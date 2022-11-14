 በጦርነት ለተጎዱ የተሰጠ ድጋፍ | ኢትዮጵያ | DW | 17.11.2022

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ኢትዮጵያ

በጦርነት ለተጎዱ የተሰጠ ድጋፍ

በውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም በኢትዮጵያ ወዳጆች የተመሰረተው ግሎባል ኤድ ኢትዮጵያ መቀመጫውን ሲውድን ባደረገው ሂውማን ብሪጅስ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ባለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ለወደሙ የጤና ተቋማት የሚሆን ድጋፍ ለጤና ሚንስቴር አስረክበዋል ፡፡

በጦርነት ለተጎዱ ግሎባል ኤድ ኢትዮጵያ እና መቀመጫውን ሲውድን ያደረገው ሂውማን ብሪጅ ርዳታ ሰጥተዋል

ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው ክልሎች  የሚገኙ የጤና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም እና ወደ ነበረበት የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ለመመለስ ከተለያዪ አጋር ድርጅቶች የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ  ተደረገ ፡፡

በውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም በኢትዮጵያ ወዳጆች የተመሰረተው ግሎባል  ኤድ ኢትዮጵያ  መቀመጫውን ሲውድን ባደረገው ሂውማን ብሪጅስ  የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር  ባለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ለወደሙ የጤና ተቋማት የሚሆን ድጋፍለጤና ሚንስቴር አስረክበዋል ፡፡

በሀይማኖት በዘር በቀለም በፃታ ልዪነት የማያደርግ ሁሉንም ሰብአዊ እርዳታ የሚያሰፈልገውን የሰው ልጅ እኩል ለመርዳት በስውዲን የተቋቋመ ግብረሰናይ ድርጅት ነው ያሉት ዶ/ር አዳነ አንለይ ሂውማን ብሪጅ እስካሁን ከ 700 በላይ ኮንቲነር የእርዳታ እቃዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳስገቡ ተናግረዋል እስካሁን ወደ ኢትዮጵያ የምናስገባቸውን የእርዳታ ቁሳቁሶች ለማስገባት ፈጣን አገልግሎት እንድናገኝ ጤና ሚንስትር ከፍተኛ እገዛ እያደረገላቸው እንደሆነ ተናግረዋል ዶ/ር ጊታቸው ማዘንጊያ ‘ግሎባል ኤድ ኢትዮጵያም ካለፈው 1 አመት ጀምሮ ለጤና ተቋማት መልሶ ግንባታ በርካታ ድጋፎች አድርጎዋል።

በጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች ለሚገኙ ሆስፒታሎች የሚሆን አልጋ እና ሊሎችንም የህክምና እርዳታ መስጫ እቃዎች  የያዘ 3ኮንቲነር ቅዳሚ ለፈለገ ዮርዳኖስ ሆስፒታል  እንደሚያስረክቡ ተናግረዋል የተደረገው ድጋፍም የአንዱ ኮንቴነር ዋጋ ከግማሽ ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ነውም ተብሏል።

በውጭ የሚኖሩ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዪጵያውያን  እገዛቸውን እንዲቀጥሉ  መንግስትም በውጭ የሚኖረውን ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ በአግባቡ ሀገሩን የሚጠቅምበትን ብልሀት እንዲያበጅ ጠይቀዋል

በዚህ ወቅት እንዳሉት በፌደራል መንግስት እና በህወሃት መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ከአማራ እና አፋር ክልሎች በተጨማሪ በትግራይ ክልል የሚገኙ የጤና ተቋማትም መልሶ ለመገን  ሰፊ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።

የጤና ሚንስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ የተለያዪ የህክምና መገልገያ እቃዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ፍተና የሆነበትን መንገድ በማቅለል ከፍተኛ እገዛ የሚያደርጉትን  ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዪጵያውያንንና አጋር ድርጅቶችን አመስግነዋል።

እስካሁንም ከዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች እና ከዲያስፖራ አባላት የተገኙ ድጋፎች የታዩ  ውጤቶች ቢኖሩም ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።

 

ሃና ደምሴ

አዜብ ታደሰ

ታምራት ዲንሳ

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በጦርነት ለተጎዱ ግሎባል ኤድ ኢትዮጵያ እና መቀመጫውን ሲውድን ያደረገው ሂውማን ብሪጅ ርዳታ ሰጥተዋል  

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ውጊያ የጎዳቸው የአፋር ክልል ወረዳዎች መረጋጋት ቢጀምሩም የተፈናቀሉ ዜጎቻቸው ወደ ቀያቸው አልተመለሱም። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪ እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች እንደሚሉት ባንክ እና ቴሌኮምን የመሳሰሉ መሠረታዊ አገልግሎቶች በቅጡ አይሰሩም። የምግብ እና የመጓጓዣ አገልግሎቶች እጦት እና ቢገኙም የዋጋ መወደድ ለነዋሪዎች ፈተና ሆኗል

Commander-in-chief of the Tigray rebel forces General Tadesse Worede (2ndL) Chief of staff of the Ethiopian Armed Forces and Field Marshal Berhanu Jula (3rdL), former Nigeria's President Olusegun Obasanjo (5thL) and former Kenya's President Uhuru Kenyatta (R) sign documents during the signing ceremony of the declaration of the senior commanders meeting on the implementation of the Ethiopia permanent cessation of hostilities agreement between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) in Nairobi on November 12, 2022. - The restoration of desperately needed humanitarian assistance to the region is one of the key planks of a peace deal between the federal government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) to end two years of brutal war in northern Ethiopia. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

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በፕሪቶሪያ የተፈረመው "የግጭት ማቆም ሥምምነት" ተግባራዊ ሆኖ ጦርነት ካላገረሸ ኢትዮጵያ በውጊያ የወደመውን የመገንባት ብርቱ የቤት ሥራ ይጠብቃታል። የኢትዮጵያ መንግሥት የትምህርትና የጤና ተቋማትን ጨምሮ በጦርነቱ የወደመውን ለመመለስ 20 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልጋት ቢገምትም የኤኮኖሚ ባለሙያዎች ወጪው ከዚያ እጅጉን የላቀ እንደሚሆን ይጠብቃሉ