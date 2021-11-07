በጦርነቱ የሰብአዊ መብት ይዞታዎችን የቃኘው ዘገባ

ዘገባውን የኢትዮጵያ መንግሥት ከሞላ ጎደል በአዎንታዊነት ሲቀበለው ህወሃት የተአማኒነት ጥያቄ አንስቶበታል። አንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች በበኩላቸው ደረጃውን ጠብቆ የተሠራ ተዓማኒ ብለውታል።
በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ካለፈው ዓመት የጥቅምት ወር ማለቂያ ጀምሮ እስከ ሰኔ ወር ድረስ በተካሄደው ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ያጣራው የተመድ እና የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጣምራ ቡድን ትናንት ጄኔቭ እና አዲስ አበባ ላይ ዘገባው ይፋ አድርጓል። ዘገባውን የኢትዮጵያ መንግሥት ከሞላ ጎደል በአዎንታዊነት ሲቀበለው ህወሃት የተአማኒነት ጥያቄ አንስቶበታል። አንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች በበኩላቸው ደረጃውን ጠብቆ የተሠራ ተዓማኒ ብለውታል። ዘገባው በጦርነቱ የተሳተፉ አካላትን ሁሉ ደረጃው ቢለያይም ተጠያቂ አድርጓል። በየደረጃው የተዘረዘሩት የመብት ጥሰቶች በጦር ወንጀል የሚፈተጁ እንጂ የዘር ማጥፋት መሆናቸውን የሚያመላክት ነገር አለመኖሩንም ገልጿል።
ከጀኔቭ ወይዘሮ ሚሼሌ ባቼሌት የመንግስታቱ ድርጅት የሰባዊ መብት ኮሚሽነር፤ ከአዲስ አበባ ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ባቀረቡት ረፖርት፤ በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት ሁሉም በጦርነቱ የተሳተፉ ክፍሎች፤ ማለት የኢትዮጵያ መከላክያ ሰራዊትና ያማራ ልዩ ሀይል ፣ የኢርትራ ሰራዊት፤ የትግራይ ነጻ አውጭ ድርጅት ህወሀት ሀይሎች፤ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያደረሱት በደልና የፈጸሙት ወንጀል በተለያየ ደረጃም ቢሆን ፤ በሰባዊነትና በጦር ወንጀል ጭምር ሊያስጠይቁ የሚችሉ መሆኑን ገልጸዋል።
ዘገባው የተፈጸሙ ወንጀሎችን በግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ በማሰቃየት ወይም ቶርቸር፣ በማፈናቀልና በስደተኖች ላይ በተፈጸሙ ወንጀለች ለይቶ ያቀረበ ሲሆን፣ በተለይ ያለፍርድ ሂደት የተፈጸሙ ግድያዎችን ወይንም ርሺናዎችን በሚመለክት፤ በማይካድራ፤ የህወሀት ሀይሎች በተለይም ሳምረ የተባለው የወጣት ታጣቂ ቡድንና የአካባቢው አመራሮች ከ200 በላይ አማራዎችን ለይተው እንደገደሉ፣ የኤርትራ ሰራዊት በአክሱም 100 ሰላማዊ ሰዎችን.፡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ በቦራ አምደውሀ፤ በቦራ ጫምላና ማዪሊሀም ከተሞች ከ70 በላይ ሰላማዊ ሰዎችን ከቢታቸው አውጥቶ እንደገደለ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎች የተፈጸሙ ወንጀሎች በሰባዊነት የተፍጸሙ ውነጀሎች ወይም በጦር ወንጀልነት የሚያስጠይቁ ሊሆኑ እንደሚችሉ የተጠቀሰ ሲሆን፤ አንዳቸውም ግን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሆነው ሊፈረጁ የሚችሉ እዳልሆነ በዘገባው ተገልጿ፤ ሁለቱ ኮሚሽነሮችም ከጀኔቭና አዲስ አበባ በጋዜጣዊ መገለጫዎችቸው ወቅት ተናግረዋል። በወንጀል ፈጻሚዎቹ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድና ለወንጀሉ ተጠቂዎችም አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግ በዘገባው ተጠይቋል። ይህ ካልሆነ ግን ጉዳዩ በአለማቀፍ ፍርድ ቤት ሊታይ የሚችልበት አግባብ ሊኖር እንደሚችልም ተጠቁሟል።
የኢትዮጵያ መንግስት በዘገባው ሙሉ በሙሉ ባይስማማም አጠቃላይ ውጤቱን እንደሚቀበልና እንደሚያከብርም የገለጸ ሲሆን፣ ህወህት ግን በምርመራ ቡድኑ ገለልተ|ኝነት ላይ ጥያቄ በማንሳት የምርመራ ውጤቱን እንዳጣጣለው ነው የተሰማው ። የኤርትራ መንግስት በበኩሉ ምርመራው በርካታ ስህተተቶች ያሉበት መሆኑን በመጥቀስ እንደማይቀበለው ገልጿል ተብሏል። የመርማሪ ቡድኑን ገለልተኝነትና ከመንግስት ተጽኖ ነጻ የመሆን ያለመሆኑን በሚመለከት ሁለቱም ኮሚሽነሮች በጋዜጣዊ መገለጫዎቻቸው ተጠይቀው፤ ምንም አይነት ተጽኖ እንዳልነበረባቸውና ስራቸውን በነጻነት እንደሰሩ አረጋግጠዋል።
ዲደብሊው በብኩሉ የዚህን የሁለቱን የሰባዊ መብት ተቋማት የምርመርራ ሂደትና ውጤት ተአማኒነት በሚመለከት አስተያየታቸውን እንዲሰጡን የሰባዊ መብት ጥሰት ምርመራ ባለሙያ የሆኑትን አቶ ያሬድ አሀይለማሪይምን ጠይቆ ነበር ድምጽን
ይህ የምርመር ግኝት ግን የኢትዮጵያ መንግስት ጦሩ ክትግራይ ክልል ከወጣበት ከስኔ 21 2013 ወዲህ፤ ጦርነቱ በአማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ አሁን ድረስ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያና መፈናቀል የሚያካትት አይድለም። ያም ሆኖ የቀረበው ዘገባ በዚህ ጦርነት በተለይ በትግራይ ክልል ማይካድራን ጨምሮ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸሙት ወንጀሎች በማንና እንዴት እንደተፈጸሙ እንዲሁም ይህን ሁሉ ውድመትና እልቂት ያስክተለው ጦረንት እንዴትና በማን እንድተጀመረ የሚያሳይ ነው ተብሏል።
ገበያው ንጉሤ
ሸዋዬ ለገሠ
ማንተጋፍቶት ስለሺ