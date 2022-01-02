 በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው የአፋር ክልል ጤና ተቋማት | ጤና እና አካባቢ | DW | 11.01.2022

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ጤና እና አካባቢ

በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው የአፋር ክልል ጤና ተቋማት

በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት ከተጎዱት አካባቢዎች አንዱ በሆነው አፋር ክልል በርካታ የጤና ተቋማት መዘረፍ እና መውደማቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት እና እማኞች ይናገራሉ። የክልሉ የጤና ቢሮ ኃላፊ እንደገለጹት ወትሮም ባልጠነከረው የጤና ዘርፍ ላይ በደረሰው ጉዳት ምክንያት ከግማሽ ሚሊየን በላይ ሕዝብ ተፈላጊውን አገልግሎት ማግኘት አልቻለም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:51

ጤና እና አካባቢ

ኢትዮጵያ ውስጥ የጦርነትን አውዳሚነት በግላጭ መመለከት ተጀምሯል። በተለይ ገና ብዙ እንደሚቀረው አዘውትሮ በሚነገርለት የጤናው ዘርፍ ላይ የደረሰው ጉዳት ኅብረተሰቡ በያለበት መሠረታዊ የሚባሉ የጤና አገልግሎትን እንኳን እንዳያገኝ እንዳደረገው ሁኔታውን በቅርበት የሚመለከቱት ይገልጻሉ። ከዓመት የዘለለው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተስፋፍቶ ከጎዳቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው አፋር ክልል የጤና ተቋማት የደረሰባቸውን ጉዳት የክልሉ የጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ ለዶቼ ቬለ አብራርተዋል። የጤና ሚኒስቴር በጦርነት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን በአፋር እና በአማራ ክልል የሚገኙ የጤና ተቋማት ዳግም አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ በነደፈው መርሃግብር የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉላቸው መሆኑ እየተነገረ ነው። በአፋር ክልልም ባለው ተመሳሳይ እንቅስቃሴ የተጎዱት የጤና ተቋማት ዳግም ወደ ሥራ እንዲመለሱ እርብርብ እየተደረገ መሆኑን የጤና ቢሮው ኃላፊ አቶ ያሲን ይናገራሉ።

Äthiopien Afar Zerstörung Gesundheitsbüro

ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ ከተደረጉት የጤና ተቋማት አንዱ

አቶ ገአዝ አህመድ የአፋር ሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ፕሬዝደንት ናቸው። ቤልጂየም የሚኖሩት አቶ ገአዝ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኙ እና በአፋርም ሆነ በአማራ ክልል ተዘዋውረው በጦርነቱ የተጎዱ ቦታቸውን መመልከታቸውን ገልጸውልናል። የመድኃኒትም ሆነ የአንዳንድ የህክምና አገልግሎት መሣሪያዎች እርዳታን በሚመለከት ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ አፋር ክልል ሲመጡ መመልከታቸውን አቶ ገአዝ የገለጹልን ቢሆንም፤ ግን ብዙ ይቀራል ባይ ናቸው። የአፋር ክልል የጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ በበኩላቸው ቃል የገቡ ወገኖች የጤና ተቋማቱን መልሶ የማቋቋሙን ሥራ ፈጠን ብለው እንዲያከናውኑ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ሙሉ ቅንብሩን ከድምጽ ማዕቀፉ ያድምጡ።

ሸዋዬ ለገሠ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

The university in Dessie was looted and suffered destruction from heavy artillery. This building used to serve as an administrative facility for the medical department. “It’s really devastating”, deplored Menagesha Ayele, director of the campus. He attributes the damage to Tigrayan forces. “I didn’t expect it. This is the university where their children (of the TPLF) used to study for their bachelor’s and master’s”. Local eyewitnesses told DW the university was occupied by soldiers from the Ethiopian army as well as Tigrayan soldiers, depending on who was in control of the town.

እንወያይ፦ጦርነት ያወደማቸው የጤና ተቋማት ተስፋ  02.01.2022

Wiederherstellung Arbeit des beschädigten Krankenhauses in Süd Wollo. Copyright: Dr Yared Agidew

በጦርነቱ የተጎዱት የጤና ተቋማት 22.12.2021

የጤና ሚኒስቴር በጦርነት ከፍተኛ ውድመት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት ለማቋቋምና መልሶ ሥራ ለማስጀመር ሁሉን-አቀፍ የድጋፍ ጥሪ አቅርቧል። በዚህ መሠረትም ከአዲስ አበባ የተለያዩ ሆስፒታሎች ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች በመገኘት ሀኪም ቤቶቹ ለኅብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ለመደገፍ ተሰማርተዋል።

Dezember 2021, Amhara-Region, Äthiopien, Die Regionalstaatten SNNPR und Sidam bemühen sich um den Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen in der Amhara-Region

  የደቡብና ሲዳማ ክልሎች ድጋፍ 30.12.2021

የክልሎቹ የጤና ቢሮ ሃላፊዎች ለዶቼ ቬለ (DW) እንደገለጹት በአማራ ክልል የወደሙ የጤና ተቋማት የጉዳት ደረጃቸውን በመለየት በባለሙያና በቁሳቁስ አደራጅቶ ወደ አገልግሎት ለመመለስ የሚያስችላቸውን ሥራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ።