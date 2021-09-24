 በጉራፈርዳ የተካሄደዉ ባህላዊ እርቀ ሰላም እና ዉዝግቡ  | ኢትዮጵያ | DW | 25.10.2021

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ኢትዮጵያ

በጉራፈርዳ የተካሄደዉ ባህላዊ እርቀ ሰላም እና ዉዝግቡ 

በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በአካባቢያቸው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል የተባለ የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት ተካሄደ። ይሁንና እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል፤ መንግስትም ህግ መስከበሩ ላይ ሊበረታ ይገባል ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:33

«እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል» ነዋሪዎች

በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በአካባቢያቸው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል የተባለ የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት ተካሄደ።

የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት በአካባቢውን ሰፍኖ የቆየውን ሞትና መፈናቃል ለማስቀረት ያስችላል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። ዶቼ ቬለ (DW) ያነጋገራቸው የወረዳው ተፈናቃዮች በበኩላቸው እርቀ ሠላም መካሄዱ መልካም መሆኑን በመጥቀስ ተመሳሳይ ክስተቶች እንዳይደርሱ እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል፤ መንግስትም ህግ መስከበሩ ላይ ሊበረታ ይገባል ብለዋል።

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ 

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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«እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል» ነዋሪዎች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Displaced in Guraferda, in SNNPR, Ethiopia, 10.06.2021 Author/ Foto by Author Shewangizaw Wegayehu (DW Amharic correspondent) Schlagwörter:Guraferda, SNNPR; Ethiopia, Äthiopien, 10.06.2021

የጉራፈርዳ ተፈናቃዮች ሮሮ 24.09.2021

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Sudanese bystanders watch as security members deploy in the capital Khartoum, on October 25, 2021, following overnight detentions by the army of members of Sudan's government. - Armed forces detained Sudan's Prime Minister over his refusal to support their coup, the information ministry said, after weeks of tensions between military and civilian figures who shared power since the ouster of autocrat Omar al-Bashir. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ እና ኢትዮጵያ 27.10.2021

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11/07/2016 Crowded Lalibela market, Amhara region, Northern Ethiopia

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የምዕራባውያን ጫና 14.10.2021

ምዕራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ቀውስን ያስከተለውና በቀጠናው ስጋት ነው ባሉት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው፡፡