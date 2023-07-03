 በጋምቤላ ክልል አኙዋ ወረዳ የሚሊሺያ አባላት በታጣቂዎች ተገደሉ | ኢትዮጵያ | DW | 03.07.2023

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ኢትዮጵያ

በጋምቤላ ክልል አኙዋ ወረዳ የሚሊሺያ አባላት በታጣቂዎች ተገደሉ

በጋምቤላ ክልል አኙዋ ብሔረሰብ ዞን ስር በሚገኘው ዲማ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ሁለት የሚሊሺያ አባላት መገደላቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት ተናገሩ። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአካባቢው ጥቃት እና ዝርፊያ እየተበራከተ ነው።

በጋምቤላ ክልል አኙዋ ወረዳ የሚሊሺያ አባላት በታጣቂዎች ተገደሉ

በጋምቤላ ክልል አኙዋ ብሔረሰብ ዞን ስር በሚገኘው ዲማ ወረዳ ውስጥ ትናንት ታጣቂዎች በሚሊሻ አባላት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን የወረዳው አስተዳደር አስታወቀ። ታጣቂዎቹ ባደረሱት ጥቃት ሁለት የሚሊሻ አባላት ህይወት ማለፉን እና በአንዱ ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱን የወረዳው ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡኬሎ ኡጁሉ ለዶቼቬለ በስልክ ተናግረዋል። የታጣቂዎቹ ማንነት እስካሁን አለመታወቁን ኃላፊው አመልክተዋል፡፡ የዲማ ወረዳ በአኙዋ ብሔረሰብ ዞን ስር ከሚገኙት አምስት ወረዳዎች መካከል  በርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከጉራ ፈርዳና ሱርማ ጋር የሚዋሰን ነው፡፡  ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙርሌ ጎሳዎችን  ጨምሮ በተለያዩ ጊዜ ሽፍቶች ከክልሉ ውጪ እየተሻገሩ ጥቃት እንደምፈጽሙ ሲገለጽ ቆይተዋል፡፡ 

Karte von Äthiopien

ጋምቤላ ክልል

በጋምቤላ ክልል አኙዋ ብሔረሰብ ዞን ዲማ ወረዳ ካችና በሚትባል ስፍራ ለስራ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ሚሊሻ አባላት ላይ በደፈጣ ጥቃት መፈጸማቸውን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል፡፡ ስፍራው ጫካ በመሆኑ ጥቃት አድርሰዋል የተባሉ ስማቸው በውል ያልተጠቀሰ ታጣቂዎች በድንገት ጉዳት ማድረሳቸውን ተናግረዋል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወደህ በአካባቢው አልፎ አልፎ ጥቃት እና ዝርፈያ መበራከቱን አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪዎች አክለዋል፡፡ ከዚህ ቀደም የሙሪሌ ጉሳ ታጣቂዎች ከደቡብ ሱዳን በመሻገር የቁም እንስሳትን ሲዘርፉ እንደነበር ተናግረዋል፡፡

የዲማ ወረዳ የኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ጽህፎት ቤት ኃላፊ አቶ ኡኬሎ ኡጁሉ ለዶቼቬለ እንደተናገሩት ጥቃቱ የደረሰው በትናንትናው  ዕለት ከጠዋት 2፡00 ገደማ ነው፡፡ የጥቃት አድራሾች ማንነት እንደማይታወቅ የነገሩን ኃላፊው ከትናንቱ ጥቃት በተጨማሪም ትናንት በስቲያ ታጣቂዎቹ በሁለት ሰዎች ላይ  የአካል ጉዳት ማድረሳቸውን አክለዋል፡፡ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሰላማዊ ሰዎችን የጸጥታ ሀይሎች በለሉበት አካባቢ መዝረፍቸውን ገልጸዋል፡፡ ወረዳው ከደቡብ ምእራብ እና  የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያዋስን ሲሆን በወረዳቸው በልዩ ልዩ ስም የሚንቀሳሱ  ሽፍቶች  በተለያዩ ጊዜ ጉዳት ማድረሳሰውን አብራርተዋል፡፡ 

Dima Woreda in Gambela region

በጋምቤላ ክልል አኙዋ ዞን የምትገኘው ዲማ

በጋምቤላ ክልል ከዚህ ቀደም የሙርሌ ጎሳ አባላት ከደቡብ ሱዳን ተሻግሩ በርካታ የቁም እንስሳት መዝረፋቸውን እና በተለያዩ ጊዜ በሰው ላይም ጉዳት ማድረሳቸው ሲዘገብ ቆይተዋል፡፡ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በግንቦት ወር ውስጥ በጋምቤላ ክልል ኑዌር ዞን  ሁለት ወረዳዎች ውስጥ ባደረሱት ጥቃት የ10 ሰዎች ህይወት አልፈዋል፡፡ በወቅቱ ህይወታቸው ያለ ሰዎችም በአንድ የእምነት ተቋም ውስጥ በጸሎት ላይ የነበሩ ሰዎች እንደሆኑ መዘገባችን ይታወሳል፡፡

በነዋሪዎች መካከል በተፈጠሩ አለመግባባቶችም በዚህን ዓመት በሰው እና ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል፡፡ በተለይም በኢታንግ ልዩ ወረዳ ከወር በፊት በተከሰተው አለመግባባት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተዘግበዋል፡፡ 

ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ
ኂሩት መለሰ
 

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በጋምቤላ ክልል አኙዋ ወረዳ የሚሊሺያ አባላት በታጣቂዎች ተገደሉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በጋምቤላ ዲማ ወረዳ የቻይናውያንን ጨምሮ በርካታ የወርቅ አምራቾች እና ነጋዴዎች ፈቃድ ተሰረዘ 11.03.2023

በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ የሚያመርቱትን ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ከማስገባት ይልቅ በማሸሽ እና በመደበቅ የተከሰሱ አምራቾች ፈቃድ መሰረዛቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። በባለሥልጣናቱ እርምጃ የ18የቻይናውያን፣ የ36 አነስተኛ ወርቅ አምራቾች፣ 33 በግብይት የተሰማሩ ተቋማት ፈቃድ ተሰርዟል።

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የጋምቤላ ክልልና የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ንግግር 06.03.2023

የጋምቤላ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኡቶው ኡኮት በኢትዮጵያ በኩል የጋምቤላ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በውይይቱ የተሳተፉ ሲሆን፣ የጋምቤላ ክልል አዋሳኝ የሆኑት በደቡብ ሱዳን የላይኛው ናይል፣ የጆንግሌና የፒቦር ግዛቶች አስተዳዳሪዎችና ሌሎችም የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ብለዋል፡፡