ጀርመናዊትዋ የማኅበረሰብ ጥናት ባለሞያና የሐመር ትዝታዎችዋ

ስለኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየሰማነዉ ያለዉ ነገር በጣም ያሳዝናል። በኢትዮጵያ የማዉቃቸዉ ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ስለኢትዮጵያ ሁኔታ በቅርበት ይነግሩኛል። ስለሐመርም ይነግሩኛል። በእርግጥ ከሐመር ከወጣሁ 27 ዓመት ሆኖኛል። ግን የቀድሞ አስተማሪዬ ሐመሮች አሁንም በከብት ጀርባ ላይ ይዘላሉ። ህይወትም እየቀጠለ ነዉ ሲሉ ስለደህንነታቸዉ ይነግሩኛል።
ጀርመናዊትዋ የማኅበረሰብ ጉዳይ ጥናት ባለሞያ እንዲሁም ጋዜጠኛ ሳንድራ ፋን ኤዲሽ ትባላለች። በኢትዮጵያ የሐመር ብሔረሰብን ባህል ወግ አድናቂና ወዳጅም ናት። ሳንድራ ፋን ኤዲሽ ሐመሮችን የተዋወቀችዉ የዛሬ 27 ዓመት ገደማ በኤትኖሎጂ ማለትም «የነገድ ማንነቶች ሳይንሳዊ የጥናት ዘርፍ» ትምህርትዋን በጀርመን ማይንዝ ዩንቨርስቲ በመማር ላይ ሳለች ነዉ። የሃመሮች ፍቅር ሐመሮች፤ እንግዳ ተቀባይነት፤ ትዕግሥት እና የመከባበር ባህልን በልቤ ይዤ ዓለምን እየዞርኩ ነዉ ስትል ከ27 ዓመት በፊት ከጀርመን አዲስ አበባ፤ ከአዲስ አበባ ጂንካ፤ ከዝያም ወደ ሐመር ተጉዛ ከሐመሮች ጋር በጋራ አንድ ቤተሰብ ዉስጥ ለሦስት ወራቶች ያሳለፈችበትን ጊዜ የሚያሳይ አነስ ያለ የፎቶግራፍ ኢግዚቢሽን እዚህ የዶቼ ቬለ የራድዮ ጣብያ በሚገኝበት በቦን ከተማ ከፍታ ፎቶግራፉን ሊጎበኙ ለመጡ ጀርመናዉያን በትረካ መልክ ሐመር ዉስጥ ሳለች የነበራትን ህይወት ገልፃለች።
የህብረተሰብ ጉዳይ ምሁርና ጋዜጠኛ ሳንድራ ፋን ኤዲሽ የማኅበረሰብ ባህላዊ ሙዚቃዎችን የተለያዩ ባህሎችን የማወቅ ጉጉትዋ ከምንም በላይ እንደሆነ ዛሬም ትናገራለች። በጋዜጠኝነቱም ለበርካታ ዓመታት ሰርታለች። በዶቼ ቬለ ሬድዮ ጣብያ፤ በምዕራብ አፍሪቃ እና በሞርኮ፤ የሚዲያ ልማት ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ እና አሰልጣኝ ሆና አገልግላለች። እስከቅርብ ጊዜ ድረስ በዶቼ ቬለ የመካከለኛው ምሥራቅ የመገናኛ ብዙኃን ጉዳዩች ኃላፊም ሆና አገልግላለች። ከሚቀጥሉት ወራቶች ጀምሮ ደግሞ ሌላ ትልቅ ኃላፊነትን ይዛ ወደ ካሜሩን ለመጓዝ ሻንጣዋን ሸክፋ ጨርሳለች። ሳንድራን ለማነጋገር ቀጠሮ ይዘን ቦን ወደ ሚገኘዉ መኖርያ ቤትዋ ነበር ያመራነዉ። በቤትዋ የሚገኙ የቤት ማሳመርያ ጌጣ ጌጦች የሙዚቃ ማህደሮች እና ፎቶዎች ሁሉም ማለት ይቻላል፤ የተለያዩ የአፍሪቃ ሃገራት ባህልን የሚያንፀባርቁ እና የሚተርኩ ናቸዉ። ለሁሉም ጌጣጌጦች ምንነት በዝርዝር ለመናገር ባህሉን ለመግለፅ ሳንድራ ጊዜ አይፈጅባትም። ከጥቂት ደቂቃዎች በኃላ ምስጋናን በማቅረብ መጀመርያ ወደ ኢትዮጵያ መቼ እንደተጓዘች በመጠየቅ ቃለ-ምልልሳችን ጀመርን። ጋዜጠኛና የማኅበረሰብ ጉዳይ ባለሞያዋ ጀርመናዊት ሳንድራ ፋን ኤዲሽ እባላለሁ ስትል ጀመረች።
«ለመጀመርያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የሄድኩት በጎርጎረሳዉያኑ 1995 ዓ.ም ነዉ። በዝያን ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የሄድኩት ከዩንቨርስቲ አስተማሪዬ ከኢቮ ሽሬከር እና ከባለቤቱ ከጂን ላይትል ጋር ነበር። ወቅቱ በኢትዮጵያ የዝናብ ወራት አልቆ የበጋ ወራት በሚገባበት ሰዓት ይመስለኛል። መስከረም ላይ ሳይሆን አይቀርም። አዲስ አበባ ደርሰን ወደ ጂንካ ተጓዝን። ከዝያም ከጅንካ ወደ ሐመር አመራን።»
የሐመር ብሔረሰብ በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ከሚገኙ ብሔረሰቦች አንዱ ሲሆን በዋናነት በዞኑ ውስጥ በሐመር ወረዳ እንደሚኖር ይነገራል፡፡ «ሐመር» የሚለው ቃል በብሔረሰቡ ቋንቋ ፍቺ «በተራራ እና በድንጋይ መካከል የሚኖሩ፣ የተዋሃዱ ሕዝቦች» የሚል ፍቺ እንዳለው የታሪክ ማህደራት ይጠቅሳሉ። የብሔረሰቡ አባላት ዋነኛ መተዳደሪያ ከብት እርባታ ሲሆን፣ ከዚህ ጐን ለጐን ንብ በማነብ እና በቆሎና ማሽላ ለዕለት ፍጆታ በማምረት ኑሮአቸውን እንደሚመሩም ተመልክቷል። ሳንድራ ወደ ሐመር ለመሄድ የወሰነችዉ የብሔረሰብ ጉዳይ ትምህርት በመከታተል ላይ ሳለች ወደ ሐመር የመሄድ እድልን በማግኘትዋ እንደሆን ትገልፃለች።
«ኢትዮጵያ ለመሄድ የወሰንኩት በማኅበረሰብ ጉዳይ ጥናት የዩንቨርስቲ ትምህርቴን በመከታተል ላይ ስለነበርኩ ነዉ። እማር የነበረዉ በጀርመን ማይንዝ በሚገኝ ዩንቨርስቲ ዉስጥ ነበር። ኢቮ ሽትሬከር እና ባለቤቱ ሐመር ዉስጥ ለበርካታ ዓመታት የማህበረሰብ ጥናት ያካሄዱ የነበሩ ምሁራን ናቸዉ። ከ 70 ዎቹ ዓመታት ጀምሮ በሐመር ኖረዋል። የሐመር ብሔረሰብ ቋንቋን አቀላጥፈዉ ይናገራሉ። ኢቮ ሽትሬከር በሐመር ለበርካታ ዓመታት ከኖሩ በኋላ በ 1993 ዓ.ም ወደ ጀርመን መጥተዉ በማይንዝ ዩንቨርስቲ በማህበረሰብ ጥናት ክፍል ዉስጥ አስተማሪ ሆነዉ ይሰሩ ነበር። እኔም የእዚህ ተቋም ተማሪ ሆኜ እማር ስለነበር ነዉ ከአስተማሪዬ ጋር ለመተዋወቅ የበቃሁት»
የሐመር ብሔረሰብን ባህል እና አኗኗር አካባቢዉ ላይ ወደ 30 ዓመታት በመኖር ያጠኑት ጀርመናዊዉ ፕሮፊሰር ኢቮ ሽትሬከር እና ባለቤታቸዉ፤ ሐመሮችን ወደ ጀርመን እየጋበዙ ለተማሪዎቻቸዉ ያስተዋዉቁም ነበር። ሁለቱ ጥንዶች ስለሐመሮች ባህል በርካታ ጥናታዊ ፊልሞችን እና ዘገባዎችን ለዓለም በማበርከቸዉም ይታወቃሉ።
« ኢቮ ሽትሬከር ወደ ጀርመን ከተመለሱ በኋላ ጓደኛቸዉ የነበረዉን የሐመር ባህላዊ ሰዉ ቾኬን ወደ ጀርመን ጋብዘዉ አመጡት። እኔ ወደ ምማርበት ዩንቨርስቲም ጋብዘዉ ይዘዉት አምጥተዉ ለማህበረሰብ ጉዳይ ተማሪዎች አስተዋወቁት። በዝያን ጊዜ እኔ የሐመር ብሔረሰብ ተወካዩን ቾኬን ተዋዉቄ በጣም ተግባባን። ከዝያም የሐመርን ባህል ለማጥናት ፍላጎት አደረብኝ። ጀርመናዊዉ አስተማርያችን ወደ ሐመር መሄድ የሚፈልግ ተማሪ ካለ ወደ ሐመር ከቾኬ ጋር መላክ እንደሚፈልጉ ነገሩን ። እኔም ስለሐመር ማኅበረሰብ ማጥናት ስለፈለኩኝ አስተማሪዬ ያቀረቡልንን እድል በይሁንታ ተቀበልኩ።»
ሳንድራ ወደ በ1995 ዓም ወደ ሐመር ስትጓዝ አብረዋት ሌሎች ስድስት ጀርመናዉያን ተጉዘዋል።
« በእዉነቱ ሐመርን ለመጀመርያ ጊዜ ሳይ ሌላ ዓለም ያለሁ ያህል ነበር የተሰማኝ። በእርግጥ ስለሐመር እና ስለኑሮዉ በደንብ ስለተነገረኝ እና ስለማዉቅ ለሚመጣዉ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቼም ነበር። ጀርመን ማይንዝ ዩንቨርስቲ ዉስጥ ስለሐመር ማኅበረሰብ አኗኗር በፊልሞች በመጽሐፍ ብዙ ተምረናል። ብዙም እናዉቅ ነበር። ይሁንና ከጀርመን ወጥቶ ሐመር ዉስጥ ይህን ያህል ጊዜ መኖሩ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም በጀርመን ወይም በአዉሮጳ ከምናዉቀዉ የአኗኗር ዘይቤ የተለየ ሁኔታ ነበር በሐመር የገጠመን። » ሳንድራ በመቀጠል አዲስ አበባ እንደደረስን ትላለች በመቀጠል፤
«አዲስ አበባ እንደደረስን መጀመርያ የተጓዝነዉ ወደ ጂንካ ነዉ። ጂንካ ዉስጥ ኢቮ ሽትሬከር የገነቡት የማኅበረሰብ ምርምር ተቋም ይገኛል። በአዲስ አበባ እና በዩንቨርስቲ ማይንዝ የማኅበረሰብ ተቋሞች ስር የሚገኘዉ የጂንካ የማኅበረሰብ የምርምር ተቋም በጀርመን የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድጋፍ በፕሮፊሰር ኢቮ ሽትሬከር የተገነባ ትልቅ የምርምር ተቋም ነዉ። መጀመርያ ያረፍነዉ በተቋሙ ዉስጥ በሚገኙ የተማሪዎች መኖርያ ክፍሎች ዉስጥ ነዉ። ከጀርመን ወደ ሐመር የመጣነዉ ተማሪዎች ቡድን ሰባት ነበርን። ሴት እና ወንድ ተማሪዎችን ያካተተ ነበር። ጂንካ ጥቂት ካረፍን በኋላ ወደ ሐመር ተጓዝን»
ሐመር እንደደረስን ትላለች ሳንድራ በመቀጠል የኢቮ ሽትሬከር ባለቤት ጂን ላይትል እያንዳንዳችንን ወደ እተለያዩ ቤተሰቦች ጋር አስቀመጠችን። እኔ የደረሰኝ ጀርመን ሃገር መጥቶ እተዋወኩት የሐመር ብሔረሰብ ባህላዊ መሪ ቾኬ ቤተሰብ ጋር ነበር።
« በሐመር በጣም ጥሩ ቤተሰቦች እጅ ዉስጥ ገባሁ። የሚንከባከቡኝ እንደ አይናቸዉ ብሌን ነበር። እንክብካብያቸዉ በጣም የጠነከረዉ በኢቮ ሽትሬከር በኩል የመጡ ናቸዉ ስለተባልንም ነበር። በዝያም ምክንያት በሐመር ገጠር ዉስጥ መኖሬ ምንም አላስፈራኝም ። ይሁንና አሁንም ይሁን በዝያን ወቅት ደቡባዊ ኦሞ አካባቢ አንዳንድ ግጭቶች የሚታዩበት ቦታ ነበር የምኖረዉ። የከብት ስርቆት ግጭት ይሰማ ነበር። ደቡባዊ ኦሞ ከ 12 የሚበልጡ የተለያዩ ጎሳዎች የሚገኙበት ቦታም ነዉ። እና በሐመር ገጠር ዉስጥ ስኖር ግድያ እንደነበር ግጭት እንደነበር እሰማ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እፈራ ነበር። በተለይ ከምኖርበት ገጠር ርቄ ወደ ሌላ ስፍራ ብቻዬን ከሄድኩ እፈራ ነበር። »
ሳንድራ ጀርመን ሃገር ተጋብዞ ጀርመን ዉስጥ የተዋወቀችዉ የሐመር ብሔረሰብ ባህል አዋቂ የቾኬ ቤተሰብ አባል ሆና ሐመር ዉስጥ ኑሮዋን ጀመረች። ሳንድራ ስለቾኬ ደህንነት ዛሬም ትሰማለች። ከ 85 ዓመት በላይ እንደሆነዉ ነዉ የምትናገረዉ። በዝያን ጊዜ ቾኬ እና ቤተሰቡ በሚኖሩበት በኩበት እንደግንብ ትንሽ አጥር ቢጤ ባለዉ ሜዳ ላይ ይዛዉ የሄደችዉን ድንኳን ደኩና ነበር በድንኳኗ ዉስጥ የምታድረዉ። ከቾኬ እና ከቤተሰቡ ጋር ለግጦሽ አልያም ወደ ገበያ ሄደን ከመሸብን ግን ይምናድረዉ፤ እመሸብን ቦታ ሜዳ ላይ በግልፅ ሰማይ ስር ለየራሳችን የያዝነዉን ቁርበት አንጥፈን ነበር ስትል በፍቅር በታጀበ ፈገግታዋ ታስታዉሳለች። ሳንድራ ለራስዋ የምታበስለዉ ምግብ የላትም ነበር።
«ለራሴ ምግብ አብስዬ አላዉቅም። የምመገበዉ ቤተሰቡ የሚበላዉን ምግብ ብቻ ነበር። ብዙዉን ጊዜ የምንበላዉ ተፈጭቶ የተጋገረ ማሽላ ነበር። ብዙ ወተት እጠጣ ነበር። ወተቱ በታጠነ እቃ ዉስጥ ተደርጎ ነበር የሚሰጠኝ። እጅግ ይጣፍጥ ነበር። ወተቱ እንዳይበላሽ እቃዉን አጥነዉ ነበር የሚያስቀምጡት። አንዳንድ ጊዜ ፍየል ይታረድ ነበር። ቅቤም ይሰጠኝ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ወደ ገበያ ከወጣሁ፤ ፓፓያ እገዛ ነበር። ገበያዉ የሚገኘዉ እኔ ከምኖርበት መንደር የሦስት ሰዓት የግር መንገድ ጉዞ ነበረዉ። የገበያዉ ስም ቶርኒ ይባላል። በገበያ ቀን ወደዝያ እየተጓዝኩ ፍራፍሪ እየገዛሁ ቫይታሚን ለሰዉነቴ የማገኘዉ እንዲህ ነበር። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። እንገዳ ስለነበርኩ በጣም ነበር የሚንከባከቡኝ። የራሴን የሚበላ ነገር ምንም ነገር አላመጣሁም ነበር። ቆየት ብዬ ግን አንድ ጆንያ በቆሎ ወይም አንድ ጆንያ ማሽላ ወይ ደግሞ አንድ ጆንያ የቡና ፍሬ ልጣጭ ለቤተሰቡ በየጊዜዉ እገዛ ነበር።»
እንደሳንድራ በሐመር ብሔረሰብ ቡና ሳይሆን የቡና ፍሬ ልጣጭ ነዉ ተፈልቶ የሚጠጣዉ። በቀን ዉስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ፤ እንደ ሻይ የምንጠጣ የቡና ፍሬ ልጣጭ ተፈልቶ ነበር ትላለች። ለሰዉነታችን የሚሆነዉን ዉኃ የምናገኘዉም ከዚሁ ከተፈላ የቡና ፍሬ ልጣጭ ነበር፤ ጥሩ ነገሩ ትላለች ሳንድራ ዉኃዉ ስለሚፈላ በዉኃ ሊመጣ የሚችል በሽታን አብዝቶ ይከላከላል። ሌላዉ ትላለች የህብረተሰብ ጥናቴን ለማካሄድ በየእለቱ በደብተር ላይ ማስታወሻ እፅፍ ነበር።
«በህብረተሰብ ጥናት ጉዳይ ላይ በየቀኑ የሚያጋጥመኝን በቀላሉ የማሰፍረዉ በወረቀት ላይ ነበር። ፎቶግራፍ የማነሳበት አንድ ካሜራ ነበረኝ። በሐመር በቆየሁባቸዉ ሦስት ወራቶች በጣም ብዙ ፎቶግራፎችን አንስቻለሁ። አንድ ሶኒ የድምፅ መቅረጫም ነበረኝ። የሐመር ማኅበረሰብ ሙዚቃን ጨዋታን በድምፅ መልክ ነበር ለጥናቴ መረጃን የምሰበስበዉ። ብዙ ቃለ ምልሶችንም ቀርጫለሁ። በዚህ መልክ ነበር ለጥናት የሚሆኑኝን መረጃዎች የምሰበስበዉ። አንድ የማኅበረሰብ ጉዳይ አጥኝ፤ ማህበረሰቡ ምንጭ ዉኃ ለመቅዳት ሲሄድ ከሰዎች ጋር በመሄድ፤ እሳት ዳር ሲቀምጡና ሲያወሩ ፤ በደስታዉ በሃዘኑ የሚያየዉን የማኅበረሰቡን መስተጋብር ነዉ የሚያጠናዉ። እኔም ከማህበረsbu ጋር በሁሉ ቦታ እየተገኘሁ ነዉ ጥናቴን ያካሄድኩት። ሳንድራ ዛሬ ሐመርን ትናፍቅ ይሆን?
« መናፈቅ የሚለዉ በርግጥ ከባድ ነዉ ። ከሐመር ከወጣሁ 27 ዓመት ሆኖኛል። ሐመር በአሁኑ ጊዜ ሁሉ ነገር ተቀያይሮሯል። እንድያም ሆኖ ሐመርን በልቤ ይዤዉ ዓለምን እዞራለሁ። ብዙ ያስደነቁኝን ነገሮች ያየሁበት ቦታ ነዉ። ከሐመር በኋላ በተለያዩ የአፍሪቃ ሃገራት ተዘዋዉሬ ኖርያለሁ። በኒጀር ለረጅም ዓመታት ኖርያለሁ። በሐመር ሰዎችን ማክበርና እና ከሰዎች ጋር እንዴት መኖር እንደሚቻል እንዲሁም ትዕግስት እንዴት መሆን እንዳለበት የተማርኩ ቦታ ይመስለኛል። ይህን ከሃመሮች የተማርኩትን በሄድኩበት ሁሉ በልቤ ይዤዉ ሄጃለሁ፤ ጠቅሞኛልም። እዚህ በጀርመን ኑሪዬም ይህ ከሃመሮች ይዤዉ የመጣሁትን ነገር ተጠቅሜበታለሁል። በርግጥ አሁንም ሐመርን እናፍቃለሁ። ግን ያለፈ የታሪኬ አካል ሆኖ ነዉ የቀጠለዉ። በጎርጎረሳዉያኑ 2020 ወደ ሐመር ለመሄድ እቅድ ይዤ በኮሮና ምክንያት ሳይሳካ ቀረ።»
ኢትዮጵያ የሚታየዉ የእርስ በርስ ጦርነት ህዝቧን እያገደለ ሃገሪቱን እንያወደመ እና እያደኸየ ታሪካዊትዋን እያቆሸሸ በመሆኑ እጅግ አዝኛለሁ ስትል ሳንድራ ፋን ኤዲሽ ተናግራለች። በሐመርም የተስፋፋዉ የጥጥ እርሻ፤ ለጥጥ ምርት ሲባል ጥቅም ላይ የሚዉለዉ ኪሜካል አካባቢዉን እየመረዘ፤ የቻይና የካናዳዉያን በአጠቃላይ የዉጭ ሃገራት ማዕለንዋይ አፍሳሾች ልማትን ለማስፋፋት ብለዉ የሚደረገዉ እንቅስቃሴ የሐመርን ህዝብ ባህላዊ የኗኗር ዘዴ እየለወጠ፤ ባህላቸዉን እያጠፋ፤ አካባብያቸዉን እየበከለ በመሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ስትል የህብረተሰብ ጥናት ባለሞያዋ ጀርመናዊት ተናግራለች።
«ስለኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየሰማነዉ ያለዉ ነገር በጣም ያሳዝናል። በኢትዮጵያ የማዉቃቸዉ ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ስለኢትዮጵያ ሁኔታ በቅርበት ይነግሩኛል። ስለሐመርም ይነግሩኛል። ስለሐመር ብሄረሰብ ጥናት ያደረጉት ጀርመናዊ ባልናሚስቶችም ጋር አሁንም እገናኛለሁ። ኢቮ ሽትሬከር ሐመሮች አሁንም በከብት ጀርባ ላይ ይዘላሉ። ህይወትም እየቀጠለች ነዉ። ዓለምም በዛብያዋ ላይ እየተሽከረከረች ነዉ ሲሉ ስለሐመር ህዝብ ደህንነት ይነግሩኛል። ወደ ሐመር የሚወስድ ሰፊና ዘመናዊ መንገዶች እንደተገነቡም ሰምቻለሁ። ደቡብ ኦሞ አካባቢ እጅግ መቀየሩን እሰማለሁ። በደቡብ ኦሞ ሰፊ የጥጥ እርሻ እንደሚገኝም ሰምቻለሁ። የአካባቢዉ የማህበረሰብ አኗኗር ዘዴ ባህሉ በዚህ ምክንያት በመቀየሩ ያሳዝናል። ግን የዓለማችን ሁኔታ እንደዚህ በመሆኑ ተቀብየዋለሁ»
ሳንድራ ፋን ኤዲሽ ፤ በሐመር የሦስት ወራት ቆይታዋ ያየችዉን ባህላዊ ፤ አስገራሚ አስደንጋጭ ብሎም አስቂኝ ነገሮች ተርካ ልናለች። ይሁንና የሰዓት ጊዜ ያዘንና እዚህ ላይ አመስግነን ዝግጅታችን ለመደምደም ተገደድን። ሳንድራ ፋን ኤዲሽ የሐመር ታሪክዋን በመጽሐፍ መልክ ለማቅረብ እቅድ ይዛለች።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን ይከታተሉ!
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ