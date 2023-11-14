  1. ወደ ይዘቱ ዝለል
  2. ወደ ዋናዉ ገፅ ዝለል
  3. ወደ ተጨማሪ የDW ድረ-ገፅ ዝለል
የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት
አዲስ ድምፅአዲስ ቪዲዮ
ኅብረተ ሰብየመካከለኛው ምሥራቅ

በጋዛ ጦርነት ምክንያት በእየሩሳሌም ቱሪዝም ቆሟል

ማክሰኞ፣ ኅዳር 4 2016

"ኢየሩሳሌም በጣም ቅዱስ ከሆኑት ጥንታዊ  የዓለማችን ክፍሎች መካከል አንዷናት ፤ በርካታ ሃይማኖቶችና ማኅበረሰቦች ይገኛሉ ። አብዛኛውን ጊዜ በሃይማኖታዊ ተጓዦችና ጎብኚዎች የተሞላች ነበረች ። ዛሬ ግን ያሁሉ የለም።"

https://p.dw.com/p/4Yo5O

 

በእየሩሳሌም ቱሪዝም ደርቋል ። በመንግስት ገቢ ቁልፍ ሚና የነበረው ሲሆን ከኮቪድ በኋላ መልሶ እያገገመ ነበር ። አሁን ግን መንገደኞች በጦርነቱ ምክንያት ፍርሃት አድሮባቸዋል ። ቤን ፋጅዙሊን እንዲህ ሲል ዘግቧል: -

"ኢየሩሳሌም በጣም ቅዱስ ከሆኑት ጥንታዊ  የዓለማችን ክፍሎች መካከል አንዷናት ፤ በርካታ ሃይማኖቶችና ማኅበረሰቦች ይገኛሉ ። አብዛኛውን ጊዜ በሃይማኖታዊ ተጓዦችና ጎብኚዎች የተሞላች ነበረች ። ዛሬ ግን ያሁሉ የለም።"

 

የምሥራቅ ኢየሩሳሌም  ጸጥ ብሎ ይታያል ። ከመስከረም 26 ጥቃት በኋላ ቱሪስቶች አገሪቱን በችኮላ ለቀው ወጡ ፤ በረራዎች ተሰረዙ ። አብዛኞቹ አረቦች ከሆኑ 800  ነጋዴዎች መካከል አሁንም እዚህ የሚገኙት በጣት የሚቆጠሩ ብቻ ናቸው ። ይህ ሁኔታ ንግዱን ለወራት አልያም ለዓመታት ይጎዳል ነው የሚሉት ።

ዘካሪያ ማሻርኪ የተባለ የጥንት ዕቃዎች ነጋዴ

 

"በየሁለት ሦስት ዓመቱ አዳዲስ ዓመፅ ይከሰቱ ነበር ፤ ይህ ደግሞ ቱሪስቶችን የሚቀንስ ወይም የሚያስቆም አልነበረም፤ የአሁኑ ግን የጎብኚዎቹን ቁጥር ሙሉ በሙሉ አስቁሞታል ።  

ዘካሪያ
   
``ሥራ የለም ። በቃ ቁጭ ብያለሁ። ታቃለህ በጣም አዝነናል፤ሥራ የለንም ። ሁኔታው ቀላል አይደለም ። ጦርነቱ ቀላል አይደለም ። አይደለም ። በጣም እንበሳጫለን ፤ እንዲሁም ማንም ጥሩ ስሜት አይሰማንም ፤ ታቃለህ  አረቦች ወይም አይሁዳውያን ሁላችንም አሳዝኖናል ።``

 

ወደ ቅድስት  ቤተ ክርስቲያን የሚወስደው ደረጃ-- ከአራተኛው መቶ ዘመን ወዲህ ክርስቲያኖች የሚያዘወትሩበት ቦታ ነበረ።  ዛሬ የተለመደው የአገር ጎብኝዎች ቡድን እንቅስቃሴ የለም።


ዘካሪያ
 "ሰዎች በጣም ፈርቷል ቅርም ተሰኝተዋል። ስለሃይማኖትም መስማት አይፈልጉም "  

በአካባቢው ግጭቱ ባለማክተሙ አሁን ብዙ መፀለይ ያስፈልጋል ።
 