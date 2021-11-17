ባልደራስ በጦርነት ለተጎዱ የሚያሰባስበው ርዳታ 

ፖርቲው ከአባላት እና ደጋፊዎች 1.1 ሚሊዮን ብር አሰባስቤያለሁ ብሏል። ስድስት ኪሎ በሚገኘው ዋናው በጽ/ቤቱ በር ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እየሰበሰበ ሲሆን ባገኘው ገንዘብም ምግብና ቁሳቁሶችን ገዝቶ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች ይዞ ለመሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑንም ገልጿል። ለአፋር እና አማራ ክልሎች ልዩ በጀት እንዲፀድቅላቸውም ጠይቋል።
ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የገንዘብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ እያሰባሰበ ነው። ፖርቲው እስካሁን ከአባላት እና ደጋፊዎች 1.1 ሚሊዮን ብር አሰባስቤያለሁ ብሏል። ፓርቲው ስድስት ኪሎ በሚገኘው ዋናው በጽ/ቤቱ በር ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እየሰበሰበ ሲሆን ባገኘውን ገንዘብም ምግብ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ገዝቶ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች ይዞ ለመሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑንም ገልጿል። ጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት ባደረሰባቸው የአፋር እና የአማራ ክልሎች የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጦርነት ጊዜ ልዩ በጀት እንዲያፀድቅላቸውም ፓርቲው ጠይቋል። የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት በዚሁ ሳምንት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል 1.4 ሚሊዮን፣ በአፋር ደግሞ 400 ሺህ ዜጎች በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለዋል። የአለም የምግብ ፕሮግራም በበኩሉ በትግራይ፣ አፋር እና አማራ ክልሎች በቀጣዮቹ ስድስት ወራት ለሚያደርገው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት የ579 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ እጥረት ገጥሞኛል ብሏል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
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