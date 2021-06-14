ቡድን 7 መንግሥትና ህወሓት ስምምነቱን ተግባራዊ እንዲያደርቁ ጠየቀ

በኢንዱስትሪ የበለጸጉት የቡድን ሰባት አባል አገራት የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና ህወሓት ባለፈው ረቡዕ በደቡብ አፍሪቃ የተፈራረሙትን ስምምነት «ሙሉ በሙሉ አክብረው እንዲተገብሩ» ጥሪ አቀረቡ። በኢትዮጵያ የሚፈጸሙ «የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች፣ የጭካኔ ተግባራት እና በደሎች በአስቸኳይ መቆም አለባቸው» ብለዋል።
በኢንዱስትሪ የበለጸጉት የቡድን ሰባት አባል አገራት የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና ህወሓት ባለፈው ረቡዕ በደቡብ አፍሪቃ የተፈራረሙትን ስምምነት «ሙሉ በሙሉ አክብረው እንዲተገብሩ» ጥሪ አቀረቡ። በኢትዮጵያ የሚፈጸሙ «የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች፣ የጭካኔ ተግባራት እና በደሎች በአስቸኳይ መቆም አለባቸው» ብለዋል። «የእነዚህ ጥሰቶች እና በደሎች ፈጻሚዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው» ያሉት ሃገራቱ «ከጥቃት የተረፉ ሰዎች እና ተጎጂዎች ፍትህ ማግኘት እንዳለባቸው» ገልጸዋል። ቡድን ሰባት የተባሉት ሃገራት ሚኒስትሮች እና የአውሮጳ ኅብረት ለኢትዮጵያ መንግሥት እና ለህወሓት መልዕክቱን ያስተላለፉት በጀርመኗ ሙንስትር ከተማ ዛሬ አርብ ያደረጉትን ስብሰባ ሲያጠናቅቁ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፤ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህወሓት መካከል ለሁለት ዓመት ከዘለቀዉ አስከፊ ጦርነት በኋላ ቋሚ የተኩስ አቁም የማድረጉ ነገር "በጣም አስቸጋሪ ሊሆን" እንደሚችል የአዉሮጳ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ አመለከቱ። በጀርመን እየተካሄደ ባለዉ የቡድን ሰባት ሃገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ የአዉሮጳ ህብረት የዉጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ከስብሰባዉ ጎን ለጎን ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» መካከል ጦርነትን ለማቆም የተደረሰዉ ስምምነት ጥሩ ዜና ነዉ፤ ይሁንና ሁለቱ ኃይላት ዘላቂ የሆነ ተኩስ አቁም ስምምነት ማድረግ እንደሚኖርባቸው አመልክተዋል። ይህ ግን ቀላል እርምጃ አይሆንምም ብለዋል። እንደ ጆሴፍ ቦሬል ሰላም መፍጠር ጦርነት እንደማካሄድ ቀላል አይሆንም። የአውሮጳ ህብረት በኢትዮጵያ ሰላም፣ እርቅና ከጦርነቱ ማገገም በሚያደረገዉ ጥረት የአፍሪቃ ህብረትን ለመደገፍ ዝግጁ ነው ሲሉም አክለዋል። ትናንት ሐሙስ ጀርመን ላይ የጀመረዉ የበለፀጉት ሃገራት ማለትም የቡድን 7 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በጠረጴዛዉ ላይ የያዘዉ ዋንኛ የመነጋገርያ አጀንዳ የዩክሬይን ጦርነትን የሚመለከተውን ነበር።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ