በፓርላማ የፀደቀዉ የሚኒስትሮች ሹመትና ያስነሳዉ ጥያቄ

ምክር ቤቱ ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ለዘላቂ መሬት አያያዝ በብድር የተገኘ 107 ሚሊዮን ዶላር ላይ ተወያይቷል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ እና በቱርክ መንግሥታት መካከል በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የሕግ ትብብር ለማድረግ 21 አንቀፆች ያሉት ሆኖ የተደረገ ስምምነት ላይ ተወይታል ለዝርዝር እይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለግብርና፣ ለማዕድን እናንዲሁም ለትራንስፖርት እና ሎጀስቲክስ ሚኒስትሮች የሰጡት ሹመት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምፅ ፀደቀ። ዶክተር ዓለሙ ስሜን የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር፣ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ የማዕድን ሚኒስትር እንዲሁም ዶክተር ግርማ አመንቴ የግብርና ሚኒስትር ሆነው ከቀናት በፊት መሾማቸው የተገለጠ ሲሆን የተወካዮች ምክር ቤት ሹመቱን በ አሥር ተቃውሞ በሁለት ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ ዛሬ ከቀትር በኋላ አጽድቆታል።
የጎላ አስተያየትና ጥያቄ ባልቀረበበት በዚህ ሹመት ላይ ሚኒስትሮች ቶሎ ቶሎ የመቀያየራቸው ጉዳይ ላይ ግን ሁለት የምክር ቤቱ አባላት ለምን የሚል ጥያቄ አንስተውበታል። ምክር ቤቱ ልዩ ልዩ ማሻሻያዎች ተደርጎበት የቀረበን የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ለማሻሻል ለዝርዝር እይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ እና በቱርክ መንግሥታት መካከል በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የሕግ ትብብር ለማድረግ መንግሥት ያደረገው ትብብር ላይም ተወያይቷል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ለሦስት ሚኒስትሮች እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር፣ ለአማካሪዎቻቸው ብሎም ለብሔራዊ ባንክ ገዢ እና ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች ሹመት የሰጡበት ሳምንት ነበር። ዛሬ የተወካዮች ምክር ቤት የጎላ ክርክርም ሆነ አስተያየት ያልሰጠበት እና በአብላጫ ድምፅ የፀደቀው የሦስቱ ሚኒስትሬች ሹመት ላይ ከቀረቡ አስተያየቶች መካከል ሹመት ቶሎ ቶሎ መቀያየሩን የተመለከቱ ውሱን አስተያየቶች ቀርበዋል።
"የዛሬ አመት ነው አስፈፃሚዎችን ሹመን ያበቃነው። ለውጣቸው ምንድን ነው ? ዛሬ ተሻግረን አዲስ ሹመት የምናፀድቀው" "ምንድን ነው በየ ዓመቱ እንደ ዘመን መለወጫ ሚኒስትር የምንቀያይረው?" ለዚህ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ ምላሽ ሰጥተዋል።
"መንግሥት እንደ አስፈላጊነቱ ሥራዎችን እየገመገመ አመራሩን የማሸጋሸግ ፣ የማጠናከር ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አዟዙሮ የመመደብ ሥልጣን አለው" ብለዋል።
ባለፈው ሳምንት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ ቤት በወጣው መረጃ መሰረት ዛሬ አዲስ ሹመት የፀደቀላቸው የግብርና፣ የማዕድን እና የትራንስፖርት እና ሎጀስቲክስ ሚኒስትር የነበሩት ባለሥልጣናት "ተሸኙ" ተብሎ ከኃላፊነታቸው የተነሱ ሲሆን በገዛ ፈቃዳቸው ሥልጣን መልቀቃቸው በተነገረው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት ትክ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት አዲስ ተሻሚዎች በዚሁ ሳምንት መጀመርያ ሹመታቸው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቋል።
እንዲሁም አቶ ማሞ ምሕረቱ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ሆነው የተሾሙ ከሥልጣን የተነሱት ሰዎች በምን ምክንያት እና ለምን እንደተነሱ የተገለፀ ነገር የለም ምክር ቤቱም አልጠየቀም።
ሹመቱ በአንድ ተጃምሎ ከሚሆን በተናጠል እንዲፀድቅ ቢሆን የሚል ጥያቄም ቀርቦ ነበር።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና ዐፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ " ከይዘት አንፃር ያንን ለማድረግ የቀረበ ነገር ስለሌለ በተናጠል ድምፅ ለማሰጠት መሄድ የለብንም" የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ምክር ቤቱ በዛሬ ውሎው ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ለዘላቂ መሬት አያያዝ በብድር የተገኘ 107 ሚሊዮን ዶላር ላይ ተወያይቷል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ እና በቱርክ መንግሥታት መካከል በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የሕግ ትብብር ለማድረግ 21 አንቀፆች ያሉት ሆኖ የተደረገ ስምምነት ላይ ተወይታል፣ ልዩ ልዩ ማሻሻያዎች ተደርጎበት የቀረበን የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ለማሻሻልም ጉዳዩን ለዝርዝር እይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ታምራት ዲንሳ