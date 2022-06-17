 በጀርመን ድርጅት የሚደገፈዉ የዓይን ሞራ ግርዶሽ ታካሚዎች | ኢትዮጵያ | DW | 13.12.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በጀርመን ድርጅት የሚደገፈዉ የዓይን ሞራ ግርዶሽ ታካሚዎች

ሰሞኑን በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ የዓይን ሞራ ግርዶሽ የነበረባቸው ወገኖች ከህክምናው በኋላ የዓይን ብርሀናቸው በመመለሱ ደስታቸውን እገለፁ ነው፣ የታካሚው ቁጥር ከታሰበው በላይ በመጨመሩ የህክምና ጊዜው ሊራዘም እንደሚችል ሀኪሞቹ ተናግረዋል፡፡

በርካታ ታካሚዎች በመኖራቸዉ የህክምናዉ ቀን ተራዝሟል

ሰሞኑን በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ የዓይን ሞራ ግርዶሽ የነበረባቸው ወገኖች ከህክምናው በኋላ የዓይን ብርሀናቸው በመመለሱ ደስታቸውን እገለፁ ነው፣ የታካሚው ቁጥር ከታሰበው በላይ በመጨመሩ የህክምና ጊዜው ሊራዘም እንደሚችል ሀኪሞቹ ተናግረዋል፡፡ የዓይን ሞራ ችግር በተለይ አብዛኛውን የገጠር ነዋሪ እንደሚያጠቃ የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ፣ ችግሩ ከእድሜ መግፋት ጋር የተያያዘ ነው ቢባልምየስኳር ህመምና የአንዳንድ መድኃኒቶች ተፅዕኖ እንዳለበትም ይገለፃል፡፡

Äthiopien | Augenoperationen für Menschen mit Grauem

ትናንት በደብረታቦር የተጀመረው የዓይን ሞራ ህክምና የቀጠለ ሲሆን ዶይቼ ቬሌ የአነጋገራቸው ታካሚዎች የዓይን ብርሀናቸው እንደተመለሰ አመልክተዋል፡፡ አንድ ዓይናቸው ከዓመት በላይ ማየት አቁሞ እንደነበር የሚናገሩት ከላይ ጋይንት ወረዳ የመጡት እማሆይ እማወይ ደረሰ ታክመው ማየት መቻላቸውን ይናገራሉ፡፡

Äthiopien | Augenoperationen für Menschen mit Grauem

ከዚህ በፊት የተወሰነ ያማቸው እንደነበረና ከአንድ ዓመት ወዲህ እንደባሰበቸው ገልፀዋል፣ ዛሬ በተደረገላቸው ህክምና ግን ያለምንም ችግር ታሞ በነበረውና ህክምና ባገኘው ዓይናቸው መለየት መቻላቸውን ነው የገለፁት፡፡ ከአንዳ ቤት ወረዳ ለህክምና የመጡት አቶ ጋሻዬ ጥሩነህ ለሶስት ዓመታት ዓይናቸው ተሰውሮ የነበረ ቢሆንም በተደረገላቸው ህክምና ማየት መቻላቸውን አመልክተዋል፡፡ ከዚህ በፊት በህመማቸው ምክንያት ሥራ መስራት አቁመው የነበረ ቢሆንም፣ ከእንግዲህ ወደ ሥራቸው እንደሚመለሱም አስረድተዋል፡፡

አቶ ሙጨየ አመራ ለ4 ዓመታት ዓይናቸው በሞራ ተሸፍኖ እንደቆየ ገልፀዋል፣ ከህክምናው በኃላ ማየት በመቻላቸው በእጅጉ እንደተደሰቱ ነግረውናል፣ ሌሎችም ህክምናውን እንዲያገኙ እንደሚናገሩም አመልክተዋል፡፡

Äthiopien | Augenoperationen für Menschen mit Grauem

አቶ ሙጨየ ባህላዊ ዘፈን በመዝፈን ጭምር ነው የዓይን ብርሀናቸው ከ4 ዓመታት በኋላ በመመለሱ የተደሰቱት፡፡ የሀቱኔ ግብረሰናይ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ ሀቱኔ ዶጋን በህክምና ውጤቱ እንደተደሰቱ አመልክተው በስራው ለተሳተፉ ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል፡፡

“የታማሚዎች የዓይን ብርሀን እንደገና በመመለሱ በእጅጉ ተደስቻለሁ፣ በስራው ላይ ተሳተፉትን የህክምና ባለሙያዎችና ሌሎችን አካላትም አመሰግናለሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁም፣ ወደፊትም እገዛችንን አጠናክረን እንቀጥላለን፣ መንግስት የህክምና ቁሳቁሶችን እንድናስገባ በምናደርገው ጥረት እንዲተባበረን እጠይቃለሁ፣ አመሰግናለሁ፡፡”

Äthiopien | Augenoperationen für Menschen mit Grauem

ህክምናውን ከሚሰጡ ኃኪሞች መካከል በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የዓይን ህክምና ስፔሻሊስት ዶ/ር ማቲያስ ጥላሁን በ6 ቀናት ውስጥ 600 ሰዎችን ለማከም ቢታቀድም ከታማሚው ቁጥር ብዛት አንፃር የህክምና ቀኑን ለማራዘምና ተጨማሪ ህሙማንን ለማከም መታቀዱን ተናግረዋል፡፡ ህክናው በቡድን የሚከናወን ሲሆን የተለያየ የጤና ሙያ ያላቸው ባለሙያዎች በየቀኑ እስከ 100 ሰዎችን እንደሚያክሙም አብራርተዋል፡፡

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ 

Audios and videos on the topic

በርካታ ታካሚዎች በመኖራቸዉ የህክምናዉ ቀን ተራዝሟል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በባሕር ዳር ለ1000 ሰዎች የዓይን ቀዶ ህክምና ተደረገ

በባሕር ዳር ለ1000 ሰዎች የዓይን ቀዶ ህክምና ተደረገ 17.06.2022

በአማራ ክልል የባሕርዳር ፈለገ ህይወት አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሂማሊያን ካታራክት ፕሮጀክት ከተባለ ግብረ ሠናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ሰሞኑን በአካሄደው የዓይን ሞራ ህክምና ከ1000 በላይ ህሙማን መታከማቸውን ባለሙያዎችና ታካሚዎች ተናግረዋል፡፡