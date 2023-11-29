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የቦምብ ፍንዳታዎች በባሕር ዳር

ረቡዕ፣ ኅዳር 19 2016

በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባሕር ዳር በተለያዩ አካባቢዎች የቦምብ ፍንዳታ መድረሱ ተሰማ። ፍንዳታው ትናንት ቀን በከተማዋ በሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች አጥር አካባቢ የደረሰ ሲሆን ሌሊቱን ደግሞ በተለይ ባሕር ዳር ከተማ ማር ዘነብ በተባለው ቀበሌ የተቀበረ ቦምብ መፈንዳቱ ነው የተነገረው።

https://p.dw.com/p/4ZabL
የባሕር ዳር ከተማ ፤ ፎቶ ከማኅደር
በባሕር ዳር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የቦምብ ፍንዳታዎች መድረሳቸው ተሰምቷል። ፎቶ ከማኅደር፤ የባሕር ዳር ከተማ ምስል Alemnew Mekonnen/DW

የቦምብ ፍንዳታዎች በባሕር ዳር

ፍንዳታው በተለይ ባሕር ዳር ከተማ ቀበሌ 16 እና ቀበሌ 13 በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አካባቢ መድረሱ የተነገረ ሲሆን በተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩም ተሰምቷል። እንዲያም ሆኖ ተማሪዎችም ሆኑ ወላጆች በመደናገጣቸው ዛሬ በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዳልሄዱ፤ ፈተና ይሰጡ የነበሩ አንዳንድ ትምህርት ቤቶችም ፈተናውን ማቋረጣቸው ተመልክቷል። በተመሳሳይ ትናንት ሌሊቱን በባሕር ዳርከተማ ምኒሊክ ክፍለ ከተማ ማርዘነብ ከሚባለው ቀበሌ ውስጥ የተቀበረ ቦምብ ፈንድቶ ከፍተኛ የመሬት ንዝረት ማስከተሉ ተገልጿል። ፍንዳታው ባስከተለው ከባድ ንዝረት ምክንያትም የበርካታ ቤቶች የበር እና መስኮት መስታወቶች ተሰባብረዋል። ለቦንቡ ፍንዳታዎች ኃላፊነት የወሰደ አካል አለመኖሩን እንዲሁም ከመንግሥት በኩል በዚህ ጉዳይ የተባለ ነገር የለም።

ቀደም ባሉት ቀናትም በተለይ ቀበሌ 14 በምሽት መጠጥ ቤቶች አካባቢ የቦምብ ፍንዳታዎች እንደነበሩ ሆኖም ግን የተጎዱ ሰዎች አለመኖራቸውን፤ በንብረትም ላይ ጉዳት አለመድረሱን የባሕር ዳር ዘጋቢያችን ዓለምነው መኮንን ገልጾልናል። የቦንብ ፍንዳታው መደጋገም በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ ስጋት መፍጠሩና የፍርሃት ድባብ መኖሩም ነው የተነገረው።   

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ