በፌዴሬሽን ም/ቤቱ ውሳኔ ላይ የደቡብ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት  

የፌዴሬሽን ም/ቤት ትናንት ባካሄደው 6ኛ የፖርላማ ዘመን 1ኛ አስቸኳይ ጉባኤው በደቡብ ክልል በሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በቀረበው የአደረጃጀት ጥያቄዎች ላይ በመምከር ውሳኔዎችን አሳልፏል፡፡
በምክር ቤቱ ውሳኔ መሠረት የወላይታ ፣ የጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ ጌዲኦና ኮንሶ ዞኖችና እንዲሁም የአማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣አሌና የባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል የጋራ ክልል የሚደራጁ ይሆናል፡፡ ቀሪዎቹ የሀድያ ፣ ሀላባ ፣ ከንባታ ጠንባሮ ፣ ጉራጌ ፣ ሥልጤ ዞኖችና የም ልዩ ወረዳ ደግሞ በነባሩ ክልል የሚቀጥሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድም በሶስት ወራት ውስጥ ሕዝበ ውሳኔ በማደራጀት እንዲያስፈጽም ሲል ም/ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል፡፡
ዶቼ ቬለ DW የፌዴሬሽን ም/ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ ዙሪያ በክልሉ የተለያዩ ዞኖች የሚገኙ ነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧል፡፡ ካነጋገርናቸው ነዋሪዎች መካከል እንዳንዶቹ ህዝቡ ሃላፊነቱን ወስዶ በራሱ እንዲወስን መደረጉን ‹‹ ተገቢ›› በማለት ሲያደንቁ ሌሎች ደግሞ በአንፃሩ ውሳኔው ነባሩን ክልል ለሁለት ከመክፈል ያለፈ ፋይዳ የለውም ሲሉ ተናግረዋል፡፡ የሀዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ ተከታዩን አስተያየት አሰባስቦ ልኮልናል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ