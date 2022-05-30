 በጋዜጠኞች እና ግለሰቦች እስር ላይ የመብት ተሟጋቾች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 30.05.2022

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ኢትዮጵያ

በጋዜጠኞች እና ግለሰቦች እስር ላይ የመብት ተሟጋቾች አስተያየት

ያጠፋን ለይቶ መጠየቅ ተገቢ ሆኖ ሳለ ፍትሕ እየተጣሰ ፣የሕግ የበላይነት በፖለቲካ ተፅእኖ ሥር መሆኑ አደገኛ ውጤት የሚያስከትል ነው ሲሉም መንግሥት ጉዳዩ ላይ ሆደ ሰፊ እንዲሆን በሰብዓዊ መብት ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትና አንድ የሕግ ባለሙያ ጠየቁ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:21

የቀጠለው እስር

መንግሥት የሕግ የበላይነትን ማስከበር በሚል ከሰሞኑ የጀመረው እሥር አሳሳቢ መሆኑን በሰብዓዊ መብት ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትና አንድ የሕግ ባለሙያ ተናገሩ።
ያጠፋን ለይቶ መጠየቅ ተገቢ ሆኖ ሳለ ፍትሕ እየተጣሰ ፣የሕግ የበላይነት በፖለቲካ ተፅእኖ ሥር መሆኑ አደገኛ ውጤት የሚያስከትል ነው ሲሉም መንግሥት ጉዳዩ ላይ ሆደ ሰፊ እንዲሆን ጠይቀዋል። 
የፊዴራል ፖሊስ በበኩሉ ሕግ የማስከበር እርምጃው ከብሔር፣ ሃይማኖት ይሁን ከፖለቲካ ተሳትፎ ጋር የሚገናኝ አለመሆኑን ለብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያው ተናግሯል። ይሁንና በመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች እና ከፀጥታ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የሚያዙ ሰዎች እሥር ሌላ አላማ ያለው ይመስላል በሚል ብርቱ ትችትና ተቃውሞ እያስተናገደ ነው።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ
 

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የቀጠለው እስር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Logo der Organisation Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) strukturiert ihre Führung um. Fünf der sieben Mitglieder der Generaldirektion würden die Organisation bis Oktober verlassen, teilte AI am Mittwoch mit. +++ dpa-Bildfunk +++

የዓለም ዜና፤ ግንቦት 22 ቀን 2014 ዓ.ም ሰኞ 30.05.2022

የጋዜጠኞች የማኅበራዊ አንቂዎችና የሌሎች ተጠርጣሪዎች እስር ፤ መልዕክት ለአፍሪቃ መሪዎች

የጋዜጠኞች የማኅበራዊ አንቂዎችና የሌሎች ተጠርጣሪዎች እስር ፤ መልዕክት ለአፍሪቃ መሪዎች 27.05.2022

ኢሰመጉ ግለሰቦች ከየቦታው ተጠልፎው ለተውሰኑ ቀናት የት እንደደረሱ አለመታወቁ እና ኃለፊነቱን የሚወስድ አካል አለመኖሩ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችን ሕገ-መንግሥታዊ መብትን መቃወም ነው ፤ እሥራቶቹም ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ፣የንግግር ነጻነት እና የፕሬስ ነጻነት መብቶችን የሚገድብና አደጋ ላይ የሚጥልም ነው ብሏል።

የፖለቲካ ፓርቲዎች የእስር ዘመቻውን አወገዙ

የፖለቲካ ፓርቲዎች የእስር ዘመቻውን አወገዙ 24.05.2022

መንግሥት ከሰሞኑ በግለሰቦች ላይ የጀመረው እሥር እና የኃይል አፈና አገርን ወደ ከፋ ውስብስብ ቀውስ የሚያስገባ ነው ሲሉ ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ርምጃውን ነቀፉ። መንግሥት በበኩሉ በሕገ ወጥ ተግባራት ላይ በመሳተፍ ኹከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር ሆን ብለው በሚሰሩ ባላቸው አካላት ላይ የሚወስደውን ርምጃ እንደሚቀጥልበት ከሰሞኑ ተናግራል።