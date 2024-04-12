በ96 ጥይት ተደብድቦ የተገደለው ጥቁር አሜሪካዊ

በ96 ጥይት ተደብድቦ የተገደለው ጥቁር አሜሪካዊዓርብ፣ ሚያዝያ 4 2016
የ26 ዓመቱ ወጣት ዴክስተር ሪድ፣ በቺካጎ ከተማ ውስጥ በቀላል የትራፊክ ሕግ ጥሰት ባስቆሙት ፖሊሶች በ96 ጥይት ተመትቶ መገደሉ በፖሊስ ኃይል አጠቃቀም ላይከፍተኛ ጥያቄን አስነስቷል። እንዲህ ያለ ያልተመጣጠነን ኃይል መጠቀም በከተማዋ አቃቢ ሕግና በፖሊስ ቁጥጥር ተቋማት በኩል የወንጀልና የደንብ መተላለፍ ምርመራን አስጀምሯል። በተለይም ግድያውን የሚያሳየው ቪዲዮ መለቀቁና ግድያው የተፈጸመው በጥቁር ግለሰብ ላይ መሆኑ በኅብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሷል ።
የ26 ዓመቱ ዴክስተር ሪድ ባለፈው መጋቢት 12 ቀን፣ ነው ቺካጎ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በፖሊስ የተገደለው። በዚህ ሳምንት ግድያውን የሚያሳየው የፖሊስ ቪዲዮ ለሕዝብ መለቀቁ ግን ከሁሉም አቅጣጫ ተቃውሞና ውግዘትን አስነስቷል።
በፖሊስ እጅግ ያልተመጣጠነ ኃይል የተገደለው ጥቁር አሜሪካዊ ነው
የፖሊስ መለያ ታርጋም ሆነ ምልክት በሌላት መኪና ውስጥ ያሉና ሲቪል የለበሱ አምስት ፖሊሶች ሪድን ያስቆሙታል። እንደ ፖሊሶቹ ገለጻ የማስቆማቸው ምክንያት የመቀመጫ ቀበቶ አለማሰሩ ነበር። ሪድም መስታወቱን ዝቅ አላረገም፣ መልስ ለመስጠትም ፈቃደኛ አልነበረም። ፖሊሶቹ የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰው እሱ ነው ባይ ናቸው። በዚህ ጊዜ ነው ፖሊሶቹ በአርባ አንድ ሰከንድ ውስጥ 96 ጥይት ተኩሰው የገደሉት።
ሪድ ጥቁር መሆኑ በቺካጎም ሆነ በሌሎች የአሜሪካ ግዛቶች የተለመደውን የዘር አድልዎ ጥያቄ ብሎም ከሚገባው በላይ ኃይል የመጠቀምን ጥያቄ አስነስቷል። የሕግ ባለሞያው ሙሉቃል ታደሰ ጠና ፖሊሶች አንድን ተጠርጣሪ ሲያስቆሙ አሳማኝ ምክንያት እንዲኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን ሁኔታውን የሚያስተናግዱበት መንገድም ግጭትን የበለጠ የሚያባብስ ሳይሆን የሚያረግብ አካሄድ መሆን እንዳለበት ሕጉም ሆነ የፖሊስ ደንቦች እንደሚያዙ ጠቁመዋል።
የመኪናዋ መስታወትም ከውጪ የማያሳይ ነበር
«ኮፓ» በመባል የሚታወቀው የፖሊስ ተጠያቂነት ተቋም ፖሊሶቹ ሪድ ቀበቶ ማድረግ አለማድረጉን ሊያዩ በሚችሉበት ቦታ ላይ እንዳልነበሩ፣ የመኪናዋ መስታወትም ከውጪ የማያሳይ ስለሆነ መጀመሪያውኑም ለማስቆም የሚያበቃ ምክንያት አልነበራቸውም ይላሉ። ከዚህም ባሻገር ግድያ የፈጸሙት ፖሊሶች ችግሩን የማርገብም ብቃቱም ፍላጎቱም አልነበራቸውም ሲሉ ይከሳሉ።
የቺካጎ ከንቲባ ብራንደን ጆንሰን ሐዘናቸውን ገልጸው ተጠያቂነትን ለማስፈን እንደሚሠሩ ገልጸዋል። የኤለኖይ ግዛት ገዢ ጄቢ ፕሪትዝከር በበኩላቸው ሙሉ የማጣራት ተግባር ይከናወናል ብለዋል። በዚህም መሰረት የአደገኛ መሣርያዎች አጠቃቀምን ብሎም የሰው ልጅ ደህንነትን የማስቀደምን ደንብ መተላለፍ፣ አለመተላለፋቸውን የሚወስን ምርመራ ተከፍቷል። በአቃቤ ሕግ በኩልም በወንጀል የሚያስከስስ ተግባር መፈጸም አለመፈጸሙን ማጣራት ተጀምሯል።
የዴክስተር ሪድ እናት ግን በልጃቸው አሳዛኝ ሞት ልባቸው ተሰብሯል።
አበበ ፈለቀ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ