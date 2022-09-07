በጋምቤላ ጎርፍ ያደረሰው አደጋ

የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት ኃላፊ አቶ ጋድቤል ሙን በክልሉ በዚህ ዓመት ጎርፍ በተለየ ሁኔታ ጉዳት አድርሷል ነው ያለው።“ጎርፍና ዝናቡ በክልሉ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ቀውስ ፈጥሯል፣ የተፈለገውን ያህል እርዳታም ማግኘት ስላልተቻለ፣የተፈለገውን እርዳታ ለተፈለገው ተጠቃሚ ማድረስ አልተቻለም” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በጋምቤላ ክልል በዘንድሮው የዝናብ ወቅት ፣ ከፍተኛ ጎርፍና ዝናብ በ10 ወረዳዎች የሚኖሩ 187 ሺህ ሰዎችን ለአደጋ ማጋለጡን የጋምቤላ ክልል አደጋ ሥጋት ስራ አመራር አገልግሎት አስታውቋል፣ ለተፈናቀሉና ጉዳት ለደረሰባቸው ነዋሪዎች እስካሁን ከ27 ሚሊዮን ብር በላይ የዐይነትና የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገ ነው፣ የክልሉ መንግስት፣የደረሰው አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ባለሀብቶችና መላው ኢትዮጵያውን እገዛ እንዲደርጉ ጠይቋል፡፡ ራች ጃክ በኢታንግ ል ወረዳ ፒልዋል ቀበሌ ነዋሪ ናቸው፣ ከደጋማው የአገሪቱ አካባቢ የሚዘንበው ኃይለኛ ዝናብ ያስከተለው የባሮ ወንዝ ሙላት ተፈናቅለው መንገድ ዳር እንደሚኖሩና ከአልባሳትና የመኝታ ፕላስቲኮች በስተቀር ምግብ ነክ ነገሮች እንዳልቀረበላቸው ይናገራሉ። ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ ፣ጎርፍ በኢታንግ ወረዳ ብቻ በርካታ እንስሳት መግደሉንና የሳር ቤቶችንም ማጥለቅለቁን የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ማሉት ጋዴድ ተናግረዋል፡፡እንደ አቶ ማሉት፣ አደጋውን ለመቋቋም መንግስትና መንግስታዊ ድርጅቶች እገዛ እያደረጉ ቢሆንም በቂ አይደለም፣ በተለይ ድንኳኖችና በቂ የእርዳታ እህል እየደረሰ እንዳልሆነ ገልጠዋል፡፡ በወረዳው ከ61 ሺህ በላይ ወገኖች በጎርፉ አደጋ የደረሰባቸው ሲሆን 51 ሺህ የሚሆኑት ቀያቸውን ለቅቀዋል ነው ያሉት፡፡“በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች በውሀ የተጥለቀለቁና የፈረሱ ሲሆን በርካታ እንሳሳት ደግሞ ሞተዋል፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ለከፍተኛ የመኖ እጥረት ተዳርገዋል” ብለዋል፡፡
የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት ኃላፊ አቶ ጋድቤል ሙን በክልሉ በዚህ ዓመት ጎርፍ በተለየ ሁኔታ ጉዳት አድርሷል ነው ያሉት፡፡
“ ጎርፍና ዝናቡ በክልሉ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ቀውስ ፈጥሯል፣ የተፈለገውን ያህል እርዳታም ማግኘት ስላልተቻለ፣የተፈለገውን እርዳታ ለተፈለገው ተጠቃሚ ማድረስ አልተቻለም” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
ሁለት መንግሰታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የክልሉ መንግስት 2ሺህ 400 ለሚሆኑ ተፈናቃዮች የቁሳቁስ እርዳታ ማድረጋቸውንና የጋምቤላ ክልል መንግስት 10 ሚሊዮን ብር እገዛ እንዲደረግ መወሰኑን አብራርተዋል፡፡ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ 200 ሺህ ኩንታል የስንዴ ዱቄት እርዳታ አድርጓልም ብለዋል፡፡ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የእርዳታ ቁሳቁስ ለመስጠት ቢወስንም እስካሁን አልደረሰልንም ነው ያሉት አቶ ጋድቤል።
የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደንት ዶ/ር ኡጁሉ ኡኮክ ለዶይቼ ቬሌ እንዳሉት፣ በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች አገልግሎት የሚውል የቁሳቁስ ግዥ በዩኒቨርሲቲው በኩል እተፈፀመ እንደሆነ ገልጠዋል፡፡
የጋምቤላ ክልል ፕረስ ሴክተሪያት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ኡጎቱ አዴንግ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት ባሮ፣ ጊሎ፣ አልዌሮና አኮቦ የተባሉ ወንዞች ሙላት ጉዳት ያደርስ እንደነበር አስታውሰው በዚህ ዓመት ግን የነበረው ከፍተኛ ዝናብና ከደጋው የሚመጣው ጎርፍ በክልሉ ሜዳማ ቦታዎች ላይ ስለሚተኛ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ፈጥሯል ሲሉ አስረድተዋል፡፡ በዚህም የጎርፍ አደጋ በክልሉ ከ187 ሺህ በላይ ወገኖች የጉዳቱ ቀጥተኛ ተጠቂ ሆነዋል ብለዋል፡፡እስካሁን የተወሰኑ ተቋማት ብቻ ለእርዳታ ምላሽ እንደሰጡ አመልክተው መላ ኢትዮጵያውያን የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉ ጠይቀዋል፡፡
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በቅርቡ ባደረጉት ጥሪ የደረሰውን አደጋ ለመቋቋም ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል ብለው ነበር፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
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