 ባልደራስ በጦርነት ለተጎዱ የሚያሰባስበው ርዳታ  | ኢትዮጵያ | DW | 09.12.2021

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ኢትዮጵያ

ባልደራስ በጦርነት ለተጎዱ የሚያሰባስበው ርዳታ 

ፖርቲው ከአባላት እና ደጋፊዎች 1.1 ሚሊዮን ብር አሰባስቤያለሁ ብሏል። ስድስት ኪሎ በሚገኘው ዋናው በጽ/ቤቱ በር ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እየሰበሰበ ሲሆን ባገኘው ገንዘብም ምግብና ቁሳቁሶችን ገዝቶ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች ይዞ ለመሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑንም ገልጿል። ለአፋር እና አማራ ክልሎች ልዩ በጀት እንዲፀድቅላቸውም ጠይቋል።

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ባልደራስ በጦርነት ለተጎዱ የሚያሰባስበው እርዳታ

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የገንዘብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ እያሰባሰበ ነው። ፖርቲው እስካሁን ከአባላት እና ደጋፊዎች 1.1 ሚሊዮን ብር አሰባስቤያለሁ ብሏል። ፓርቲው ስድስት ኪሎ በሚገኘው ዋናው በጽ/ቤቱ በር ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እየሰበሰበ ሲሆን ባገኘውን ገንዘብም ምግብ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ገዝቶ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች ይዞ ለመሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑንም ገልጿል። ጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት ባደረሰባቸው የአፋር እና የአማራ ክልሎች የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጦርነት ጊዜ ልዩ በጀት እንዲያፀድቅላቸውም ፓርቲው ጠይቋል። የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት በዚሁ ሳምንት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል 1.4 ሚሊዮን፣ በአፋር ደግሞ 400 ሺህ ዜጎች በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለዋል። የአለም የምግብ ፕሮግራም በበኩሉ በትግራይ፣ አፋር እና አማራ ክልሎች በቀጣዮቹ ስድስት ወራት ለሚያደርገው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት የ579 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ እጥረት ገጥሞኛል ብሏል።


ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
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ባልደራስ በጦርነት ለተጎዱ የሚያሰባስበው እርዳታ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

85 per cent of displaced people from Waghemra Nationality Admin of Dahina woreda, who returned back to their places did not get food aid according to the Nationality Admin. deputy chief. The number of IDP’s from Waghemra who fled to Bahir Dar and Ebnat woreda of South Gondar was 60,000. Author: Alemenew Mekonnen / DW

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች 17.11.2021

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (englisch UN World Food Programme, WFP)

WFP ጀርመን ለኢትዮጵያ ድንገተኛ አደጋ 8.5 ሚሊዮን ይሮ መለገስዋን አወደሰ 08.06.2021

የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም (WFP) ከጀርመን ህዝብ 8.5 ሚሊዮን ይሮ በኢትዮጵያ በግጭት እና በአየር ንብረት ለውጥ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ሕይወትን ለመታደግ ያደረገዉን መዋጮ አወደሰ።

Ein Huthi-Rebelle untersucht am 05.11.2017 in Sanaa (Jemen) die Einschlagstelle einer Rakete, die von der saudi-arabischen Luftwaffe abgefeuert wurde. Der Angriff erfolgte nachdem tags zuvor von jemenitischer Seite eine ballistische Rakete in Richtung Riad abgefeuert, jedoch von saudi-arabischer Seite abgefangen wurde. Foto: Hani Al-Ansi/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

የመን፣የሚጀመር የማይልቅባት፣የሚያልቅ የማይጀመርባት ሐገር 29.11.2021

ሌላዉ ቀርቶ ተፋላሚ ኃይላት የጦር ወንጀል መፈፀም አለመፈፀማቸዉን የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ ኮሚሽን እንዲያጣራ፣ ለድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳይ ምክር ቤት የቀረበዉ ረቂቅ ደንብ እንዳይፀድቅ የዩናይትድ ስቴትሷ-ሳዑዲ አረቢያ፣ በሳዑዲ አረቢያዋ ባሕሬን በኩል ዉድቅ አስደርጋዋለች።