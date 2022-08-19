 ባለብዙ ተሰጥኦዋ ታዳጊ ሶፊያ ጀማል | ወጣቶች | DW | 19.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ወጣቶች

ባለብዙ ተሰጥኦዋ ታዳጊ ሶፊያ ጀማል

ተማሪ ሶፊያ ጀማል የ17 ዓመት ታዳጊ ወጣት ስትሆን የ12ኛ ክፍል ተማሪም ናት፡፡ ሶፊያ በትምህርት ቤቷ በምታደርጋቸው የተለያዩ ክበባት ተሳትፎ ትታወቃለች፡፡ ይህ ተሳትፎዋም እስከ ዓለም መድረክ በሞዴል ዩናይትድ ነሽን (MUN) ፕሮግራም ሽልማት አብቅቷታል፡፡

የሞዴል ዩናይትድ ኔሽን ተሸላሚ ተማሪ ሶፊያ ጀማል

ታዳጊ ወጣቶችን ለመሪነትና የዲፕሎማሲ እምርታ ለማብቃት የሚሰራው ስለሞዴል ዩናይትድ ነሽን (MUN) ፕሮግራም እና የራሷ ተሳትፎ በማብራራት ከዶይቼ ቬለ ጋር ያደረገችውን ቆይታ የጀመረችው ታዳጊ ወጣት ሶፊያ ጀማል፤ በፋሽን ዲዛይን ስራ እና ኮምፒዩተር ኮዲንግ ስራዎችም አሻራዋን ለማስቀመጥ መሰረት በመጣል ላይ ትገኛለች፡፡ ሶፊያ ይህን ተሳትፎዋን የጀመረችው በምትማርበት ለባዊ ትምህርት ቤት ገና የ9ኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነበር፡፡  

ታዳጊ ሶፊያ ጀማል ወደ ቱርክ አቅንታ በመሸለም ብቻ እንዳልተመለሰች ታስረዳለች፡፡ ይልቅ በርካታ ትምህርቶችን ቀስማ፤ የነበራት እውቀት እና የዓለማቀፍ አረዳድ ላይ አንድ እርምጃ ክህሎት ጨምራ መምጣቷንም ትናገራለች፡፡ የተለያዩ አገራትን ወክለው ከሚመጡ ሰዎች የሚገኝ የልምድ ልውውጥ በራሱ ትምህርት ቤት ነው ትላለችም፡፡ 

ሶፊያ በትምህርቷ ከምታሳየው ብርታት ጎን ለጎን የተለያዩ የግሏ የሆኑ ክህሎቶችን ማዳበር የጀመረችው ገና ከልጅነቷ ነበር፡፡ በልጅነቷ መሳል የለመደቻቸው የስዕል ጥበብ በዚህም ወደ ፋሽን ዲዛይን ጥበብ አድጓል፡፡  

Sophia Jemal - A multi-talented teenager from Ethiopia

ሶፊያ ባለብዙ ተሰጥኦ ታዳጊ ናት፡፡ ከዚሁ የጥበብ ብርታቷ ጎን ለጎን በቴክኖሎጂም የአቅሟን ለማበርከት ትታትራለች፡፡ ዌብሳይት እያበለጸገች በቅርቡ ይፋ ለማድረግም የምታልመው ወጣቷ፤ ኮዲንግ የተሰኘው የኮምፒውተር ፕሮግራም በግሏ ጥረት ትሰራለች፡፡ ሶፊያ በምታበለጽገው ዌብሳይት አገሯን የሚያስተዋውቁና ትውልድ ማንነቱን እንዳይዘነጋ የሚያደርጉ ተግባራት ላይ ማተኮር ቀዳሚ ስራዋ መሆኑንም ባለማመንታት አቋሟን ታስገነዝባለች፡፡  

ሶፊያ ወብሳይቷ በቀላሉ ለመረዳት የማያስቸግር፣ ሳቢና አጭር ግን ጠቃሚ መረጃ እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ መሆኑንም ታስረዳለች፡፡ በዚህ ዌብሳይት እስካሁንም የተወሰኑ የአገር ውስጥ ምርቶችና መድሃኒታዊ ጠቀሜታቸውን መግለጽ ስለመጀመሯም ትገልጻለች፡፡ 

ሶፊያ ከዚህ ጥረቷ ስለምታተርፈው ጥቅም ስትጠየቅ፤ የዜግነት ግዴታ መወጣት! የሚል ምላሽ ትሰጣለች፡፡ ሶፊያ ኮዲንግ የተሰኘው የኮምፕውተር ፕሮግራም በመስራትም ሰፊ ጊዜዋን መስዋዕት ታደርጋለች፡፡ ታዳጊዋ ስለዚህ ስታብራራም፤ ዌብሳይትን ጨምሮ የተለያዩ መተግበሪያዎችን ለማበልጸግ የምትጠቀምበት መሆኑን ነው የምትገልጸው፡፡ 

ሶፊያ የዚህ ስራ ፍላጎት አድሮባት ስራውን የጀመረችውም ገና የ7ኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነው፡፡ በዘርፉ አሁን ለደረሰችበት ደረጃም የግል ጥረቷ ጉልህውን ድርሻ እንዳለው ታመለክታለች፡፡ የሶፊያ የህይወት ውጣውረድና ተሳትፎ በዚህ ብቻም አይወሰንም፡፡ በትምህርት ቤቷ በአመራርነትና በርካታ ጠቃሚ ክበባት ተሳትፎዋ የሚቀድማት የለም፡፡ የባህል ስፖርት፣ የተፈጥሮ ጥበቃ ክበብ እና የተማሪ ካውንስል አመራርነት ከብዙዎቹ ጥቂቶቹነ ናቸው፡፡ 

የሶፊያ ወላጅ እናት ወ/ሮ ዛሃራ አህመድ ለልጃቸው ትምሳለት ናቸው፡፡ የስነስዕል ጥበብን ለልጃቸው እንዳወረሱ የሚገልጹት እናት፤ ልጃቸው ሶፊያ የመጀመሪያ ልጃቸው እንደመሆኗ ለተከታዮቿ አብነት እየሆነች ያለች ነው ሲሉም ይገልጿታል፡፡ 

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የሞዴል ዩናይትድ ኔሽን ተሸላሚ

ሥዩም ጌቱ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

የሞዴል ዩናይትድ ኔሽን ተሸላሚ ተማሪ ሶፊያ ጀማል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel: Sophia Jemal (17) A multi-talented teenager from Ethiopia 19.08.2022 Beschreibung: A multi-talented teenager of 12th Grade and 17 years old. A 17 Sophia Jemal is known for her active participation from her school and she was recently awarded a best diplomat award prepared at Istanbul, Turkey by the United Nations youth participating program, Model United Nation (MUN). Sophia is also talented in the art of sketching and fashion designing. Currently she is developing a website by herself using a computer coding program. Her vision is to promote and be aware about Ethiopian traditional medicines through her website. Schlagworte: Äthiopien , Ethiopia , Addis Ababa , Addis Abeba Copyright: Seyoum Getu, DW Korri

ባለብዙ ተሰጥኦዋ ታዳጊ ሶፊያ ጀማል 19.08.2022

ተማሪ ሶፊያ ጀማል የ17 ዓመት ታዳጊ ወጣት ስትሆን የ12ኛ ክፍል ተማሪም ናት፡፡ ሶፊያ በትምህርት ቤቷ በምታደርጋቸው የተለያዩ ክበባት ተሳትፎ ትታወቃለች፡፡ ይህ ተሳትፎዋም እስከ ዓለም መድረክ በሞዴል ዩናይትድ ነሽን (MUN) ፕሮግራም ሽልማት አብቅቷታል፡፡

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የሞዴል ዩናይትድ ኔሽን ተሸላሚ

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የሞዴል ዩናይትድ ኔሽን ተሸላሚ 19.08.2022

የ17 ዓመት ታዳጊ ሶፊያ ጀማል የ12ኛ ክፍል ተማሪ ስትሆን ባለብዙ ተስጥኦም ናት፡፡ ሶፊያ በቅርቡ በቱርክ ኢስታንቡል በተዘጋጀው በተባበሩት መንግስታት ታዳጊዎች ውጤታማ የአመራር ክህሎትና ዲፕሎማትነት የሚለማመዱበት በሞዴል ዩናይትድ ኔሽን (MUN) ፕሮግራም ተሸልማ አምባሳደር ተሰኝታለች፡፡

የአፍሪቃን ዓለም አቀፍ ገፅታ እንዴት መጠገን ይቻላል?

የአፍሪቃን ዓለም አቀፍ ገፅታ እንዴት መጠገን ይቻላል? 05.08.2022

ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ስለ አፍሪቃ ሲዘግቡ ስለ ግጭት፣ ሙስና፣ በሽታ፣ የመሳሰሉ .. መጥፎ ርዕሶች ላይ ብቻ ያተኩራሉ ወይም በአጠቃላይ በጎ ታሪኮችን ይዘነጋሉ እየተባሉ ይከሰሳሉ። ታዲያ አፍሪቃውያን ወጣቶች ይህንን ገፅታ እንዴት ሊቀይሩ ይችላሉ? ማህበራዊ ሚዲያ መፍትሄ ሊሆን ይችላል?