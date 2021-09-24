በጉራፈርዳ የተካሄደዉ ባህላዊ እርቀ ሰላም እና ዉዝግቡ 

በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በአካባቢያቸው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል የተባለ የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት ተካሄደ። ይሁንና እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል፤ መንግስትም ህግ መስከበሩ ላይ ሊበረታ ይገባል ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በአካባቢያቸው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል የተባለ የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት ተካሄደ።
የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት በአካባቢውን ሰፍኖ የቆየውን ሞትና መፈናቃል ለማስቀረት ያስችላል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። ዶቼ ቬለ (DW) ያነጋገራቸው የወረዳው ተፈናቃዮች በበኩላቸው እርቀ ሠላም መካሄዱ መልካም መሆኑን በመጥቀስ ተመሳሳይ ክስተቶች እንዳይደርሱ እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል፤ መንግስትም ህግ መስከበሩ ላይ ሊበረታ ይገባል ብለዋል።
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ