በገና መንፈሳዊ የሙዚቃ መሳሪያ

በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየተገባደደ ያለው ዐቢይ ፆም ያለ በገና አዳጋችና የማይታሰብ ነው፡፡ የሃማኖቱ ተከታዮች ለድፍን ሁለት ወራት ያህል በየዓመቱ ስርኣተ ፆሙን ሲከውኑ በገና ለጾም ወራቱ በሙሉ አገልግሎት ላይ ይውላል ፡፡
በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየተገባደደ ያለው ዐቢይ ፆም ያለ በገና አዳጋችና የማይታሰብ ነው፡፡ የሃማኖቱ ተከታዮች ለድፍን ሁለት ወራት ያህል በየዓመቱ ስርኣተ ፆሙን ሲከውኑ በገና ለጾም ወራቱ በሙሉ አገልግሎት ላይ ይውላል ፡፡ ጥንት ለሺህ ኣመታት አገልግሎት ላይ ሲውል የቆየውና በተለይም አሁን አሁን በኢትዮጵያ በስፋት ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ ያለውን ባህላዊ የድምጽ መሳሪያ የሆነው በገና የዛሬ የባህል መድረክ መሰናዶአችን ትኩረት ይሆናል፡፡ ለአፍታ አብረን እንቆይ፡፡
ዘማሪት የትምወርቅ ሙላት ላለፉት ሁለት አስርት ኣመታት በገናን በመደርደር በምታቀርባቸው መንፈሳዊ መዝሙሮች እውቅናን አትርፋለች፡፡ አሁን ደግሞ የበገና እና ከበሮ ምት ስርኣት ላይ ትምህርትና ስልጠና ትሰጣለች፡፡ ዘማሪት የትምወርቅ እንደምትለው እምቅ የሰውን መንፈስ የማረጋጋት አቅም ያለው ባህላዊ የድምጽ መሳሪያ የሆነው በገና በጉልህ አገልግሎት ላይ የሚውለው ለመንፈሳዊ አገለግሎት ነው፡፡
“በገና ለፈጣሪ ምስጋና የሚቀርብበት የዜማ እቃ ነው፡፡ ከፍተኛ የመንፈስ መረጋጋትን የሚፈጥረው በገና በመጽሃፍ ቅዱስም እንደምናገኘው የመንፈስ መታወክ ሁሉ ያለባቸው በአጠገባቸው በገና ሲደረደር ያ አለመረጋጋት ለቋቸው ወደ ተረጋጋ መንፈስ እንደሚመለሱ እንረዳለን፡፡ ለመንፈሳዊ እንጂ እምብዛም ለሌላ አገልግሎት ሲውል የማንመለከተው በገና፤ መንፈስን የመቀየር እምቅ አቅምም እንዳለው ይነገራል፡፡”
የኬብሮን የዜማ መሳሪያዎች ማምረቻ እና ማሰልጠኛ ማዕከል መስራች እና ባለቤት ዘማሪ ኤርሚያስ ኃይሌ በበኩሉ በገናን በማስተማር ብሎም በበገና ድርደራ ላይ ጥናቶችን በመስራት ይታወቃል፡፡ ኤርሚያስ እንደሚለው በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ጥንታዊ የዜማ መሳሪያ የሆነው በገና በኢትዮጵያ መቼ እና እንዴት ተጀመረ በሚለው ሃሳብ ላይ ሁለት አከራካሪ ነጥቦች እንዳሉ ያብራራል፡፡ “በአንድ በኩል በቀዳማዊ ሚኒሊክ ንግስና ዘመን ከታቦተ ጽዮን ጋር ወደ ኢትዮጵያ መምታቱ የሚነገር ነው፡፡ በሌላ በኩል ግን የታሪክ ተመራማሪዎች አስቀድሞም በገና እና ድርደራው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረና ጥቅም ላይም ሲውል መቆየቱን የታሪክ ዋቢያትን ጠቅሰው ይሞግታሉ፡፡”
በገና ሁለት አይነት አገልግሎቶችን እንደሚሰጥ ይነገርለታልም፡፡ የመጀመሪያው ምስጋና ነው፡፡ ሰው እንደየእምነቱ ለፈጣሪው የምስጋና መስዋዕት የሚያቀርብበት ተመስጥኦን የታደለ መሳሪያ፡፡ “መጽኃፍ ቅዱስን ዋቢ አድርገን ብንነሳ ቅዱስ ዳዊት በበገና አምላኩን እንደሚያመሰግንበት፤ ከፈጣሪው ጋር በፀሎት እንደሚነጋገርበት ያስረዳል፡፡”
በሌላ በኩል የድህነት አገልግሎት በበገና የሚገኝ ሌላው ፋይዳ ነው፡፡ ከዚህ አንጻርም የአለመረጋጋት እና ጭንቀት ችግር ላለባቸው በገናን በመደርድር መረጋጋትና ፈውስ ማስገኘት እንደሚቻልም ነው የሚነገረው፡፡ “በመጻፍ ቅዱስ ተጽፎ እንደሚናገኘው፤ ሳኦል የመንፈስ መታወክ በሚገትሙት ጊዜ ዳዊት በገና ደርድሮለት ወደ መረጋጋት መለስ ነበር ይላል፡፡ በዚህም በገና የመንፈስ መታደስና መረጋጋትን የሚፈጥር መሳሪያ መሆኑን እንረዳበታል፡፡”
የእጽዋትና የእንስሳት ስሪት የሚባልለት በገና ከእንስሳትና ከእንጨት ውጤቶች ይሰራል፡፡ በገና የተለየውን ውብ ድምጽ የሚያሰጠው የተለያዩ አካላትም አሉት፡፡ “ለምሳሌ አውታር የሚባለው ክር ሚመስል በቁጥር 10 የሆነው ደምጽ የሚሰጠው ነገር ከበግ አንጀት ነው የሚሰራው፡፡ ብርኩማ፣ እንዚራ፣ ገበቴ እና ሎሎችም አካላት አሉት፡፡”
ነገስታቱ በቤተሰመንግስት በተለይም በዐቢይ ጾም ጊዜ፤ በገናን እንደሚያደምጡ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊነት የሚስተጋባበት በገና ሰውን ወደ ቀልቡ የመመለስ አቅም እንዳለውም ይነገርለታል፡፡ “የበገና ትልቁ ተወዳጅነቱም ተመስጦን ሚያመጣ መሆኑ ነው፡፡ ያ የበገና የእርጋታ መንፈስ መረጋጋትን ያመጣል፡፡”
ከዚሁ ከበገና የማረጋጋት አቅም በመነሳትም በገናን ለጤና አገልግሎትም የማዋል እንቅስቃሴ መጀመሩን በገና ደርዳሪዎቹ ይገልጻሉ፡፡ ይህም በጤና ማእከላት በተለያዩ የስነልቦና ችግር ውስጥ የሚገኙትን ህሙማን በበገና የመንፈስ እርጋታን እንዲያገኙ የማድረግ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው፡፡
በገና አሁን አሁን በኢትዮጵያ ተስፋው እያበበ እና መሰረታዊ ለውጥ ላይ የሚገኘ ዘርፍ ይባልለታል፡፡ ከዓመታት በፊት ከነበረውም አንጻር ዘርፉ ላይ ፍላጎት አሳድረው የሚማሩ እና በገናን ሚያስተምሩም በቁትር ከከዚህ ቀድም ጎልተው መብዛታቸው ነው የሚነገረው፡፡ “ለማንኛውም ሰብኣዊ ፍጡር ሰላምና መረጋጋት ያስፈልጋል” የሚሉት በገና ደርዳሪዎቹ በገናን ከኢትዮጵያም ውጪ ለዓለም የማስተዋወቁ ስራ ለመከወን ትረቶች መኖራቸውን ያስረዳሉ፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ