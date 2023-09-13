በጳጉሜ ነፃ የህክምና አገልግሎት የሰጡት ሐኪም

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ዶ/ር የሺዋስ መኳንንት አገልግሎቱን ለመስጠት ለሕክምና ፈላጊዎች ባስቀመጠው የግል ስልክ ቁጥሩ ደውለን ስንጠይቀው የተባለውን ለማድረግ ቃል በመግባት ማረጋገጫ ሰጥቶን ነበር። የሺዋ ጳጉሜን 5 ቀን በአካል እንግሊዝ ኤምባሲ እና ሰዓሊተ ምሕረት ቤተ ክርስትያን አካባቢ ሁለት የነፃ ሕክምና ፈላጊ ሰዎችን ሲያገለግል በአካል ተገኝተን ተመልክተናል።
ዶ/ር የሺዋስ መኳንንት ወጣት የሕክምና ባለሙያ ነው። ይህ ወጣት ሐኪም አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ያገለግላል። "አምስት ቢበዛ አሥር ሰዎችን" ከጳጉሜን 1 እስከ 6 ቀን 2015 ዓ.ም "ባስደስታቸው" በሚል የጀመረው ነጻ የቤት ለቤት የሕክምና አገልግሎት ከጠበቀው በላይ ብዙ ሰዎችን እንዲረዳ እና እንዲያግዝ እድል ፈጥሮለታል።
ይህንን አገልግሎት በነፃ እንደሚሰጥ የግል ስልክ ቁጥሩን በአደባባይ በማስቀመጥ በማህበራዊ ሚዲያ ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ከ 55 በላይ አንድም አቅም የሌላቸውን ፣ በሌላ በኩል ከፍሎ የመታከም አቅም ቢኖራቸውም የት ሄደው ጥሩ ሐኪሞችን ማግኘት እንደሚችሉ ማወቅ ያልቻሉ ሰዎችን ጥሪያቸውን ተቀብሎ አስተናግዷል። ወደፊት ይህንን ሥራ ተቋማዊ የማድረግ እና በርካታ ሕክምና ፈላጊዎችን በተደራጀ መልኩ በነፃ የማገልገል ፍላጎት ከሰሞኑ እንቅስቃሴው መገንዘቡንም ተናግሯል//
በእጅ ስልክ ጥሪ ተቀብሎ ነፃ የሕክምና አገልግሎት የበጎ ፈቃድ የማኅበረሰብ አገልግሎት ዘመቻ
አጋዥ ፣ ረዳት፣ አስታማሚ ያጡትን ሰዎች በነፃ ዞሮ መጠየቅና ማከም ፣ ሙያዊ ምክር እና እገዛ ማድረግስ ለአንድ ሐኪም ምን ትርጉም አለው ?
ዶ/ር የሺዋስ መኳንንት ይህንን አገልግሎት ለመስጠት ለሕክምና ፈላጊዎች ባስቀመጠው የግል ስልክ ቁጥሩ ደውለን ስንጠይቀው የተባለውን ለማድረግ ቃል በመግባት ማረጋገጫ ሰጥቶን ነበር።
የሺዋስ ጳጉሜን 5 ቀን በአካል እንግሊዝ ኤምባሲ እና ሰዓሊተ ምሕረት ቤተ ክርስትያን አካባቢ ሁለት የነፃ ሕክምና ፈላጊ ሰዎችን ሲያገለግል በአካል ተገኝተን ተመልክተናል።
"አምስት ሰው፣ ቢበዛ ደግሞ አሥር ሰው ባይ ፣ እነሱን ባስደስት ፣ ቢያንስ ሐኪም ለማግኘት በጣም የተቸገሩ ሰዎችን አግኝቼ ደስ ብሏቸው በዓልን ቢውሉ ብዬ አስቤ ነበር የጀመርኩት። ከዚያ በኋላ ግን የሰውን ፍላጎት ሳይ፣ እየገባሁ ካየሁ በኋላ ደግሞ የችግሩን ስፋት እና መጠን ካየሁ በኋላ ይህንን ሥራ ተቋማዊ ማድረግ የሚል ሀሳብ መጥቶልኛል። እስከ ጳጉሜን አምስት ድረስ ወደ 55 ሰዎችን አግኝቻለሁ"
ዶ/ር የሺዋስ መኳንንት ይህንን አገልግሎት ለመስጠት ለሕክምና ፈላጊዎች ባስቀመጠው የግል ስልክ ቁጥሩ ደውለን ስንጠይቀው የተባለውን ለማድረግ ቃል በመግባት ማረጋገጫ ሰጥቶን ነበር። የሺዋስ ጳጉሜን 5 ቀን በአካል እንግሊዝ ኤምባሲ እና ሰዓሊተ ምሕረት ቤተ ክርስትያን አካባቢ ሁለት የነፃ ሕክምና ፈላጊ ሰዎችን ሲያገለግል በአካል ተገኝተን ተመልክተናል።
ባደረገው በጎ ሥራም ከመንፈስ እርካታ በላይ ጊዜን ፣ እውቀትን እና ጉልበትን አጣምሮ አቅም ያጠራቸውን እና የባለሙያ እገዛ የሚሹ ሰዎችን መደገፍ የየትውልድ ኃላፊነት ነው የሚለውን በተግባር እንዲያይ ዕድል እንደሰጠው ገልጿል። የህክምና ባለሙያዎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እና ተግዳሮት
"አገልግሎቱ በጣም በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ አልጠበኩም እኔ። መጀመርያ በሚዲያ ላይ ማስታወቂያውን ሳይ ደስ ብሎኝ ነበር። እውነት እንደዚህ የሚያደርግ ሰው አለ እንዴት በዚህ ሰዓት ብዬ ወዲያው ነው የደወልኩለት። እና ከዚያ ምንም ችግር የለም እኛ ምርቃታችሁን ነው የምንፈልገው፣ የምናስከፍለውም ነገር አይኖርም ስለዚህ ሰው ለመርዳት ነው እኔ የተነሳሳሁት ሲለኝ እንዲህ አይነትም ሰው አለ በዚህ ዘመን ? እሺ አልኩት። መጣ አየኝ። ጥያቄ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ መልሶልኛል። በጣም ነው የማመሰግነው"
ዶክተር የሺዋስ ይህንን የበጎ ድጋፍ አገልግሎት ሲጀምር ብዙ ሰዎች እገዛ እንዳደረጉለት ገልጿል።ወሰን ተሻጋሪ የወጣቶች የበጐ ፈቃድ አገልግሎት በኢትዮጵያ
"ይህንን አገልግሎት እናስከፍል ብንልበት እና እንተምነው ካልን ፣ አሁን ባለው የቤት ልቤት ሕክምና ተመን ማታ ላይ ለአንድ ጉብኝት ለሐኪም አምስት ሺህ ብር ነው የሚከፈለው። ቀን ላይ ሲሆን ሦስት ሺህ አምስት መቶ ብር ይከፈላል። ስለዚህ ላለፈት አራት ቀናት ባየኋቸው 53 ሰዎች በትንሹ ከ 150 እስከ 200 ሺህ ብር ለጉብኝቱ ብቻ ይሆናል። ለላቦራቶሪ ደግሞ ከ 54 ሺህ ብር በላይ ወጪ ተደርጓል"።ዶ/ ር የሺዋስ በጳጉሜን ወር በሰጠው ነፃ የሕክምና አገልግሎት አንድ ነገር መገንዘቡን ገልጿል። ይህም መሰል በግለሰብ ደረጃ ያልተለመደ ነፃ የሕክምና የቤት ለቤት አገልግሎት ተቋማዊ የማድረግ ፍላጎት ነው።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ