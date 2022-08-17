 በፌዴሬሽን ም/ቤቱ ውሳኔ ላይ የደቡብ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 19.08.2022

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ኢትዮጵያ

በፌዴሬሽን ም/ቤቱ ውሳኔ ላይ የደቡብ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት

የፌዴሬሽን ም/ቤት ትናንት ባካሄደው 6ኛ የፖርላማ ዘመን 1ኛ አስቸኳይ ጉባኤው በደቡብ ክልል በሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በቀረበው የአደረጃጀት ጥያቄዎች ላይ በመምከር ውሳኔዎችን አሳልፏል፡፡

በፌዴሬሽን ም/ቤቱ ውሳኔ ላይ የደቡብ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት

በምክር ቤቱ ውሳኔ መሠረት የወላይታ ፣ የጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ ጌዲኦና ኮንሶ ዞኖችና እንዲሁም የአማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣አሌና የባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል የጋራ ክልል የሚደራጁ ይሆናል፡፡ ቀሪዎቹ የሀድያ ፣ ሀላባ ፣ ከንባታ ጠንባሮ ፣ ጉራጌ ፣ ሥልጤ ዞኖችና የም ልዩ ወረዳ  ደግሞ በነባሩ ክልል የሚቀጥሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድም በሶስት ወራት ውስጥ ሕዝበ ውሳኔ በማደራጀት እንዲያስፈጽም ሲል ም/ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል፡፡

ዶቼ ቬለ DW የፌዴሬሽን ም/ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ ዙሪያ በክልሉ የተለያዩ ዞኖች የሚገኙ ነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧል፡፡ ካነጋገርናቸው ነዋሪዎች መካከል እንዳንዶቹ ህዝቡ ሃላፊነቱን ወስዶ በራሱ እንዲወስን መደረጉን ‹‹ ተገቢ››  በማለት ሲያደንቁ ሌሎች ደግሞ በአንፃሩ ውሳኔው ነባሩን ክልል ለሁለት ከመክፈል ያለፈ ፋይዳ የለውም ሲሉ ተናግረዋል፡፡ የሀዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ ተከታዩን አስተያየት አሰባስቦ ልኮልናል፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ

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በፌዴሬሽን ም/ቤቱ ውሳኔ ላይ የደቡብ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በዎላይታ ሕዝበውሳኔ እንዲደረግ ተጠየቀ

በዎላይታ ሕዝበውሳኔ እንዲደረግ ተጠየቀ 17.08.2022

ፖርቲዎቹ የወላይታ ዞን ከጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ኮንሶ ፣ ጌዲኦ ፣ ደቡብ ኦሞ ዞኖችና እንዲሁም ከአማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ጋር በመሆን አዲስ ክልል ይመሠረታል የሚለውን ውሳኔ ተቃውመዋል።

ለ12ኛ ክልል ሕዝበ ውሳኔ እንዲካኼድ ተወሰነ

ለ12ኛ ክልል ሕዝበ ውሳኔ እንዲካኼድ ተወሰነ 18.08.2022

የፌዴሬሽን ምክር ቤት በደቡብ ክልል ሥር የነበሩ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች የፌዴራል ሪፖብሊኩ 12ኛ ክልል ሆነው ለመደራጀት የሚያስችላቸውን ሕዝበ ውሳኔ እንዲያካሄዱ ወሰነ። የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ዛሬ ያሳለፈው ውሳኔ በዎላይታና በጉራጌ ፖለቲከኞች ዘንድ የተለያዩ ሥሜቶችን እያስተናገደ ይገኛል።

የወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ መግለጫ

የወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ መግለጫ 18.07.2022

የወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ገዢው የደቡብ ብልጽግና ፖርቲ በክልል አደረጃጀት ዙሪያ ያካሂዳል ያለውን ተግባር ኮንኗል፡፡