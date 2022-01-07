በጦርነቱ ማግስት የገና በዓል በላሊበላ ተከብሮ ውሏል

የቅዱስ ላሊበላ ከተማ የእየሱስ ክርስቶስ የልደት ቀን በድምቀት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች ቀዳሚው ነው፡፡ ከተማዋ በቅርቡ ከህወሓት ወረራ ነፃ መሆኗን ተከትሎ ዘንድሮም እንደተለመደው በርካታ ነገሮች ባልተሟሉበት የመንግስት ባለስልጣናት፣ የኃይማኖት አባቶችና ምዕመናንና ጎብኝዎች በተገኙበት በቅዱስ ላሊበላ አቢያተ ክርስቲያናት ቅጥር ግቢ ተከብሯል፡፡
የእየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ለወራት በጦርነት ቀጠና ስር በነበረችው የላሊበላ ከተማ በድምቀት መከበሩን ነዋሪዎች አመለከቱ፣ ሆኖም ጦርነቱ በፈጠረው ተጥዕኖ ምክንያት ከተማዋ በዓሉን ያሳለፈችው ያለመብራትና ያለውሀ አቅርቦት መሆኑም ታውቋል፣ በዘንድሮው በዓል በባሕር ዳርና አካባቢው አንዳንድ የምግብ ፍጆታዎች ላይ መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ሸማቾች ትናንት በዋዜማው ተናግረዋል፡፡
የቅዱስ ላሊበላ ከተማ የእየሱስ ክርስቶስ የልደት ቀን በድምቀት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች ቀዳሚው ነው፡፡ ከተማዋ በቅርቡ ከህወሓት ወረራ ነፃ መሆኗን ተከትሎ ዘንድሮም እንደተለመደው በዓሉ በርካታ ነገሮች ባልተሟሉበት ሁኔታ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የኃይማኖት አባቶችና ምዕመናንና ጎብኝዎች በተገኙበት በቅዱስ ላሊበላ አቢያተ ክርስቲያናት ቅጥር ግቢ ተከብሯል፡፡
አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ ለዶይቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት ህወሓት አካባቢውን ተቆጣጥሮ በቆየበት ወቅት በርካታ የመሰረተ ልማቶች አገልግሎት መስጠት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ስለነበሩ በዓሉ የተከበረው መብራትና ውሀ፣ የተሟላ የመኝታ አገልግሎት በሌለበት ሰዓት ነው፡፡
በበዓሉ ላይ በርካታ ወጣቶች መሳተፋቸውን የነገሩን ሌላው የቅዱስ ላሊበላ ከተማ ነዋሪ ሆቴሎች በነበረው ወረራ ምክንያት ሙሉ አገልግሎት ባይሰጡም ምዕመኑና ጎብኝዎች የግለሰብ ቤቶችን ጭምር ሳይቀር በመከራየት ገናን በላሊበላ ማክበር ችለዋል፡፡ የመብራትና የውሀ እንደልብ አለመኖር በበዓሉ ላይ መጠነኛ ጥላ ቢጥልበትም በዓሉ በሰላም እየተጠናቀቀ ነው ብለዋል፡፡
የሰሜን ወሎ ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ኃይለማሪያም አምባዬ በዓሉ ለምንም የፀጥታ ችግር መጠናቀቁን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ በላሊበላ ከተማ የበዓል ገበያ ሻጭና ገዥ በተመጣጣኝ ሲገበያዩ እንደዋሉ አንድ የከተማው ነዋሪ አመልከተዋል፡፡
በባሕር ዳር ከተማና አካባቢውም የቡና ዋጋ በዓሉን ተከትሎ ጭማሪ ማሳየቱን ሸማቾች አስረድተዋል፡፡የእንስሳት ግብይቱ ካለፈው ዓመት መጠነኛ ጭማሪ ማሳየቱን ገዥዎች ተናግረዋል፡፡በቅመማቅም ገበያም እንዲሁ ጫማሪ መኖሩ ተነግሯል፡፡
የእየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ዛሬ በመላው የክርስትና ተከታዮች ዘንድ በመላ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በቅዱስ ላሊበላ ከተማ የውጪ ጎብኝዎችና የአገር ውስጥ ታዳሚዎች በተገኙበት እየተከበረ ነው ፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ