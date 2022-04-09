"በጾሙ ወራት የደም ለጋሾችን ቁጥር ቀንሷል"

በኢትዮጵያ የደም ማስተላለፍ ህክምና ፍላጎት መጨመር ተከትሎ የደም እጥረት እያጋጠመ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደም ባንክ አስታወቀ፡፡ በተለይም በቅርቡ በኢትዮጵያ የክርስትና እና የእስልምና እምነት ተከታዮች የጾም ወራት መግባትን ተከትሎ የደም ለጋሾች ቁጥርን ቀንሶ የደም እጥረት ማስከተሉ ተገልጿል፡፡
በኢትዮጵያ የደም ማስተላለፍ ህክምና ፍላጎት መጨመር ተከትሎ የደም እጥረት እያጋጠመ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደም ባንክ አስታወቀ፡፡
በተለይም በቅርቡ በኢትዮጵያ የክርስትና እና የእስልምና እምነት ተከታዮች የጾም ወራት መግባትን ተከትሎ የደም ለጋሾች ቁጥርን ቀንሶ የደም እጥረት ማስከተሉ ተገልጿል፡፡
በኢትዮጵያ ደም ባንክ የደም ለጋሾች ዘርፍ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶ/ር ተመስገን አበጀ ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት በኢትዮጵያ ደም የመለገስ ባህል እየተሻሻለ ቢመጣም ፍላጎቱም በዚያው መጠን ከፍ ማለቱን አመልክተዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ