ማዕበል መከሰቱን ተከትሎ፣ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከአየር ንብረት ቀውስ ጋር በሚደረገው ትግል አዳዲስ እርምጃዎችን መዉሰድ ጀመሩ። ባይደን የከባቢ አየር ሙቀትን ለመቀነስ በምክር ቤት ውስጥ ብዙም ድምፅ የማያስፈልገዉ ረቂቅ አዋጅ ማቅረባቸዉ ተነግሮዋል።

USA Präsident Joe Biden

በአውሮጳ እና በዩናይትድ ስቴትስ የሙቀት ማዕበል መከሰቱን ተከትሎ፣ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ  ባይደን  ከአየር ንብረት ቀውስ ጋር በሚደረገው ትግል አዳዲስ እርምጃዎችን መዉሰድ ጀመሩ። ባይደን የከባቢ አየር ሙቀትን ለመቀነስ  በምክር ቤት ውስጥ ብዙም ድምፅ የማያስፈልገዉ ረቂቅ አዋጅ ማቅረባቸዉ ተነግሮዋል። አዋጁ ዉስጥ ከተጠቀሱት ነጥቦች መካከል፣ ማኅበረሰቡ ከሙቀት፣ ከድርቅ ወይም ከጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ራሱን እንዲያዘጋጅ የሚያስችለዉ 2.3 ቢሊዮን ዶላር በጀት መድበዋል። ከዚህ በተጨማሪ ይበልጥ ውጤታማ የአየር ማቀዝቀዣ መሣሪያዎችን ለመጠቀም የሚያስችል ገንዘብ ማግኘት እንዲሁም በአትላንቲክ የባሕር ዳርቻና በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ አዳዲስ የነፋስ ቱቦዎች መገንባትን ያካትታል። ይሁንና ፕሬዚዳንት ባይደን የአየር ንብረት ድንገተኛ የአደጋ ጊዜን  አላወጁም።

 

አዜብ ታደሰ 

ነጋሽ መሐመድ

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