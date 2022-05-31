 ባህርዳር ከ2ሺህ በላይ የንግድ ቦታዎች ይፈርሳሉ | ኢትዮጵያ | DW | 02.06.2022

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ኢትዮጵያ

ባህርዳር ከ2ሺህ በላይ የንግድ ቦታዎች ይፈርሳሉ

የባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ አገልግሎት ይሰጡ ነበር ያላቸውንና ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ከ2ሺህ በላይ የመሸጫ ኮንቴይነሮችና ሸዶችን እያፈረሰ መሆኑን አስታወቀ፣ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው “ሁኔታዎች ሳይመቻቹልን የመስሪያ ቦታዎቻችን መፍረስ አልነበረባቸውም” ሲሉ ቅሬታ አሰምተዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:46

«ሁኔታዎች ሳይመቻቹልን የመስሪያ ቦታዎቻችን መፍረስ አልነበረባቸውም»

የባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ አገልግሎት ይሰጡ ነበር ያላቸውንና ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ከ2ሺህ በላይ የመሸጫ ኮንቴይነሮችና ሸዶችን እያፈረሰ መሆኑን አስታወቀ፣ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው “ሁኔታዎች ሳይመቻቹልን የመስሪያ ቦታዎቻችን መፍረስ አልነበረባቸውም” ሲሉ ቅሬታ አሰምተዋል።

በባሕር ዳር ከተማ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከ1997 ዓም ጀምሮ የመሸጫ ኮቴይነሮች በመንግስትና በግለሰቦች ተገንብተው አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተዋል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም በመንግስት ድጋፍ ጭምር ተመሳሳይ የመሸጫ ቦታዎች ለአገልግሎት ውለዋል፡፡

የከተማ አስተዳደሩ የሥራና ሥልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስሜ ብርሌው አብዛኛዎቹ የመሸጫ ቦታዎች ለታለመላቸው ኣላማ እየዋሉ ባለመሆናቸው እንዲፈርሱ ተወስኗል ብለዋል፡፡
በከተማው ከ2ሺህ በላይ በቅርብ ጊዜ የተገነቡና ነባር የመሸጫ ኮንቴይነሮችና ሸዶች ከዓላማቸው ውጪ የሚሰሩ ሆነው መገኘታቸውን በጥናት መረጋገጡን አቶ አስሜ ተናግረዋል፡፡ 
አንድ የመስሪያ ቦታ የፈረሰባቸው አካል ጉዳተኛ ቅሬታ የሚሰማ አካል እንኳ የለም ሲሉ ሂደቱን ነቅፈዋል፡፡ ሌላው አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው “የመስሪያ ቦታየ የውል ጊዜው ሳይደርስ ፈርሶብኛል” ሲሉ ይከስሳሉ፡፡

Äthiopien | Abriss Straßengeschäfte

የአገልግሎት ጊዜው ገና ነው ተብለው የመስሪያ ቦታቸው እንዳልተነካባቸው ደግሞ ሌላ ተጠቃሚ ለዶቼ ቬሌ አብራርተዋል፡፡ እንደ ከተማ አስተዳደሩ የሥራና ሥልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስሜ ብርሌው የመስሪያ ቦታዎች እንደገና የከተማዋን ውበት በሚጠብቅ ሁኔታ አንደሚገነቡና ለአቅመ ደካሞች የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ ለሌሎች ስራ አጦች የሚከፋፈሉ ይሆናል፡፡ ባለፉት ጊዜያት ብዙዎቹ በተሰጣቸው የመሸጫ ቦታ ራሳቸውን የለወጡና ወደ ሌሎች የስራ ዘርፎች ያደጉ ሲሆን በተሰጣቸው እድል ያልተጠቀሙ ጥቂቶች ደግሞ የስራ ዘርፍ በመቀየር በተሻለ ሁኔታ እንዲንቀሳቀሱ መምሪያ ኃላፊው መክረዋል፡፡ ሸዶችንና ኮንተይነሮችን የማፍረስ ሥራ ግንቦት 30/2014 ዓም እንደሚጠናቀቅም ታውቋል፡፡
ዓለምነው መኮን

ዓለምነው መኮንን

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እሸቴ በቀለ

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