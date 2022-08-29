 በጋምቤላ ጎርፍ ከ185 ሺህ በላይ ሰዎችን አፈናቀለ | ጤና እና አካባቢ | DW | 27.10.2022

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ጤና እና አካባቢ

በጋምቤላ ጎርፍ ከ185 ሺህ በላይ ሰዎችን አፈናቀለ

በጋምቤላ ክልል በጣለው ከፍተኛ ዝናብ በተከሰተው ጎርፍ ከ185 ሺህ በላይ ህዝብ መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት እና የክልሉ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር አስታወቁ ። ተፈናቃዩች በከባድ ችግር ውስጥ ናቸው ተብሏል።

ከባድ የንብረት ውድመትም አድርሷል

 ጋምቤላ ክልል ውስጥ ከሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት 12 ወረዳዎች ላይ በተከሰተው  ከፍተኛ መጠን ያለው ጎርፍ  ከ185,000 በላይ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው እንደ ተፈናቀሉ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት OCHA በዚህ ሳምንት ባወጣው ዘገባ አመልክቷል። ኦቻ (OCHA) በዘገባው ተፈናቃዩቹ ባለባቸው የምግብ እጥረት የተነሳ ስራስር እና ቅጠላቅጠልን እየተመገቡ ነው ሲል ገልጿል።  የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር አገልግሎት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጋድቤል ሙን  በበኩላቸው የወጣው የተፈናቃዩች ቁጥር ትክክል መሆኑን አረጋግጠዋል። እንደ ኃላፊው ገለፃ ከሐምሌ ወር ጀምሮ በተከሰተው ከፍተኛ በጎርፍ ምክንያት ነዋሪዎች እየተቸገሩ ነው ተብሏል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቀንድ ከብቶች እንደሞቱ የተናገሩት ኃላፊው እርዳታ እንዲደርሰን እየተደረገ ቢሆንም አሁንም የምናገኘው እህል ካለው ሰው ተፈናቃይ ጋር ሲነፃፀር  በቂ አይደለም ነው ያሉት። በደረሰው ጎርፍ የጤና ተቋማትን ጨምሮ በርካታ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል።

« ሐምሌ 17 ቀን ነው ጎርፉ የተከሰተው ከ185 000 ሺህ በላይ ሰዎች ከ 11ወረዳዎች ተፈናቅለዋል  ። የክልሉ መንግሥት የተወሰነ 10 ሚሊየን ብር ድጋፍ አድርግዋል። እንዲሁም የፌደራል መንግሥት 4 ጊዜ በተከታታይ ምግብ ነክ የሆኑ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፍ ልኳል። በዩኒሴፍ በኩል የተወሰነ እርዳታ አለ ቢሆንም በቂ አይደለም ያሉት አቶ ጋድቤል «በርካታ የእህል ሰብል እና ከብቶች በጎርፉ ተወስደዋል አብዛኛው ማህበረሰብ በበቆሎ ምርት ነው ሚተዳደረው የተከመረም እህል ይሁን በእርሻ ላይ የነበረው ወድምዋል» ብለዋል።


ከአስራ ሁለት የቤተሰብ አባሎቻቸው ጋር  ጋር ከመኖሪያቸው ተፈናቀለው በአንድ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ ተጠልለው የሚገኙት አቶ ተስላጅ ኡር  አሁን ስለሚገኙበት  ሁኔታ ጠይቀናቸው ፤ «በመንግሥት መሥሪያ ቤት ነው ተጠልለን ነው ያለነው ምክንያቱም ቤታችን ውኃ ነው» ብለዋል። እርዳታ በበቂ ሁኔታ እየደረሳቸው ስላለመሆኑም «በቂ እርዳታ አላገኘንም መንግሥት ትንሽ ነው ያመጣው ለሁሉም ሰው አልደረሰም በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነን ያለነው ኅብረተሰቡ እየታመመ ነው።»  ነው ያሉት።  


የጂካዎ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቻል አሁር በወረዳቸው የሚገኙ 28 ቀበሌዎች የሚኖሩ ማኅበረሰቦች ሙሉ በሙሉ ተፈናቅለው ነው ሚገኙት ብለዋል። «ሙሉ ለሙሉ የ28 ቀበሌ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል  እስካሁን አልተመለሱም» ሲሉ እርዳታ ላይ ያለውንም ችግር አልሸሸጉም። « እርዳታ በበቂ  ሁኔታ እየደረሰ አይደለም ። ህክምናም ቢሆን የተወሰኑ ደርሰዋል ግን በቂ አይደለም። የከብት እንስሳት መድኃኒት በጭራሽ የለም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነን ያለነው ። ወባ በጣም ነው እንደወረርሽኝ የተከሰተው» ብለዋል። 

Äthiopien | Überschwemmung in der Region Gambela

በጋምቤላ ክልል ተከስቶ የነበር የጎርፍ አደጋ


የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኦቻ ትናንት ባወጣው ዘገባ 72 በመቶ የሚሆነው ሰብል በጎርፉ መዉደሙን 8 በመቶ የሚሆን የቤት እንስሳትም መሞታቸዉን ገልጿል።  77 የጤና ተቋማት በጎርፉ ምክንያት አገልግሎት መስጠት እንዳቆሙ ሲገልጽ ማኅበረሰቡ በውኃ ወለድ እና በንጽህና ጉድለት በሚከሰቱ  በሽታዎች ሊጠቁ እንደሚችሉ ስጋቱን አመልክቷል።

ማኅሌት ፋሲል 
አዜብ ታደሰ

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ከባድ የንብረት ውድመትም አድርሷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የጎርፍ አደጋ በጋምቤላ በርካቶችን አፈናቀለ

የጎርፍ አደጋ በጋምቤላ በርካቶችን አፈናቀለ 29.08.2022

በጋምቤላ ክልል ስምንት በሚደርሱ ወረዳዎች ውስጥ ከሳምንት በፊት በደረሰው የጎርፍ አደጋ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ የክልሉ አደጋ ስጋት አመራር አገልግሎት አስታወቀ። የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ወደ መቶ ሺህ መድረሱንና 386 በሚደርሱ ከብቶች ደግሞ በጎርፍ አደጋው መሞታቸውን አክለዋል።

በጋምቤላ ጎርፍ ያደረሰው አደጋ

በጋምቤላ ጎርፍ ያደረሰው አደጋ 07.09.2022

የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት ኃላፊ አቶ ጋድቤል ሙን በክልሉ በዚህ ዓመት ጎርፍ በተለየ ሁኔታ ጉዳት አድርሷል ነው ያለው።“ጎርፍና ዝናቡ በክልሉ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ቀውስ ፈጥሯል፣ የተፈለገውን ያህል እርዳታም ማግኘት ስላልተቻለ፣የተፈለገውን እርዳታ ለተፈለገው ተጠቃሚ ማድረስ አልተቻለም” ሲሉ ተናግረዋል፡፡

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ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 170 ተጠርጣሪዎች ተፈቱ 05.05.2022

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ጋለሳ ቀበሌና አካባቢው ውስጥ ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ከሳምንት በፊት ታስረው ከነበሩት 300 ያህል ሰዎች መካከል በትናትናው ዕለት 170 የሚደርሱ ሰዎች መፈታታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል።