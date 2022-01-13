በጦርነት ውስጥ የነበሩ የአማራ ክልል ከተሞች መብራት ችግር

ከጦርነቱ በኋላ በምስራቅ አማራ አንዳንድ ከተሞች የመብራት አገልግሎት ማግኘት ባለመቻላቸው ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን የየከተሞች ነዋሪዎች ተናግረዋል፣ ህብረተሰቡ የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ እንደሆነ ደግሞ የየአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል፡፡
ከጦርነቱ በኋላ በምስራቅ አማራ አንዳንድ ከተሞች የመብራት አገልግሎት ማግኘት ባለመቻላቸው ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን የየከተሞች ነዋሪዎች ተናግረዋል፣ ህብረተሰቡ የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ እንደሆነ ደግሞ የየአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል፡፡
በሰሜን ወሎ ዞን የወልዲያና ላሊበላ፣ እንዲሁም በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰቆጣና አካባቢዋ ነዋሪዎች የመብራት አገልግሎት ከተቋረጠባቸው በርካታ ወራት አስቆጥረዋል፡፡ በዚህም ምክንያት ማግኘት ያለባቸውን አገልግሎት እያገኙ አይደለም፡፡
አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ ያለውን ችግር በተመለከተ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ እንዲህ ተናግረዋል፡፡
በጀኔሬተር ኃይል ለማግኘት ቢሞከርም ሁሉም የከተማዋ ህብረተሰብና ዙሪያ ከተሞች ተጠቃሚ እንዳልሆኑ ነው አስተያየት ሰጪው የተናገሩት፡፡
ሌላው የላሊበላ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ህብረተሰቡ አብስሎ መብላት አልቻልም ይላሉ፡፡
የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው የመብራት አገልግሎት በአካባቢው ከተቋረጠ ወራትን ማስቆጠሩን አመልክተው ህብረተሰቡ ከመሰረታዊ የመብራት አገልግሎት በተጨማሪ ወቅታዊ መረጃም ማግኘት እንዳልቻለ አስረድተዋል፡፡
ባለው የኃይል መቋረጥ ምክንያት የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ ውሐ የሚያገኘው በየቦተው ከሚጠራቀም የኮንቴይነር ውሀ መሆኑንና ይህም በቂ እንዳልሆነ ነዋሪዎች ይናገራሉ፡፡
የጉድጓድ ውሀ የሚጠቀሙ ነዋሪዎችደግሞ ለከፋ ጉዳት እየዳረጋቸው እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች አመልክተዋል፡፡
የላሊበላ ከተማ ከንቲባ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ ቦጋለ አስምሮ መንግስት የህብረተሰቡን የመብራት ጥያቄ ለመመለስ ያከናወኗቸውን ተግባራት አብራርተዋል፡፡
የወልዲያ ዲስትሪክት የደንበኞች አገልግሎትና ሽያጭ ኃላፊ አቶ ድልአድርጋቸው ገዛኸኝ ተጠይቀው ባለሙያዎች ተሰማርተው የጥገና ስራው በርብርብ እየተሰራ በመሆኑ የወልዲያና አካባቢው ከተሞች በቅርቡ መብራት ያገኛሉ ብለዋል፡፡
የወልዲያ ዲስትሪክት መብራት አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ሺመልስ ወ/ሰማአት የሰቆጣና ላሊበላ ከተሞችን የመብራት አገልግሎት ለማስጀመር አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አስቸጋሪ መሆኑን ጠቁመው የወልዲያና አካባቢው ከተሞችን የመብራት አገልግሎት ለማስጀመር ቀንና ሌት እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ማንተጋፍቶት ስለሺ