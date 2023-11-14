በጋዛ ጦርነት ምክንያት በእየሩሳሌም ቱሪዝም ቆሟል
በእየሩሳሌም ቱሪዝም ደርቋል ። በመንግስት ገቢ ቁልፍ ሚና የነበረው ሲሆን ከኮቪድ በኋላ መልሶ እያገገመ ነበር ። አሁን ግን መንገደኞች በጦርነቱ ምክንያት ፍርሃት አድሮባቸዋል ። ቤን ፋጅዙሊን እንዲህ ሲል ዘግቧል: -
"ኢየሩሳሌም በጣም ቅዱስ ከሆኑት ጥንታዊ የዓለማችን ክፍሎች መካከል አንዷናት ፤ በርካታ ሃይማኖቶችና ማኅበረሰቦች ይገኛሉ ። አብዛኛውን ጊዜ በሃይማኖታዊ ተጓዦችና ጎብኚዎች የተሞላች ነበረች ። ዛሬ ግን ያሁሉ የለም።"
የምሥራቅ ኢየሩሳሌም ጸጥ ብሎ ይታያል ። ከመስከረም 26 ጥቃት በኋላ ቱሪስቶች አገሪቱን በችኮላ ለቀው ወጡ ፤ በረራዎች ተሰረዙ ። አብዛኞቹ አረቦች ከሆኑ 800 ነጋዴዎች መካከል አሁንም እዚህ የሚገኙት በጣት የሚቆጠሩ ብቻ ናቸው ። ይህ ሁኔታ ንግዱን ለወራት አልያም ለዓመታት ይጎዳል ነው የሚሉት ።
ዘካሪያ ማሻርኪ የተባለ የጥንት ዕቃዎች ነጋዴ
"በየሁለት ሦስት ዓመቱ አዳዲስ ዓመፅ ይከሰቱ ነበር ፤ ይህ ደግሞ ቱሪስቶችን የሚቀንስ ወይም የሚያስቆም አልነበረም፤ የአሁኑ ግን የጎብኚዎቹን ቁጥር ሙሉ በሙሉ አስቁሞታል ።
ዘካሪያ
``ሥራ የለም ። በቃ ቁጭ ብያለሁ። ታቃለህ በጣም አዝነናል፤ሥራ የለንም ። ሁኔታው ቀላል አይደለም ። ጦርነቱ ቀላል አይደለም ። አይደለም ። በጣም እንበሳጫለን ፤ እንዲሁም ማንም ጥሩ ስሜት አይሰማንም ፤ ታቃለህ አረቦች ወይም አይሁዳውያን ሁላችንም አሳዝኖናል ።``
ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚወስደው ደረጃ-- ከአራተኛው መቶ ዘመን ወዲህ ክርስቲያኖች የሚያዘወትሩበት ቦታ ነበረ። ዛሬ የተለመደው የአገር ጎብኝዎች ቡድን እንቅስቃሴ የለም።
ዘካሪያ
"ሰዎች በጣም ፈርቷል ቅርም ተሰኝተዋል። ስለሃይማኖትም መስማት አይፈልጉም "
በአካባቢው ግጭቱ ባለማክተሙ አሁን ብዙ መፀለይ ያስፈልጋል ።