 በጋምቤላ ዲማ ወረዳ የቻይናውያንን ጨምሮ በርካታ የወርቅ አምራቾች እና ነጋዴዎች ፈቃድ ተሰረዘ | ኢትዮጵያ | DW | 11.03.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በጋምቤላ ዲማ ወረዳ የቻይናውያንን ጨምሮ በርካታ የወርቅ አምራቾች እና ነጋዴዎች ፈቃድ ተሰረዘ

በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ የሚያመርቱትን ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ከማስገባት ይልቅ በማሸሽ እና በመደበቅ የተከሰሱ አምራቾች ፈቃድ መሰረዛቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። በባለሥልጣናቱ እርምጃ የ18የቻይናውያን፣ የ36 አነስተኛ ወርቅ አምራቾች፣ 33 በግብይት የተሰማሩ ተቋማት ፈቃድ ተሰርዟል።

በዲማ ወረዳ የወርቅ አምራቾች እና ነጋዴዎች ፈቃድ ተሰረዘ

የወርቅ ሀብት ካለባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች መካከል አንዱ የጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ ሲሆን ፈቃድ የወሰዱ ባለሀብቶች በወርቅ ማውጣት ስራ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ በጋምቤላ ክልል የዲማ ወረዳ ማዕድን ጽ/ቤት ኃላፊና የወረዳው ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ኡቦንግ ኡቶው ዛሬ ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት ግን የተሰጣቸውን ፈቃድ ለህገወጥ ተግባር አውለዋል የተባሉና በወርቅ ማውጣት ሥራ ተሰማርተው የነበሩ አካላት ፈቃዳቸው ተሰርዟል፡፡ 

እንደ አቶ ኡቦንግ በወረዳው ከነበሩ 47 አነስተኛ የወርቅ አምራቾች ውስጥ 36ቱ የተሰጣቸው ፈቃድ ተሰርዞ ከስራ እንዲሰናበቱ ተደርጓል፣በወርቅ ግብይት ማእከል ከተሰማሩት 34 ማዕከላት መካከል 33 በህገወጥ ስራ ተሰማርተው በመገኘታቸው ፈቃዳቸው መሰረዙንም ኃላፊው አስረድተዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ያመረቱትን ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ መላክ ያልቻሉ 18 ቻይናውን ፈቃዳቸው ተሰርዟል፣ የወርቅ መፍጫ ባለቤቶች የመጨረሻ መስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል፣ የሌሎች የወርቅ መመርመሪያ መሳሪያዎች ደረጃቸው እንደገና እንዲመረመር ህጋዊነታቸው እንዲረጋገጥ መወሰኑንም አቶ ኡቦንግ ተናግረዋል፡፡ 
ውሳኔው በወረዳው ኮማንድ ፖስት ከትናንት ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን መወሰኑንም አብራርተዋል፡፡  በወረዳው የሚመረተው ወርቅ ህጋዊነቱን ተከትሎ እንዲመረትና ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲላክ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንዲደረግ አቅጣጫ መቀመጡም ተመልክቷል፡፡ 

ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ
 

Audios and videos on the topic

በዲማ ወረዳ የወርቅ አምራቾች እና ነጋዴዎች ፈቃድ ተሰረዘ

ተዛማጅ ዘገባዎች

---

የግንቦት 14 ቀን 2014 የዓለም ዜና 22.05.2022

የተምች ወረርሽኝ በጋምቤላ

የተምች ወረርሽኝ በጋምቤላ 03.06.2022

በጋምቤላ ክልል አምስት ወረዳዎች የተምች ወረርሽን በሰብላቸው ላይ ጉዳት ማድረሱን አርሶ አደሮች፣ ባለሙያዎች እና ባለሥልጣናት አመለከቱ። የፀረ ሰብል ተባይ ኬሚካል እጥረት መኖሩንም ገልጸዋል።