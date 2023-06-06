በግድቡ ጥቃት ሩስያና ዩክሬን እርስ በእርስ እየተካሰሱ ነው

ኞቫ ካክሆቭካ በተሰኘውና በደቡባዊ ዩክሬን በሚገኘው የሀይል ማመንጫ ግድብ ላይ በደረሰ ጉዳትና መደርመስ ምክኒያት አካባቢው በውሀ በመጥለቅለቁ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ቤታቸውን ለመልቀቅ እንደተገደዱ ተገልጿል። እ እ እበ1956 ዓም በኒፕሮ ወንዝ ላይ የተገነባው ይህ ግድብ ለአካባቢው በርክታ ከተሞችና ለክሬሚያ ጭምር የመጠጥ ውሀ ምንጭ ነበር።
ኞቫ ካክሆቭካ በተሰኘውና በደቡባዊ ዩክሬን በሚገኘው የሀይል ማመንጫ ግድብ ላይ በደረሰ ጉዳትና መደርመስ ምክኒያት አካባቢው በውሀ በመጥለቅለቁ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ቤታቸውን ለመልቀቅ እንደተገደዱ ተገልጿል። እ እ እበ1956 ዓም በኒፕሮ ወንዝ ላይ የተገነባው ይህ ግድብ ለአካባቢው በርክታ ከተሞችና ለክሬሚያ ጭምር የመጠጥ ውሀ ምንጭ ሲሆን ለዛፖሪዥሀ የኑክለር ጣቢያ ማቀዝቀዣ ውሀ የሚያገኘውም ከዚሁ ግድብ ነበር።
ግድቡ በምን ምክኒያት ሊደረመስና ውሀው ሊፈስ እንደቻለ እስካሁን በትክክል ባይታወቅም፤ ዩኪሬን ግን ፈጥና ድርጊቱ የሩሲያ የአሸባሪነት ድርጊት ነው ስትል ነው ለአለማቀፉ ህብረተብ አቤት ያለችው። ትናንት ማታ በተካሄደው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክርቤት አስቸኳይ ስብሰባ በድርጅቱ የዩክሬን ተወክይ አምባሳደር ሰርጊየ ክይስልይትስያ ባሰሙት ንግግር ፤” በዩክሬን ሲቪሎች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት እንዲደርስ ታስቦ የተፈጸመ የሺብር ጥቃት ነው” ሲሉ ሩሲያን ወንጅለዋል። የሩሲያው አምባሳደር ቫሲልይ ኔቤንዚያ በበኩላቸው፤” በኪየቭ የተፈጸመና የጦር ወይም የሽብር ወንጀል ሊሰኝ የሚችል ደባ ነው በማለት እሳቸውም በፈንታቸው ዩክሬንን ወንጅለዋል። በጸጥታው ምክር ቤት የፈረንሳይና አሜርካ ተወካዮች ድርጊቱን በማውገ እንዲጣራ በማሳሰብ አንድቸውንም ግን በተጠያቂነት ሳይጠቅሱ አልፈዋል።
የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሀፊ ሚስተር አንቶኒዮ ጉቲሬሽ በሰጡት መግለጫ ግን፤ የደረሰውና እየታየ ያለው አደጋ ህዝቦች በጦርነት ውስጥ ሲሆኑና ሲቆዩ የሜክፍሉት አሳዛኝ ዋጋ ነው፤ በማለት ጦርነቱ እንዲቆም አሳስበዋል። “ በሲቪሎችና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች መቆም አለባቸው። ተጠያቂነትና እንድኖርና ዓለማቀፍ ህግ እንዲከበር ሁላችንም የበኩላችንን ማድረግ ይኖርብናል” በማለትም ጥሪ አቅርበዋል።
የአውሮፓ ህብረትና የኔቶ አባል አገሮች ግን በያሉበት ሩስያን ተጠያቂ ሲያደርጉ ነው የተሰሙት። የአውሮፓ ካውንስል ፕሬዝዳንት ቻርለስ ሚሸል በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መል ዕክት ደርጊቱ ከጦር ወንጀል የሚቆጠር ነው በማለት ሩሲያን ከሰዋል ። የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሀፊ ሚስተር ስቶንቴንበርግም፤ በግድቡ ላይ የደረሰው ጉዳት ሩሲያ በዩክሬን ላይ እየፈጸመች ያለውን የጭካኔ ጥግ የሚያመላክት ነው ያሉት፡ “ የካክሆቭካ ግድብ ውድመት በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ለችግር የሚዳርግና በአካባቢው ላይም ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ነው” በማለት ድርጊቱ የሚያበሳጭና ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት የምትፈጽመው ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ነው ብለዋል።
የጀርመኑ መሪ ቻንስለር ሹልዝ በሰጡት አስተያየትም ጥቃቱ ሩሲያኖች ዩክሬን በሩሲያ ላይ ልትወስድ ያሰበችውን የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ለማስቆም የወሰደችው እርምጃ ሊሆን ይችላል በማለት፤ ይህም ሌላው የጦርነቱ አካል ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል ።
ዩክረን በሩሲያ የተያዙባቸውን ግዛቶች ለማስመለስ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ እንደምትጀምር ስትገልጽ የቆየች ሲሆን፤ ሩሲያ ግድቡን በመምታትና ውሀውን በመልቀቅ የዩክሬንን ዘመቻ ለማሰናከል የወሰደችው እርምጃ ሊሆን ይችላል የሚሉ ተንታኖች አሉ። በሌላ በኩል ግን ዩክሬን ሩሲያን ለማጋለጥና ድጋፍ ለማግኘት እርሷ እራሷ የፈጸመችው ተንኮል ሊሆን ይቻልል የሚሉም ያሉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ግድቡ እድሜ ጠገብ በመሆኑንና አሁን ደግሞ በጦርነት ምክኒያት ክትትልና ጥገና ሳይደረግለት ስለቆየ ከውስጥ በተፈጠረ ጉዳት በራሱ ፈንድቶ ሊሆን ይችላል በማለትም የሚከርከሩ አሉ ።፡ሁሉም ታዛቢዎችና ተንታኖች ግን ችግሩ ከጦርነቱ ጋር በቀጣም ይሁን በተዘዋሪ የተያያዘ መሆኑን ይስማምሉ።
ገበያው ንጉሴ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ