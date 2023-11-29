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የቦምብ ፍንዳታዎች በባሕር ዳር
ረቡዕ፣ ኅዳር 19 2016
ማስታወቂያ
ፍንዳታው በተለይ ባሕር ዳር ከተማ ቀበሌ 16 እና ቀበሌ 13 በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አካባቢ መድረሱ የተነገረ ሲሆን በተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩም ተሰምቷል። እንዲያም ሆኖ ተማሪዎችም ሆኑ ወላጆች በመደናገጣቸው ዛሬ በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዳልሄዱ፤ ፈተና ይሰጡ የነበሩ አንዳንድ ትምህርት ቤቶችም ፈተናውን ማቋረጣቸው ተመልክቷል። በተመሳሳይ ትናንት ሌሊቱን በባሕር ዳርከተማ ምኒሊክ ክፍለ ከተማ ማርዘነብ ከሚባለው ቀበሌ ውስጥ የተቀበረ ቦምብ ፈንድቶ ከፍተኛ የመሬት ንዝረት ማስከተሉ ተገልጿል። ፍንዳታው ባስከተለው ከባድ ንዝረት ምክንያትም የበርካታ ቤቶች የበር እና መስኮት መስታወቶች ተሰባብረዋል። ለቦንቡ ፍንዳታዎች ኃላፊነት የወሰደ አካል አለመኖሩን እንዲሁም ከመንግሥት በኩል በዚህ ጉዳይ የተባለ ነገር የለም።
ቀደም ባሉት ቀናትም በተለይ ቀበሌ 14 በምሽት መጠጥ ቤቶች አካባቢ የቦምብ ፍንዳታዎች እንደነበሩ ሆኖም ግን የተጎዱ ሰዎች አለመኖራቸውን፤ በንብረትም ላይ ጉዳት አለመድረሱን የባሕር ዳር ዘጋቢያችን ዓለምነው መኮንን ገልጾልናል። የቦንብ ፍንዳታው መደጋገም በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ ስጋት መፍጠሩና የፍርሃት ድባብ መኖሩም ነው የተነገረው።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ