በጋዜጠኞች እና ግለሰቦች እስር ላይ የመብት ተሟጋቾች አስተያየት

ያጠፋን ለይቶ መጠየቅ ተገቢ ሆኖ ሳለ ፍትሕ እየተጣሰ ፣የሕግ የበላይነት በፖለቲካ ተፅእኖ ሥር መሆኑ አደገኛ ውጤት የሚያስከትል ነው ሲሉም መንግሥት ጉዳዩ ላይ ሆደ ሰፊ እንዲሆን በሰብዓዊ መብት ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትና አንድ የሕግ ባለሙያ ጠየቁ።
መንግሥት የሕግ የበላይነትን ማስከበር በሚል ከሰሞኑ የጀመረው እሥር አሳሳቢ መሆኑን በሰብዓዊ መብት ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትና አንድ የሕግ ባለሙያ ተናገሩ።
ያጠፋን ለይቶ መጠየቅ ተገቢ ሆኖ ሳለ ፍትሕ እየተጣሰ ፣የሕግ የበላይነት በፖለቲካ ተፅእኖ ሥር መሆኑ አደገኛ ውጤት የሚያስከትል ነው ሲሉም መንግሥት ጉዳዩ ላይ ሆደ ሰፊ እንዲሆን ጠይቀዋል።
የፊዴራል ፖሊስ በበኩሉ ሕግ የማስከበር እርምጃው ከብሔር፣ ሃይማኖት ይሁን ከፖለቲካ ተሳትፎ ጋር የሚገናኝ አለመሆኑን ለብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያው ተናግሯል። ይሁንና በመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች እና ከፀጥታ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የሚያዙ ሰዎች እሥር ሌላ አላማ ያለው ይመስላል በሚል ብርቱ ትችትና ተቃውሞ እያስተናገደ ነው።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ