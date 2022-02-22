 በጀርመን የፖሊሲ ለውጦች ያስከተለው የዩክሬን ጦርነት | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 01.03.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

በጀርመን የፖሊሲ ለውጦች ያስከተለው የዩክሬን ጦርነት

ጀርመን በሩስያ የዩክሬን ወራራ ሰበብ ለመጀመሪያ ጊዜ የፖሊሲ ለውጥ አድርጋለች። ባለፈው እሁድ ጀርመን ለዩክሬን ፀረ ታንክ የጦር መሳሪያዎችንና ሚሳይሎችን እንደምትሰጥ አስታወቃለች። የአውሮጳ ኅብረትደግሞ ለዩክሬን የጦር መሣሪያ መግዣና ለማጓጓዣ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብቷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 11:27

የዩክሬኑ ጦርነትና የጀርመን የፖሊሲ ለውጥ

ሩስያ ዩክሬንን መውረሯ በምዕራቡ ዓለም ብዙ ለውጦችን አስከትሏል። ምዕራቡ ዓለም በሩስያ ላይ ከእስከዛሬዎቹ እጅግ ጠንከር ያሉ ማዕቀቦችን ጥሏል። ጀርመንም በጦርነቱ ሰበብ ዋና ዋና የፖሊሲ ለውጦችን አድርጋለች። የዛሬው አውሮጳና ጀርመን ዝግጅታችን የፖሊሲ ለውጡን ምንነት ምክንያትና አንድምታውን ያስቃኘናል። ሳምንት ሊደፍን ሁለት ቀናት የቀሩት የሩስያ የዩክሬን ወረራ ያስከተለው ሰብዓዊውም ሆነ ቁሳዊ ጥፋት ተባብሶ ቀጥሏል። ግጭቱን ለማብረድ የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች ትናንት ቤላሩስ ድንበር ላይ ተገናኝተው ቢነጋገሩም የንግግሩ ዋናኛ ዓላማ የሆነው ተኩስ አቁም ላይ መድረስ አልቻሉም።ከዚያ ይልቅ ንግግሩን በሌላ ጊዜ ለመቀጠል በመስማማት ነው የተለያዩት።በጦርነቱ ከሞቱትና ከቆሰሉት በተጨማሪ ከ660 ሺህ በላይ ሰዎች ከዩክሬን ፖላንድና ሩማንያን ወደ መሳሰሉ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል ።  ሩስያ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ የዩክሬን ድንበር በተለያየ አቅጣጫ ጥሳ ጥቂት የማይባሉ የዩክሬን ከተሞችን ከወረረችና

Polen Flüchtlinge in Przemysl

ጦርነቱንም ካስፋፋች ወዲህ ምዕራባውያን በሩስያ ላይ ከእስከዛሬው የተለየ ጠጠር ያለ አቋም ይዘዋል።  ሩስያ ዩክሬንን መውረሯ አይቀርም ስትል አሜሪካን በተደጋጋሚ ስታስጠነቅቅ ሩስያ ያን ያህል ርቃ ትሄዳለች የሚል ስጋት እምብዛም ያልታየባቸው አውሮጳች  ከአምስት ቀናት በፊት ጦርነቱ እውን ሲሆን ከውግዘት አልፈው ከዚህ ቀደም ባልተለመደ ሁኔታ ዩክሬንን በጦር መሳሪያ ለመደገፍና አስፈላጊውንም እገዛ እንደሚያደርጉ አስታወቁ። የአውሮጳ ኅብረት ለዩክሬን የጦር መሣሪያ መግዣና ለማጓጓዣ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገባ። ጀርመንም ፀረ ታንክ የጦር መሳሪያዎችንና ሚሳይሎችን እንደምትሰጥ አስታወቀች።ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ በጀርመን የአፍሪቃ ጉዳይ አማካሪ ፣ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው።እርሳቸው እንደሚሉት ይህ እስከዛሬ ታይቶ የማይታወቅ አውሮጳውያን አንድነታቸውን ያሳዩበት እርምጃ ነው። 
። የጀርመን መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ ባለፈው እሁድ የጀርመን ምክር ቤት ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ላይ ጀርመን ለዩክሬን ከምትሰጠው የጦር መሣሪያ  ድጋፍ በተጨማሪ  በ2022 በጀት

Ukraine Kiew | Explosion am Fernsehturm

ዓመት 100 ቢሊዮን ዩሮ 112.7 ቢሊዮን ዶላር ለአገራቸው ጦር ሠራዊት ለመመደብም ቃል ገብተዋል።የጀርመን የውጭና የመከላከያ ፖሊሲ ለውጥ ለብዙዎች ያልተጠበቀ ነው። የፖሊሲ ለውጡን ካልጠበቁት አንዱ ጀርመን የተማሩትና የሚሰሩት ዶክተር ለማ ይፍራሸዋ የሕግ ባለሞያና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ናቸው። ጀርመን በዚህ ወቅት ላይ የፖሊሲ ለውጥ ልታደርግ የቻለችበትን ምክንያትና አንድምታውን አስረድተዋል። 
የጀርመን መራኄ መንግሥት በእሁዱ ልዩ ስብሰባ ጀርመን ከአጠቃላይ አገራዊ ምርቷ 2 በመቶውን ለመከላከያ እንደምትመድብ ለጀርመን ምክር ቤት  አስታውቀዋል ።ዶክተር አስፋወሰን ይህ የጀርመን መንግሥት እርምጃ ምክንያታዊና አስፈላጊ ነው ብለዋል።
ዶክተር ለማ የሩስያ የዩክሬን ወረራ አንዱ ምክንያቱ ሩስያ እንደምትለው የየሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ወደ ምስራቅ አውሮጳ መስፋፋት መሆኑን ያስታውሳሉ።ጉዳዩ ተካሮ ሩስያ ጢርነት ከከፈተች በኋላ  የሩስያ ፕሬዝዳንት ፑቲን በቅርቡ ለወታደራዊ የጦር ሹማምንቶቻቸው የኒዩክለልየር ጦር መሳሪያዎቻቸውን በተጠንቀቅ እንዲያዘጋጁ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ዶክተር ለማ ክፍለ ዓለሙ ይህን መሰል ችግር ውስጥ የወደቀው  አውሮጳ  ከአሜሪካን ጥገኝነት ነጻ ባለመሆንዋ ነው ይላሉ።  
ዩናይትድ ስቴትስና የአውሮጳ ኅብረት በሩስያ ላይ ጠንካራ ማዕቀቦችን ጥለዋል።ሩስያም የአጸፋ እርምጃዎችን ወስዳለች። ። እርምጃዎቹም ህዝቡን ተጎጂ ማድረጋቸው የማይቀር መሆኑን ዶክተር አስፋወሰን ሊሆን የሚችለውን በመገመት ያስረዳሉ።ዶክተር ለማ ደግሞ ድንጋይ መወራወር ያሏቸውን ከነዚህ እርምጃዎች ይልቅ የሰላም አማራጮች ቢፈለጉ ይበጃል ብለዋል። 

ኂሩት መለሰ

እሸቴ በቀለ 

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የዩክሬኑ ጦርነትና የጀርመን የፖሊሲ ለውጥ  

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የኅብረቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚሉት አዳዲሶቹ ማዕቀቦች ደግሞ ህገ ወጥ ባሉት በአማጽያን ለተያዙ ሁለቱ ግዛቶች እውቅና በመስጠቱ ሂደት የተሳተፉትን የሩስያ ባለስልጣናት ፣ባንኮችን ለጦር ኃይሉ የሚደረግ የፋይናንስ ድጋፍንም ያካትታል።ራሳቸውን ከዩክሬን የገነጠሉት ሁለቱ ግዛቶች ከኅብረቱና ኅብረቱም ከነርሱ ጋር የሚያካሂደውን ንግድም ይጨምራል።

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የኅብረቱ አባል ሀገራትና መንግሥታት መሪዎች በመርህ ደረጃ በሩስያ ላይ የቅጣት እርምጃዎች ለመውሰድ ቢስማሙም ምን ዓይነት እርምጃዎች ይሁኑ በሚለው ላይ ግን መግባባት አልቻሉም። የዚህም ምክንያቱ ከአባል ሀገራት መካከል ከሩስያ ጋር ቅርብ የኤኮኖሚ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መኖራቸው ነው።በዚህ ረገድ ጀርመን ኦስትሪያ እና ሀንጋሪ ይጠቀሳሉ።

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ሽንፈትን ሳያማርሩ በጸጋ መቀበል ፣ከወደቁበት በመነሳት በጽናት ያለጥርጥር ወደፊት መራመድ ኦላፍ ሾልዝ የሚከተሉት መርህ ነው። ይህን መመሪያቸው ያደረጉት ሾልዝ  በቅርቡ እንደተናገሩት እጩ መራኄ መንግሥት ለመሆን የወሰኑት ከአራት የፓርቲያቸው ነባር አባላት ጋር ካካሄዱት ሚስጥራዊ ስብሰባ በኋላ ነበር።