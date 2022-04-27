 በጎንደር ከተማ የተከሰተው ግጭት መረጋጋቱ | ኢትዮጵያ | DW | 27.04.2022

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ኢትዮጵያ

በጎንደር ከተማ የተከሰተው ግጭት መረጋጋቱ

ሙስሊም ክርስቲያኑ ተፋቅሮ በሚኖርባት የጎንደር ከተማ ውስጥ ትናንት የታየው ግጭት ዓላማው እምነት ሳይለይ አማራ ላይ ያነጣጠረ ሴራ ነው ሲሉ አንዳንድ የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናገሩ። የግጭቱ ሰበብ ለቀብር የሚሆን ድንጋይ እንወስዳለን አትወስዱም በሚል ተጀምሮ ሌላ ዓላማና ሴራ ባነገቡ አካላት እንዲባባስ መደረጉም ተገልጧል።

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አሁን በጎንደር ከተማ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ ተገልጧል

ሙስሊም ክርስቲያኑ ተፋቅሮ በሚኖርባት የጎንደር ከተማ ውስጥ ትናንት የታየው ግጭት ዓላማው እምነት ሳይለይ አማራ ላይ ያነጣጠረ ሴራ ነው ሲሉ አንዳንድ የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናገሩ። የግጭቱ ሰበብ ለቀብር የሚሆን ድንጋይ እንወስዳለን አትወስዱም በሚል ተጀምሮ ሌላ ዓላማና ሴራ ባነገቡ አካላት እንዲባባስ መደረጉም ተገልጧል። የሰው ሕይወት እንዲጠፋ ንብረትም እንዲወድም ባደረገው ግጭት ተሳታፊ በሆኑ አካላት ላይ ሕጋዊ ርምጃ እንደሚወሰድ ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዐስታውቋል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር በበኩሉ የተፈጠረው ችግር የሙስሊሙንና የክርስቲያኑን ማኅበረሰብ አይወክልም ሲል በይፋዊ የፌስቡክ ገፁ አመልክቷል። አሁን በጎንደር ከተማ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ፤ ነዋሪዎችም፣ የክልሉና የጎንደር ከተማ አስተዳደርም ዐስታውቀዋል። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሙስሊሞች ላይ በደረሰ ጥቃት ከ20 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ማለቱን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የባሕር ዳር ወኪላችን ዓለምነው መኮንን ተጨማሪ አስተያየት ከአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ ከጎንደር ከተማ አስተዳደርም ሆነ ከአማራ ክልል ባለስልጣናት ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። 

ትናንት ከአንድ ታላቅ የከተማዋ ነዋሪ የቀብር ስነስርዓት ጋር በተያያዘ ግጭቶች ተፈጥረው ቁጥሩ ያልተገለፀ ሕይወት ማለፉንና ንብረት መውደሙን አንዳንድ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከክርስቲያኑም፣ ከሙስሊሙም ዶይቼ ቬለ አስተያየት ጠይቋል።  የሱፍ የተባሉ ነዋሪ እንዳሉት «የግጭቱ ዓላማ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሆን አማራን ለማጥፋት የተጠነሰሰ የፖለቲካ ሴራ ነው።» 
መንግስቱ የተባሉ ሌላው የጎንደር ከተማ ነዋሪ «በአንድ ታላቅ አባት ቀብር ላይ ለጠብ መነሻ ባልሆነ ምክንያት በተፈጠረ ግጭት ጉዳት ደርሷል» ብለዋል። ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀስ የነበረ ቡድን መኖሩን ቀደም ሲል ወሬ እንደነበር የጠቀሰው ደግሞ አህመድ የተባለ ወጣት ነው።  

ቡድተኝነትና በስም ያልጠቀሷቸው አካላት ችግሩ እንዲፈጠር ማድረጋቸውን ተስፋሁን የተባሉ አስተያየት ሰጪ አመልክተዋል። የአማራ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ «ትናንት በነበረ የአንድ ታላቅ የሙስሊም አባት ቀብር ላይ በአቅራቢያ በነበረ ቤተክርስቲያን አቅራቢያ የቀብር ድንጋይ በሚነሳበት ጊዜ ድንጋይ አናስነሳም የቤተክርሲቲያን ቅጥር ነው፣ ድንጋይ እናነሳለን የመስጊድ ቅጥር ነው በሚል በተወሰኑ ግለሰቦች መካከል በተጀመረ ግጭት የሰው ሕይወት ጠፍቷል፣ የአካል ጉዳትም ደርሷል የተለያዩ ንብረቶችና ተቋማትን የማጥፋት እንቅስቃሴዎችም ታይተዋል» ብሏል። የክልሉ መንግስት በመግለጫው «በንፁሐን ሕይወት፣ አካልና ንብረት ላይ የሚደርስን ጥፋት መንግስት የሚሸከምበት ጫንቃ የለውም፣ ስለሆነም በአጥፊዎች ላይ አስፈላጊው ርምጃ ይወሰዳል» ሲል አስጠንቅቋል፡፡ 

የጎንደር ከተማ አስተዳደር የፀጥታ ምክር ቤት በበኩሉ የተፈጠረው ችግር የክርስቲያኑንና ሙስሊሙን ማኅበረሰብ አይወክልም ብሏል። በግጭቱ ወቅት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው ሕይወታቸውን ያዳኑ ሙስሊሞች፣ እንዲሁም መስጊድ ውስጥ ተጠልለው ሕይወታቸውን ያተረፉ ክርስቲያኖች እንደነበሩ መረጋገጡን በመግለጫው ተመልክቷል። አሁን በጎንደር ከተማ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ ነዋሪዎችም፣ የክልሉና የጎንደር ከተማ አስተዳደርም በመግለጫቸው ጠቁመዋል። ተጨማሪ አስተያየት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ ከአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት፣ ከጎንደር ከተማ አስተዳደርም ሆነ ከአማራ ክልል ባለስልጣናት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። 

ዓለምነው መኮንን

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አዜብ ታደሰ

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አሁን በጎንደር ከተማ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ ተገልጧል  

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