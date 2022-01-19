በፍል ውሃ የሕክምና ጠቀሜታ ዙሪያ የተደረገ የምርምር ሥራ

የሀዋሣ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ኮሌጅ የምርምር ቡድን በፍል ውሃ ሕክምና ዙሪያ ሲያደርግ የቆየውን ሳይንሳዊ የምርምር ውጤት ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። የምርምር ቡድኑ አስተባባሪ ዶክተር አቻምየለሽ ገብረጻዲቅ የፍል ውሃ ምንጮች ከመደበኛ የጤና ተቋማት ያልተናነሱ ሕመምተኞችን ቁጥር በየቀኑ እያስተናገዱ እንደሚገኙ ይናገራሉ
ቡርቂቱ ከሀዋሳ ከተማ በ12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በጋራ ሪቃታ መንደር ውስጥ የሚገኝ የፍል ውሃ ምንጭ ነው፡፡ ከመሬት በታች እየፈለቀ የሚፈሰው የፈላ ውሃ መለስተኛ የእግር ኳስ ሜዳ የሚያክል ኩሬ በመስራት ተንጣሎ ይገኛል፡፡ በዚህ ሥፍራ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከአንገት በታች ያለውን የሰውነታቸውን ክፍል በፍል ውሃ ኩሬ ውስጥ አስገብተው ይታያሉ ፣ እንዳንዶቹም አጎንብሰው እንፋሎቱን ሲታጠኑ ይስተዋላሉ ፡፡ የ28 ዓመቱ ወጣት መስቀሌ ኡርጌሳ የፍል ውሃው ምንጭ በሚገኝበት የቡርቂቱ መንደር ነዋሪ ነው፡፡ ወጣት መስቀሌ በርካታ ሰዎች ወደ ስፍራው በመምጣት ከህመማቸው ሲድኑ መመልከቱን ይናገራል።
በእርግጥ ቡርቂቱን ጨምሮ በደቡባዊ ኢትዮጲያ ስምጥ ሸለቆ የሚገኙ የፍል ውሃ ምንጮች በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች ከሕመማቸው ለማዳን ይጠቀሙባቸዋል፡፡ ለመሆኑ የፍል ውሃ ሕክምና ፈዋሽነቱ ምን ያህል የተጋገጠ ነው? ፣፡ ሳይንሳዊው የሕክምና ዘርፍስ ተለምዶዊውን የፍል ውሃ ሕክምና እንዴት ያየዋል ?
የሀዋሣ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ኮሌጅ የምርምር ቡድን በፍል ውሃ ሕክምና ዙሪያ ሲያደርግ የቆየውን ሳይንሳዊ የምርምር ውጤት ሰሞኑን ይፋ አድርጓል፡፡ የምርምር ቡድኑ አስተባባሪና በሕክምና ኮሌጅ የሕብረተሰብ የጤና ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር አቻምየለሽ ገብረጻዲቅ የፍል ውሃ ምንጮች ከመደበኛ የጤና ተቋማት ያልተናነሱ ሕመምተኞችን ቁጥር በየቀኑ እያስተናገዱ እንደሚገኙ ይናገራሉ፡፡ የምርምር ቡድኑ በደቡብና ሲዳማ ክልሎች የሚገኙ አራት የፍል ውሃ ቦታዎችን በመለየት ሥራውን ማከናወኑን የጠቀሱት ዶክተር አቻምየለሽ በሂደቱም ፈቃደኛ የሆኑ 1ሺህ 300 የፍል ውሃ ታካሚዎች በናሙናነት እንደተሳተፉ ገልፀዋል፡፡
የሕክምና ኮሌጁ የምርምር ቡድኑ በፍል ውሃ ታካሚዎች ላይ ያደረገው የምርምር ሂደት በቃለ መጠየቅ ፣ በላብራቶሪ የደም ምርመራና በቅኝት ምልከታ የተደገፈ ነው የሚሉት የምርምር ቡድኑ አስተባባሪ ዶ/ር አቻምየለሽ ወልደጻዲቅ በውጤቱም ከ80 በመቶ በላይ የሚሆኑት ለህመማቸው መፍትሄ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ መቻሉን ገልፀዋል ፡፡
የሀዋሣ ዩኒቪርስቲ የሕክምና ኮሌጅ ባገኘው የምርምር ውጤት መሠረት የፍል ውሃ ሕከምና በእርግጥ ሕመምን ማዳን እንደሚችል ለማረጋገጥ መቻሉን የሚናገሩት የምርምር ቡድኑ አስተባባሪ በሂደቱ ግን ሁሉት ምላሽ የሚሹ ጥያቄዎችን እንዳጋጠሟቸው ገልፀዋል፡፡ የመጀመሪያው ፍል ውሃ ከሌሎች የውሃ አይነቶች በተለየ የሰዎችን ሕመም እንዴት ሊፈውስ ቻለ የሚለው ሲሆን ሁለተኛው ሰዎች ከመደበኛ የጤና ተቋማት ይልቅ ፍል ውሃን ለመምረጥ ያበቋቸው ምክንያቶች ምንድናቸው የሚሉት መሆናቸውን አብራርተዋል፡፡ ጥናቱ ለሁለቱም ጥያቄዎች ምላሽ መስጠቱንም ተናግረዋል፡፡
ማሕበረሰቡ በፍል ውሃ ጠቀሜታ ላይ በቂ ግንዛቤ ቢኖረውም በዘመናዊው የሕክምና ሳይንስ በኩል ግን እስከአሁን በቂ ሥፍራ እንዳልተሰጠው የሚናገሩት የምርምር ቡድኑ አስተባባሪ ዶክተር አቻምየለሽ በቀጣይ ቢደረጉ መልካም ነው የተባሉ ምከረ ሀሳቦች በምርምር ውጤቱ ላይ መካተታቸው ጠቁመዋል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
እሸቴ በቀለ