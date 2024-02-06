በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራርያ የተሰጡ የሕህዝብ አስተያየቶችማክሰኞ፣ ጥር 28 2016
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራርያ የተሰጡ የሕህዝብ አስተያየቶች
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዛሬ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ለሰጡት ምላሽ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ምን አስተያየት አላቸዉ? 350 የምክር ቤቱ አባላት ተገኝተዋል በተባለበት የዛሬው የምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ላይ 16 አባላት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን አብዛኞቹ ጥያቄዎች የኢትዮጵያን ሰላምና ፀጥታ የተመለከቱ ናቸው።
350 የምክር ቤቱ አባላት ተገኝተዋል በተባለበት የዛሬው የምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ላይ 16 አባላት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን አብዛኞቹ ጥያቄዎች የኢትዮጵያን ሰላምና ፀጥታ የተመለከቱ ናቸው። መንግሥት ከኦነግ ሸኔ ጋር የጀመረው ድርድር ለምን ስኬታማ መሆን አልቻልም ? በአማራ ክልል የተከሰተውን የፀጥታ ችግር ለማስተካከል የተወሰደው ሕግ የማስከበር እርምጃ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ? ችግሩ የተራዘም እንዳይሆን መንግሥት ምን አስቧል? አዲስ አበበን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ዜጎችን እየፈተነ ያለ ውንብድና ተበራክታል። በዚህም አንዳንድ የፀጥታ አካላት እየተሳተፉ መሆኑ ፣ እሥር መብዛቱ ተጠቅሶ "መንግሥት አምባገነን እየሆነ ነው" የሚለል አቤቱታ ስለመኖሩ ፣ ኢትዮጵያ እና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት የሶማሊላንድ የሀገርነት ጉዳይ በአፍሪካ ሕብረትና በተባበሩት መንግሥታት መቋጫ ያላገኘ በመሆኑ ጉዳዩ "ኢትዮጵያን ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ" በማስገባቱ ከዚህ አጣብቂኝ ለመውጣት ምን አይነት ዲፕሎማሲያዊ ሥራ እየተሰራ ነው ? የሕዳሴ ግድብን የሦስትዮሽ ድርድር አለመሳካት ተከትሎ በግብጽ በኩል እየቀረበ ያለው ዛቻ የ"ብሔራዊ ደህንነት ሥጋት" ስለመሆኑ፣ ከፍተኛ ድርቅ ያስከተለው ሥጋት ፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያላት የመሪነት ሚና ምን ደረጃ ላይ ነው ? የኢትዮጵያ የእዳ ጫና እና የመክፈል አቅም ፣ ሕገ ወጥ የፋይነንስ ፍስሰት መበራከት ፣ የቱሪዝም እንቅስቃሴ መቀዛቀዝ እና በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ጋር ያለው ግንኙነት መፋዘዝ አለ የሉት በምክር ቤቱ አባላት የቀረቡ ዋና ዋና ጥያቄዎች ናቸው።
የፖለቲካ ፍላጎት የማሳኪያ ስልት እና ልምምዱ በጠብመንጃ አፈሙዝ መሆኑ እና የችግር መፍቻ መንገዱ ውይይት አለመሆኑ የሰላምና የፀጥታ ችግሮች ምክንያት መሆናቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የምክር ቤቱ አባላት ቢያነሱ ይሻል የነበረው ድርድር ለምን አልተሳካም ሳይሆን "ከጦርነት ምን አተረፍን" የሚለው እንደነበር ገልፀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዛሬ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ለሰጡት ምላሽ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ምን አስተያየት አላቸው ? የሀዋሳው ዘጋቢያችን የከተማዋን ነዋሪዎች አስተያየት አሰባስቦ ልኮልናል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ