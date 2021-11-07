 በጦርነቱ የሰብአዊ መብት ይዞታዎችን የቃኘው ዘገባ | ኢትዮጵያ | DW | 04.11.2021

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ኢትዮጵያ

በጦርነቱ የሰብአዊ መብት ይዞታዎችን የቃኘው ዘገባ

ዘገባውን የኢትዮጵያ መንግሥት ከሞላ ጎደል በአዎንታዊነት ሲቀበለው ህወሃት የተአማኒነት ጥያቄ አንስቶበታል። አንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች በበኩላቸው ደረጃውን ጠብቆ የተሠራ ተዓማኒ ብለውታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:42

«የሰብዓዊ መብት ጉዳዮች ባለሙያ አስተያየት»

በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ካለፈው ዓመት የጥቅምት ወር ማለቂያ ጀምሮ እስከ ሰኔ ወር ድረስ በተካሄደው ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ያጣራው የተመድ እና የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጣምራ ቡድን ትናንት ጄኔቭ እና አዲስ አበባ ላይ ዘገባው ይፋ አድርጓል። ዘገባውን የኢትዮጵያ መንግሥት ከሞላ ጎደል በአዎንታዊነት ሲቀበለው ህወሃት የተአማኒነት ጥያቄ አንስቶበታል። አንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች በበኩላቸው ደረጃውን ጠብቆ የተሠራ ተዓማኒ ብለውታል።  ዘገባው በጦርነቱ የተሳተፉ አካላትን ሁሉ ደረጃው ቢለያይም ተጠያቂ አድርጓል። በየደረጃው የተዘረዘሩት የመብት ጥሰቶች በጦር ወንጀል የሚፈተጁ እንጂ የዘር ማጥፋት መሆናቸውን የሚያመላክት ነገር አለመኖሩንም ገልጿል።

ከጀኔቭ ወይዘሮ ሚሼሌ ባቼሌት የመንግስታቱ ድርጅት የሰባዊ መብት ኮሚሽነር፤ ከአዲስ አበባ ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ባቀረቡት ረፖርት፤ በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት ሁሉም በጦርነቱ የተሳተፉ ክፍሎች፤ ማለት የኢትዮጵያ መከላክያ ሰራዊትና ያማራ ልዩ ሀይል ፣ የኢርትራ ሰራዊት፤ የትግራይ ነጻ አውጭ ድርጅት ህወሀት ሀይሎች፤ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያደረሱት በደልና የፈጸሙት ወንጀል በተለያየ ደረጃም ቢሆን ፤ በሰባዊነትና በጦር ወንጀል ጭምር ሊያስጠይቁ የሚችሉ መሆኑን ገልጸዋል።

ዘገባው የተፈጸሙ ወንጀሎችን በግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ በማሰቃየት ወይም ቶርቸር፣ በማፈናቀልና በስደተኖች ላይ በተፈጸሙ ወንጀለች ለይቶ ያቀረበ ሲሆን፣ በተለይ ያለፍርድ ሂደት የተፈጸሙ ግድያዎችን ወይንም ርሺናዎችን በሚመለክት፤ በማይካድራ፤ የህወሀት ሀይሎች በተለይም ሳምረ የተባለው የወጣት ታጣቂ ቡድንና የአካባቢው አመራሮች ከ200  በላይ አማራዎችን ለይተው እንደገደሉ፣ የኤርትራ ሰራዊት በአክሱም 100 ሰላማዊ ሰዎችን.፡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ በቦራ አምደውሀ፤ በቦራ ጫምላና ማዪሊሀም ከተሞች  ከ70 በላይ ሰላማዊ ሰዎችን ከቢታቸው አውጥቶ እንደገደለ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎች የተፈጸሙ ወንጀሎች በሰባዊነት የተፍጸሙ ውነጀሎች ወይም በጦር ወንጀልነት የሚያስጠይቁ ሊሆኑ እንደሚችሉ የተጠቀሰ ሲሆን፤ አንዳቸውም ግን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሆነው ሊፈረጁ የሚችሉ እዳልሆነ በዘገባው ተገልጿ፤ ሁለቱ ኮሚሽነሮችም ከጀኔቭና አዲስ አበባ  በጋዜጣዊ መገለጫዎችቸው ወቅት ተናግረዋል።  በወንጀል ፈጻሚዎቹ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድና ለወንጀሉ ተጠቂዎችም አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግ በዘገባው ተጠይቋል። ይህ ካልሆነ ግን ጉዳዩ በአለማቀፍ  ፍርድ ቤት ሊታይ የሚችልበት አግባብ ሊኖር እንደሚችልም ተጠቁሟል።

የኢትዮጵያ መንግስት በዘገባው ሙሉ በሙሉ ባይስማማም አጠቃላይ ውጤቱን እንደሚቀበልና እንደሚያከብርም የገለጸ ሲሆን፣ ህወህት ግን በምርመራ ቡድኑ ገለልተ|ኝነት ላይ ጥያቄ በማንሳት የምርመራ ውጤቱን እንዳጣጣለው ነው የተሰማው ። የኤርትራ መንግስት በበኩሉ ምርመራው በርካታ ስህተተቶች ያሉበት መሆኑን በመጥቀስ  እንደማይቀበለው ገልጿል ተብሏል። የመርማሪ ቡድኑን ገለልተኝነትና ከመንግስት ተጽኖ ነጻ የመሆን ያለመሆኑን በሚመለከት ሁለቱም ኮሚሽነሮች በጋዜጣዊ መገለጫዎቻቸው ተጠይቀው፤ ምንም አይነት ተጽኖ እንዳልነበረባቸውና ስራቸውን በነጻነት እንደሰሩ  አረጋግጠዋል።

ዲደብሊው በብኩሉ የዚህን የሁለቱን የሰባዊ መብት ተቋማት የምርመርራ ሂደትና ውጤት ተአማኒነት በሚመለከት አስተያየታቸውን እንዲሰጡን የሰባዊ መብት ጥሰት ምርመራ ባለሙያ የሆኑትን አቶ ያሬድ አሀይለማሪይምን ጠይቆ ነበር ድምጽን

ይህ የምርመር ግኝት ግን የኢትዮጵያ መንግስት ጦሩ ክትግራይ ክልል ከወጣበት ከስኔ 21 2013 ወዲህ፤ ጦርነቱ በአማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ አሁን ድረስ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን  ግድያና መፈናቀል የሚያካትት አይድለም። ያም ሆኖ የቀረበው ዘገባ በዚህ ጦርነት በተለይ በትግራይ ክልል ማይካድራን ጨምሮ   በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸሙት ወንጀሎች  በማንና  እንዴት እንደተፈጸሙ እንዲሁም  ይህን ሁሉ ውድመትና እልቂት ያስክተለው ጦረንት እንዴትና በማን እንድተጀመረ  የሚያሳይ ነው ተብሏል።

ገበያው ንጉሤ 

ሸዋዬ ለገሠ

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«የሰብዓዊ መብት ጉዳዮች ባለሙያ አስተያየት»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian government soldiers ride in the back of a truck on a road leading to Abi Adi, in the Tigray region of northern Ethiopia Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ben Curtis)

አድማሱን አስፍቶ አሁንም ቀጥሏል 07.11.2021

FILE - In this Saturday, May 8, 2021 file photo, Ethiopian government soldiers ride in the back of trucks on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. After Tigray fighters took control of the regional capital in late June 2021 from retreating Ethiopian government forces and Ethiopia's government declared a unilateral cease-fire, the swift turn in the nearly eight-month war has left people scrambling to understand the implications for the region of 6 million people. (AP Photo/Ben Curtis, File)

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ 07.11.2021

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።

Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin, 11. Spieltag im RheinEnergieStadion. Berlins Taiwo Awoniyi (M) in Aktion mit Kölns Rafael Czichos und Timo Hübers (r). WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 08.11.2021