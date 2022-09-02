በጦርነት እየተሳቃየ ያለው የራያ ህዝብ

በኢትዮጵያ መንግስት እና በህወሓት መሀከል ዳግም ያገረሸው ጦርነት ከቀናቶች በፊት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን መባባሱን የአካበቢው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ መንግስት እና በህወሓት መሀከል ዳግም ያገረሸው ጦርነት ከቀናቶች በፊት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን መባባሱን የአካበቢው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ የከባድ መሳሪያ ድምፅ መስማት ከጀመሩ ቀናትን ያስቆጠሩ ቢሆንም ትላንት እና ዛሬ ጠዋት ግን የከባድ መሳሪያ ድምፅ መሰማት መጀመሩን እና ማህበረሰቡም መኖሪያውን ጥሎ በመሰደድ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። አቶ መንገሻ ውዱ አሸነፊ የራያ ቆቦ አዋሬ ነዋሪ ናቸው ከመስቀል ጀምሮ ራያ ላይ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን እና ትላንትና ዛሬ ግን የከባድ መሳሪያ ድምፅ እየተሰማ ነው ይላሉ
«ትላንት 24 ሰአት ሙሉውን ጦርነት እየተደረገ ነው እስካሁንም አልበረደም ። እሮቢት እና ጎብዬ አላውሀ አረፋ ጊዩርጊስ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ 24 ሰአት ነው ውጊያው። ህጻናት እንቅልፍ እንኩዋን ማግኘት አልቻሉም ብለዋል ። ህዝቡ አሁን ቁጭ ብሎ አይረዳዳም አባቴ ምን ሆነ ወንድሜ ምን ሆነ ነው ሚለው ቦታው እሬሳ በእሬሳ ነው ማን ቀብሮት ጦርነቱ ከመስቀል ጀምሮ አሁን እረፍት የለውም»ብለዋል
ጦርነቱ ትላንት ሳይሆን መስከረም 11ቀን አነጋግ ላይ ነው የጀመረው ሲል ለዶቼ ቬሌ አስተያየታቸውን የሰጡት እንዲሁም ዛሬም ጦርነት እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ቴድሮስ አያሌው ህብረተሰቡ ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ይላሉ። ቀደም ሲል በተካሄደዉ ጦርነት ከመኖሪያው የተፈናቀለዉ ማህበረሰብ እርዳታ ሳያገኝ ነው እንደገና ዳግም ህዝቡ እየተፈናቀለ ያለዉ ሲሉም አክለዋል።
«መስከረም 11 ከጠዋቱ 11 ሰአት ከ30 ደቂቃ ላይ ነው አላውሀ የሚባል ቦታ አለ በባቡር መንገዱ በኩል በሁሉም አቅጣጫ በኩል ውጊያ ከፈቱ ሲሉ እርሳቸው በ,በሩበት በባቡር መንግዱ በኩልም ጦርነት መከፈቱን ይናገራሉ ከዛ በውሀላ እንዳጣራነው በሁሉም አካባቢ በበላጎ በቃሌብ በኩል ባጠቃላይ በያዙት በአበርገሌም አቅጣጫ ጦርነት እንደከፈቱ ሰምተናል። ዛሬም አለውጊያ ከዛ ቀን ጀምሮ ውጊያ አለ አሁን ውጊያው ያለው በጎብዬ ዙሪያ እንዲሁም በላጎ የሚባል አለ መገናኛ የሚባል አካባቢም አለ አጠቃላይ ጎብዬ ዙሪያ ነው ያለው በታችኛው በኩል በወርቅዬ በኩል ነው ውጊያ ያለው ። የራያ ሰው በጣም በግፍ እና በችግር ሊይ ነው ያለው ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖበታል የመጀመሪያው ተፈናቃይ እያለ አሁን ደሞ ተጨማሪ መቶበታል የምግብ አቅርቦት የለም በዛ ላይ ወረርሽኝ ገብትዋል» ።ብለዋል
አራጋው ሲሳይ የሰሜን ተወሎ ተወላጅ ሲሆን ከራያ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ያሰባስባል። በአሁኑ ሰአት ህውሓት በተቆጣጠራቸው የራያ አካበቢዎች ቡድኑ ማህበረሰቡ ላይ አካላዊ እና ስነ-ልቦናዊ ተጽእኖ እያደረሰ መሆኑን ይናገራል። ከአካባቢ መኖርያቸዉ ሸሽተው ለቀው የወጡትም ችግር ላይ መሆናቸዉን ገልጿል።
«ቡድኑ መስፋፋቱን በመቀጠል በሰሜን ወሎ ዞን ራያን ተቆጣችሮ ነው የሚገኘው በነዋሪዎች ላይ የደረሰው ጉዳት ከቃል በላይ ነው። ህዝቡ ከፍተኛ እሮሮ ላይ ነው ያለው። ህዝቡ መልሶ ማጥቃት ላይ ነው መከላከያም ያግዛቸዋል ጎብዬ ሮቢ ታራዱ ሚባሉት አካባቢዎች አሁን በህወሀት ስር ናቸው ቢሆንም መከላከያ አሁን ላይ በማጥቃት ላይ ነው በነዚ ሶስት አራት ቀን ውስጥ ከእስከዛሬው በተለየ መልኩ ጦርነቱ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ህብረተቡ ግን በቂ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያለው »
በኢትዮጵያ መንግስት እና የትግራይ ክልልን እያስተደደረ በሚገነኘው በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በ«ህወሓት» መካከል እየተካሄደ ያለዉ ጦርነት ነሀሴ 18 ቀን 2014 ዓም ለሦስተኛ ጊዜ መቀስቀሱ ይታወቃል። በሰሜኑ ኢትዮጵያ ዳግም ለተቀሰቀሰዉ ጦርነት እና ለጦርነቱ መስፋፋት ሁለቱ ተቀናቃኝ ወገኖች እርስ በእርሳቸው ይካሰሳሉ። ዛሬም የብዙኃንን ህይወት እየቀጠፈ ያለው ጦርነት ቆሞ የሰላም ዉይይቱ እንዲጀመር የተለያዩ ዓለማቀፍ አካላት ቢወተዉቱም እስካሁን ለውጥ ያስገኘ አይመስልም።
ማህሌት ፋሲል
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