ባህር ዳር አካል ጉዳተኞች መሥሪያ ቦታችን ፈረሰ ሲሉ አማረሩ

ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶን ወደ ሥራ እንድንገባ እየተደረግን አይደለም ሲሉ አንዳንድ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች አመለከቱ። መንግስት ለሌላ ልማት በሚል የመሥሪያ ቦታ የፈረሰባቸው አክል ጉዳተኞች ወደ ልመና ሊወጡ መሆኑን ደግሞ የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፌደሬሽን ዐስታውቋል።
ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶን ወደ ሥራ እንድንገባ እየተደረግን አይደለም ሲሉ አንዳንድ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች አመለከቱ። መንግስት ለሌላ ልማት በሚል የመሥሪያ ቦታ የፈረሰባቸው አክል ጉዳተኞች ወደ ልመና ሊወጡ መሆኑን ደግሞ የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፌደሬሽን ዐስታውቋል። አካል ጉዳተኞች መበንግስት ሥራም እንዲገቡ እተደረገ አይደለምም ብለዋል። መንግስት ለጊዜው የበጀት እጥረት በመኖሩ ለፈረሰባቸው የመሥሪያ ቦታ ምትክ መገንባት እንዳልቻለ ገልጧል።
የባህር ዳር አስተዳደር ለልማት በሚል 2000 የሚደርሱ የመስሪያ ሱቆችንና ኮንቴየነሮችን አፍርሷል፣ ከዚህ ውስጥ ሱቅና የመስሪያ ቦታ ከፈረሰባቸው መካከል የአካል ጉዳተኞች ይገኙበታል፡፡ የመስሪያ ቦታቸው ከፈረሰባቸው መካከል ወ/ሮ ሰውሐረግ ጌታቸው የተባሉ አካል ጉዳተኛ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት እጅግ ለከፋ ችግር ተዳርገዋል፣ ወደ አልተገባ ሥራ እየተገፋን ነው ሲሉም አመልክተዋል፡፡
ሌላዋ ስሟ እንዳይጠቀስ የፈለገች አካል ጉዳተኛ በበኩሏ ትምህርቷን በ2005 ዓ ም ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ብትመረቅም እስካሁን ስራ መያዝ አልቻለችም፣ እንደአስተያየት ሰጪዋ ለዚህ ምክንያቱ አካል ጉዳተኛ መሆኗ ነው፡፡ አካል ጉዳተኞች አይሰሩም የሚለው የተሳሳተ ያሉት ግንዛቤ እስካሁን ባለመስተካከሉ አካል ጉዳተኞች በመንግስት ስራ ተቀጥሮ ለመስራት አሁንም ፈተና እንደሆነባቸው የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፌደሬሽን ፕረዚደንት አቶ ፍሬሰላም ዘገየ ተናግረዋል፡፡
የመስሪያ ቦታቸው ከፈረሰ በኋላ ያለምንም ስራ የተቀመጡ አካል ጉዳተኞች ካለው ችግር አኳያ ወደ ጎዳና ለልመና፣ ሊወጡ እንደሆነም አቶ ፍሬሰላም ገልጠዋል፡፡ የቀረበውን አቤቱታ በተመለከተ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የሥራና ሥልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስሜ ብርሌውን ጠይቀናቸው የበጀት ችግር ስላለና የከተማ አስተዳደሩ በጀት ስላልፀደቀ እንቅፋት እንደሆነባቸው ተናግረዋል፣ ቅጥርን በተመለከተ መንግስት ባስቀመጠው መሰረት እንደሚፈፀም አስረድተዋል፡፡ በአማራ ክልል 4 ሚሊዮን የሚደርሱ የአካል ጉዳተኞች እንደሚገኙ የክልሉ አካል ጉዳተኞች ፌደሬሽን አመልክቷል፡፡
ዓለምነው መኮንን
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ኂሩት መለሰ