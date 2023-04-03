ባይደን ለሁለተኛ ዘመነ ስልጣን እወዳደራለሁ አሉ

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በቀጣዩ የፈረንጆቹ ዓመት ለሁለተኛ ዘመነ ስልጣን እንደሚወዳደሩ አስታወቁ። ባይደን የምረጡኝ ዘመቻ መርሃቸዉ «ስራችንን እንጨርስ» የሚል መሆኑንም አስታዉቀዋል። የባይደን ተቀናቃኝ የቀድሞ ፕሬዚዳንት እና ሪፐብሊካኑ ዶል ትራምፕ ሳይሆኑ አይቀርም ተብሏል።
የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በቀጣዩ የፈረንጆቹ ዓመት ለሁለተኛ ዘመነ ስልጣን እንደሚወዳደሩ አስታወቁ። ባይደን የምረጡኝ ዘመቻ መርሃቸዉ«ስራችንን እንጨርስ» የሚል መሆኑንም አስታዉቀዋል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ በ 80 ዓመታቸዉ ስልጣን ላይ የሚገኙ የመጀመርያዉ አዛዉንት መሪ ናቸዉ። ባይደን ለሁለተኛ ዘመነ ስልጣን ተወዳድረዉ ከተመረጡ ስልጣናቸዉ የሚያበቃዉ 86 ዓመታቸዉን ሲይዙ ይሆናል። በዚህም ምክንያት ብዙ የዩናይትድ ስቴትስ መራጮች ባይደን ለሁለተኛ ዙር ምርጫ ሊወዳደሩ ነዉ የሚለዉን በጥብቅ ይነቅፋሉ። የባይደን ተቀናቃኝ የቀድሞ ፕሬዚዳንት እና ሪፐብሊካኑ ዶል ትራምፕ ሳይሆኑ አይቀርም የሚሉ ዘገቦችም እየወጡ ነዉ።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ