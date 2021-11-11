በጀርመን የዓመቱ ምርጥ የኪነጥበብ ባለሙያ ተሸላሚ

በአዲስ አበባ ከተማ የአጼ ምኒልክ ሃውልት ስር እንዲሁም ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ማደሪያ እስከማጣት ተቸግሮ የሕይወት ውጣ ውረድን ለማሳለፍ ተገዷል:: ዛሬ በኢትዮጵያ የኪነጥበብ ዘርፍ ስሙ በግንባር ቀደምትነት ገኖ የሚጠቀሰው ነው ባለሙያው፤ ለማመን የሚከብዱ እጅግ አያሌ ፈተናዎችንና ውጣውረዶችን ቢያሳልፍም ሕልምና ራዕዮን አሳክቷል::
በአዲስ አበባ ከተማ የአጼ ምኒልክ ሃውልት ስር እንዲሁም ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ማደሪያ እስከማጣት ተቸግሮ የሕይወት ውጣ ውረድን ለማሳለፍ ተገዷል:: ግን ደግሞ ዛሬ በኢትዮጵያ የኪነጥበብ ዘርፍ ስሙ በግንባር ቀደምትነት ገኖ የሚጠቀሰው ነው ባለሙያው፤ ለማመን የሚከብዱ እጅግ አያሌ ፈተናዎችንና ውጣውረዶችን ቢያሳልፍም ሕልምና ራዕዮን ለማሳካት ጠንክሮ በመትጋቱ ዛሬ ስሙ በየዕለቱ አሻራውን ባሳረፈባቸው የጥበብ ስራዎቹ ደምቆ እንዲወሳ አድርጓል:: የዛሬው ዝግጅታችንም በጀርመን የኢትዮጵያ ብሔራዊ የኪነጥበብ ማዕከል በጥበቡ ዘርፍ የዓመቱ ታላቅ ሰው አድርጎ በሸለመው አንጋፋ፣ ተወዳጅና ሁለገብ ዘርፈ-ብዙ አርቲስት መርሃግብር ላይ ያተኮረ ይሆናል::
ደራሲ፣ ገጣሚ፣ ድንቅ የመድረክ አጋፋሪ፣ ተርጓሚ፣ ጸሃፊ ተውኔት፣ ተዋይና የፊልም ባለሙያ ብቻ አይደለም፤ በበጎ ስራ አገልግሎቱም ለሌሎች አርአያና ምሳሌ ሆኖ የሚጠቀስ መሆኑን ትውልድ ተሻጋሪ ሕያው የሆኑ ስራዎቹና የሙያ ባልደረቦቹ ምስክር ናቸው:: እንዲህ ከጥበብ ማማ ከፍታ ላይ ያወጣው ልዩ ምስጢር የሚሰጠውን ገጸባህሪ ሁሉ በከፍተኛ ብቃት የሚወጣበት ልዩ የሙያ ክህሎቱና ትጋቱ ነው::እስካሁን ለሕዝብ ያበረከታቸው የጥበብ ትሩፋቶች ደጋግመው ቢታዩም አይሰለቹም የሚባልለት የኪነጥበብ መክሊት የተቸረው ይህ ባለሙያ፤ ደራሲ መዓዛ ወርቁ በኒውዮርክ ተወዳድራ ያሸነፈችበትን "ከሰላምታ ጋር" የተሰኘ የሁለት ሰው ተውኔት ከአንጋፋዋ ተዋናይት ኤልሳቤጥ መላኩ ጋር እንደ ሽማግሌ ሰካራምና ቄንጠኛ ዘመናዊ ሰው ሶስት ዓይነት ባህሪያትን ተላብሶ በአንድ መድረክ ራሱን እየቀያየረ በመተወን ምትሃታዊ የጥበብ ችሎታውን አስመስክሯል:: ልዩ ልዩ የመድረክ ዝግጅቶችን በመምራት በራድዮ ትረካና ዕውቁን ደራሲ ስብሃት ገብረ እግዚአብሄርን ተክቶ በተከታታይ በጋዜጣ የሚጽፋቸው ተወዳጅ የፈጠራ ምናባዊ መጣጥፎችም የበርካታዎችን ቀልብ ሊገዙ ችለዋል:: በሳምንት ቢያንስ ስድስቱን ቀናት ወደ ቴአትር አዳራሾችና የመድረክ ዝግጅቶች ብቅ ያለ ጥበብ አፍቃሪ ይህን የተዋጣለት አንጋፋ የጥበብ ባለሙያ በመድረክ ትወናና በተውኔት አዘጋጅነት ማስተዋሉ የባለሙያውን ተፈላጊነት እሱም ምን ያህል ለሚወደው ጥበብ ነፍስና ጊዜውን ሁሉ እንደሰጠ መረዳት አይከብደውም:: የጀርመኑ የኢትዮጵያ የኪነጥበባት ማዕከልም ዘንድሮ የዓመቱ ታላቅ የጥበብ ሰው ብሎ ለዚሁ ሁለገብ ባለሙያ አርቲስት ፈለቀ የማርውሃ አበበ የዕውቅና ሽልማት ባለፈው ቅዳሜ አበርክቶለታል::
ከያኒው አሁን ለደረሰበት ስኬት የወላጅ እናቱ ውለታ ተነግሮ የማያልቅ መሆኑን ደጋግሞ በመግለጽ፤ ከበጎ ስራው ጋር ሁሌም እንዲዘከሩ ከስሙ መሃል "የማርውሃ" የሚለው ቅጥያ አብሮ እንዲጠቀስ አድርጓል:: ባለፈው ቅዳሜ የንግድና ቱሪስቶች መናኸሪያ በሆነችው የጀርመኗ ፍራንክፈርት ከተማ ኤንክሃይም በሚባለው ቦታ ለአርቲስቱ ሽልማትና ድጋፍ ለማበርከት የተዘጋጀው መርሃግብር በመላ ሃገሪቱ የተያዩ ክፍሎች ለተገደሉ ንጹሃን ዜጎች የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎትና በመድረክ ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ በማድረግ ነበር የጀመረው:: ከዛም የባለሙያውን ግለ-ሕይወትና ያከናወናቸውን ዓበይት ስራዎች የሚተርክ ዘጋቢ ፊልም እንዲሁም ልዩ ልዩ ግጥሞችና መልዕክቶች ተላልፈዋል:: ሁለገብና ዘርፈ ብዙ ባለሙያ እንዲሁም የተደጋጋሚ ኮከብ የቴአትር ተሸላሚ የሆነው አርቲስት ፈለቀ ተወልዶ ያደገው የጥንታዊ የታሪካችን አሻራ መገለጫና የጥበብ ከተማ ተብሎ በሚወሳው የአንጥረኞች፣ የቀጥቃጮች፣ የሸክላ ሰሪዎችና የዕደ ጥበብ ባለሙያዎች መንደር አዲስ አበባ ቀጨኔ መድኃኔዓለም አካባቢ ነው:: በትምህርት ቤቶች የሚኒ ሚድያ ክበቦች ትምህርታዊና አዝናኝ የቴአትር ዝግጅቶች በማቅረብ አንድ ብሎ የተጀመረው የባለሙያው የኪነ ጥበብ የሕይወት ጉዞ ..በአጫጭር የሙያው ስልጠናዎች ዳብሮና ጎልምሶ በኢትዮጵያ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያና በመንግሥታዊው የራዲዮ ፕሮግራሞች በቅዳሜን ከእኛ ጋርና እሁድን ላንዳፍታ የመዝናኛ ዝግጅቶች፣ በወጣቶች በሕብረ ትርዓኢትና በ 120 ፕሮግራሞች ጭምር እንዲሳተፍ ዕድል ስላመቻቸለት ከአድማጭና ተመልካች ሕሊና የማይጠፉ አያሌ ድራማዎችን ትወናዎችንና ትረካዎችን ለማቅረብ ሰፊ እድል ፈጥሮልኛል ሲል ዛሬም በትውስታ ያወጋል::
ገና በ 18 ዓመቱ በቴዎድሮስ ተሰማ የተተረጎመው የግብጻዊውን ጸሃፊ ተውኔት ተውፊክ አል-ሃኪም የቴአትር ድርሰት በራስ ቴአትር በመሪ ተዋናይነት ካቀረበ በኋላ አድናቆት የተቸረው አርቲስት ፈለቀ በእንግሊዛዊው ደራሲ ዊልያም ሼክስፒር የተደረሱትን ሮምያና ጁልየት፣ ጁልየስ ቄሳር፣ የማክሲም ጎርኪን "ዘ ሎወር ዴፕዝ" በኋላም "ዝቅጠት" ተብሎ የተተረጎመውን በአዲስ አበባ የቴአትርና የባህል አዳራሽ ለማቅረብ ችሏል:: ከትርጉም ስራዎቹ ሌላ የጌትነት እንየው "እቴጌ ጣይቱ"፣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር "3ተኛው ችሎት"፣ የመልካሙ ዘርይሁን ድርሰት "ንጉስ አርማህ" ን የወንድሙ ነጋሽን "ወርቃማው ፍሬ"፣ የሎሬት ጸጋዬ ገ/መድህንን "ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት" የአቡነ ጴጥሮስን ገጸባህሪ በመሪ ተዋናይነት በመተወን፣ የዓለሙ ጸጋዬን "መሃላ" ፣ "ዝነኞቹ" ፣ የበላይነህ አቡኔ "ተውኔቱ" ፣ "የሚስት ያለህ" ፣"የፍቅር ማዕበል" እንዲሁም የራሱ ትርጉም የሆነውን "ነብይ ዤሮ" በአዲስ አበባ የቴአትርና የባህል አዳራሽ በማዘጋጀትና በመተወን በሌሎችም የመድረክ ስራዎቹ ብቃቱን አስመስክሯል:: በኢ.ቢ.ኤስ ቴሌቪዥን ላይ እራሱ ጽፎ ያዘጋጀው "የኤዞፍ ምድር" እንዲሁም ወደ እየሩሳሌም ተጉዞ ያዘጋጀው የክርስቶስ ትንሳኤ ዘጋቢ ፊልምም ከድንቅ ስራዎቹ መካከል የሚጠቀሱ ናቸው:: በሁለገብ የመድረክ ክህሎቱ "ጥበብ ከእነ ሙሉ ክብሯ የምትገለጥበት" ነው ሲሉ የሙያ ባልደረቦቹ የሚመሰክሩለት ፈለቀ, በ 1996 ዓ.ም ለንባብ ካበቃው የመጀመሪያ የግጥም መድብሉ "ብርሃንና ጥላ" ሌላ ኦ ሄነሪይ በሚል ብዕር ስም የሚታወቀውን የ 19ኛው ክፍለ ዘመን ዕውቅ አሜሪካዊ ደራሲና ሃያሲ የዊልያም ሲድኒይ ፖተር የአጫጭር ልቦለዶች ስብስብ "የከተማው ዘላን" በሚል ርዕስ ወደ አማርኛ ተርጉሞ ለንባብ አብቅቷል:: በተውኔት ስራውም አፍሪቃዊውን የኖቬል ተሸላሚ ናይጄሪያዊው ታዋቂ ደራሲና ሃያሲ የወሌ ሻይንካን ድርሰት በመተርጎም በረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ አዘጋጅነት ለመድረክ አብቅቷል::
ለቤተሰብና የሕጻናት አንባብያንም "አሻንጉሊቴ ረብሻ አትወድም" የተሰኘውን የትርጉም ስራና ሌሎችንም መጽሃፍቶች አሳትሞ አቅርቧል:: ዛሬ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት የሆነው አርቲስት ፈለቀ አንድ በቴአትር ተመልካቾች ዘንድ የሚታወስበት ገጠመኝም አለው:: የትዳር አጋሩን የልጆቹን እናት በሚተውንበት መድረክ ላይ በተመልካቾች ፊት በጉልበቱ ተንበርክኮ የታገቢኛለሽ ጥያቄውን ያቀረበላት ሲሆን ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሱርማ ብሔረሰብ ለስራ በሄደበት ወቅት የፈጸመው በከብቶች ጀርባ ላይ እራቁት የሚካሄድ ዝላይና ሌሎችም አስገራሚም አስደንጋጭም የመድረክ ገጠመኞች እንዳሉት አጫውቶናል:: በመድረክ ቴአትር እየተወነ በድንገት መብራት ቀድሞ ጠፍቶ በድቅድቅ ጨለማው መሃል እግሩ ስቶ ከመድረክ ወድቆ ጉዳት የደረሰበት አሳዛኝ ገጠመኝና በህንደኬ የመድረክ ተውኔት ታላቁን እስክንድር /ንጉስ እስክንድር/ ሆኖ በዋና ተዋናይነት በሚተውንበት ወቅት የአያቱን ዜና ዕረፍት ቢረዳም የመድረክ ቴአትር መቋረጥ የለበትም የሚል የሙያ ስነ ምግባር ጽኑ ዕምነት ስለነበረው የግሉን ሃዘኑን በሆዱ ችሎ ከቀብር ሳይገኝ ታዳሚዎቹን ለማስደሰት የበኩሉን ጥረት ማድረጉንም ወደኋላ መለስ ብሎ በትዝታ አውግቶናል:: ፈለቀ ጥሩ ደራሲና ተዋናይ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ሃያሲና አንባቢም መሆኑም ይነገርለታል:: ቀደም ሲል እንደገለጽነው የመድረክ ተውኔት መጻፍ፣ ማዘጋጀትና መተወን ብቻ ሳይሆን በሃገራችን የፊልም ኢንዱስትሪውን ዘርፍ አይረሴ አሻራውን ያሳረፈባቸው ስራዎች አሉት:: እስከዛሬ ከሰራቸው የመጨረሻዋ ቀሚስ፣ ፊልመኞቹ፣ መለከት፣ ኒሻን፣ ፍሬ፣ ላብጦስ፣ የእግር ዕጣና ሄሪዮሽማ ከተሰኙት 7 ፊልሞች መካከል በስድስቱ በምርጥ ትወና ብቃት የምርጥ ፊልሞች ውድድር በሃገር ውስጥ ሽልማትን ተቀዳጅቶባቸዋል:: ለአብነትም ከፊልም ትወና ስራዎቹም መካከል እንደ "ፍሬ" ያሉት በአሜሪካ የአፍሪቃ የፊልም ፌስቲቫል ታጭተው ለሽልማት የበቁ ሲሆን በቡርኪናፋሶ በሚዘጋጀው የፓን አፍሪካ ፊልም ፌስቲቫልም እንዲሁም ለውድድር የታጩ እንደሚገኙበት ነው በቃለ መጠይቁ ወቅት ፈለቀ የገለጸልን::
ኤናክ ማህበር ከምስረታው ጀምሮ በተለያየ የጥበብ ዘርፍ ባለውለታ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ሕይወትና ኑሮ ለማሻሻል እንዲሁም ዘመን ተሻጋሪ ስራዎቻቸውን በማሰባሰብ ለተተኪው ትውልድ ጥናትና ምርምር እንዲውሉ የማድረግ አያሌ ውጥኖች ቢኖሩትም የ 15 ዓመታት ጉዞው በበርካታ ስኬቶችና ዛሬም ድረስ ባልተቀረፉ ተግዳሮቶች የታጀበ መሆኑን የማህበሩ ሊቀመንበርና መስራች አቶ ተፈሪ ፈቃደ ለዶይቸ ቨለ "DW" ገልጿል:: የአንጋፋውና ተወዳጁ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ህልፈተ ሕይወት ተከትሎ ለቀብር ወደ አዲስ አበባ ባቀናበት ወቅት እንደ ይድነቃቸው ተሰማ አበበ ቢቂላ ማሞ ወልዴ ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ ሜሪ አርምዴና ሌሎችም በኢትዮጵያ የኪነትና ስፖርት ዘርፍ ታላቅ ባለውለታ የሆኑ ዕውቅ ባለሙያዎች መካነ መቃብር ፈርሶና በአረም ተውጦ የአንዳንዶቹም ምልክቱ ጠፍቶ የክራሯ ንግስት የምትባለው አርቲስት አስናቀች ወርቁ እንዲሁም የእነ ጥላሁን ገሰሰ ብዙነሽ በቀለና ሌሎችም አንጋፋ አርቲስቶች ተወዳጅ ሙዚቃዎች ዜማና ግጥም ደራሲ የነበሩት ኮሎኔል ሰሃሌ ደጋጎን የመሰለ ታላቅ ሰው በህመምና በእድሜ ብዛት የአልጋ ቁራኛ ሆነው መድሃኒት መግዣ አጥተው ሲሰቃዩ ማየቴ ሌሎች ባለሙያዎችን በማስተባበር ማህበሩን ለመስረት ዋናው ምክንያት ሆኖኛል ያለን የማህበሩ መስራችና ሊቀመንበር ተፈሪ እስካሁን በመድሃኒት እጦት በፋይናንስ ችግርና በህመም የሚሰቃዩ አያሌ አርቲስቶችን በሃገር ውስጥ ህክምና እንዲያገኙ ሁኔታዎችን በማመቻቸትና ድጋፍ በማድረግ በየዓመቱ በጀርመን በሚዘጋጅ የዓመቱ ታላቅ የኪነጥበብ ሰው የዕውቅና ሽልማት መርሃግብርም ለበርካታ አንጋፋ አርቲስቶች ሽልማትና ድጋፍ በማድረግ ማህበሩ የቻለውን ሁሉ እንቅስቃሴ ሲያደርግ መቆየቱን ያስረዳል:: ኪነጥበብ ለሃገርና ለማህበረሰብ ሁለንተናዊ ዕድገት ሰላምና አንድነት የሚያበረክተው አስተዋጽዖ እጅግ የላቀ ቢሆንም አሁንም ዘርፉ የተፈለገውን ያህል ትኩረት በመንግስትና በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እንዳልተሰጠው የሚገልጸው አቶ ተፈሪ ላለፉት 15 ዓመታት ለመንግሥት ካቀረብናቸው በርካታ ጥያቄዎች መካከል አብዛኛዎቹ ለምሳሌ ዓመታዊ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ቀን እንዲሰየም እንዲሁም የኪነጥበብ ባለሙያዎች ስራዎች ለትውልድ ተሰብስበው ለጥናትና ምርምር አገልግሎት የሚውሉበትን መንገድ ለማመቻቸት እንዲረዳን ሁለገብ ታሪካዊ ቤተ መዘክርና የጥበብ ማዕከል ለመገንባት ያደረግነው ጥረት እስካሁን አልተመለሱልንም:: እዚህ ከጀርመን ልዩ ልዩ ድርጅቶች ያገኘናቸውን የህክምና መሳሪያዎችና አያሌ መጽሃፎች እንኳ ሃገር ውስጥ በነጻ አስገብቶ ለመንግስት ተቋማት ለመለገስ ከፍተኛ ውጣ ወረድ ገጥሞናል ሲሉ ተናግረዋዋል:: ሌላው በማህበሩ የኮሚቴ አባላት ምርጫ መሰረት የዓመቱ ታላቅ የጥበብ ባለሙያ ተብለው ጀርመን ድረስ በመጋበዝ እንዲሸለሙ ዕቅድ ተይዘው የነበሩት አርቲስት ዓለማየሁ እሸቴና አርቲስት አሊቢራ ቢሆኑም የዝግጅት ፖስተር ከተዘጋጀ በኋላ የኮቪድ ወረርሽኝ በመከሰቱ መርሃግብሩ ተስተጓግሎ መቆየቱን የገለጸልን አቶ ተፈሪ በመሃሉ አንጋፋው ድምጻዊ አለማየሁ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱና በመሃሉም በመገናኛ ብዙሃን የአርቲስት
ፈለቀን በድንገት መታመም በመስማታችን ለዚህ አጣዳፊ ህመሙ የውጭ ህክምና የሚያገኝበትን መንገድ ለማመቻቸትና ለሃገሩ ያበረከተውን እጅግ የላቀ የሙያ አገልግሎት ከግምት ውስጥ በማስገባት ቅድሚያ ሰጥተን ይህን የዓመቱ ታላቅ ባለሙያ የክብር ሽልማትና የድጋፍ መስጫ መርሃግብር ልናዘጋጅ ችለናል ሲል ገልጾልናል::
አውሮጳዊ ቅርፅ ያለው የኢትዮጵያ ዘመናዊ ቴአትር ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ እንዳስቆጠረ ይነገራል:: ታዲያ በእነዚህ ሁሉ ዓመታት አያሌ ስመጥር የመድረክ ባለሙያዎች እንደ ሻማ ቀልጠው ዘመን ተሻጋሪ ስራዎቻቸውን ትውልድ በቅብብሎሽ እንዲዘክራቸው አድርገዋል:: ከእነዚህ የጥበብ ሰዎች አንዱ የሆነውና ገና ብዙ የአዕምሮ ፈጠራ ስራዎችን ያቀርባል ተብሎ የሚጠበቀው አርቲስት ፈለቀ ከወራት በፊት በገጠመው በስትሮክ ህመም የግራ እጁና እግሩ ላይ እንደልብ ያለመታዘዝ ድንገተኛ መጠነኛ የጤና እክል ቢገጥመውም ዛሬም ከህመሙ ጋር እየታገለና በመንፈስ ጥንካሬው እየታገዘ ጎን ለጎንም የጀመረውን ለሙያው የሚያግዘው የማስተርስ መርሃ ግብር ትምህርቱን በመከታተል አድናቂዎቹን ዳግም ሊያስደስት እየታተረ ይገኛል:: በጀርመን የኢትዮጵያ ኪነጥበባት ማህበር "ኤናክ" የበላይ ጠባቂ ዶክተር ልዑል አስፋወሰንናስራተ-ካሳ እንዲሁም በሃገር ውስጥና በተለያዩ የዓለማት ክፍሎች የሚገኙ የሙያ አጋሮቹም በመድረኩ የታደሙትን ጨምሮ ከያኒ ፈለቀ የማርውሃ አበበ በጀርመን የኤናክ ማህበርን የዓመቱን ምርጥ የኢትዮጵያ የጥበብ ባለሙያ ዕውቅናና ሽልማት በማግኘቱ በቪድዮ መልዕክት ጭምር "ይገባሃል በርታ" ሲሉ ለአርቲስቱ ያላቸውን አድናቆትና ደስታቸውን ገልጸዋል::
አድማጮቻችን ሌላው በዚህ አጋጣሚ ከዝግጅቱ ጋር በተያያዘ የታዘብነው ጉዳይ መርሃግብሩ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከ ቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እንደሚጀምር በደብዳቤ አስቀድሞ ቢገለጽልንም በሞቃታማው የአየር ጸባይና በተለያየ ምክንያት የሚጠበቀውን ያህል ታዳሚ ባለመገኘቱና በቴክኒክ ችግር ምክንያት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል መገፋቱ እንዲሁም በኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች እየደረሰ ያለው የሰላማዊ ዜጎች ግድያና የፖለቲካ ቀውስ በዲያስፖራው ማህበረሰብ ዘንድ ያለውን መተማመንና አንድነት ክፉኛ እየሸረሸረው መምጣቱ በግልጽ እየተስተዋለ ነው:: በመሆኑም መንግሥት አሁን ለሚታየው አሳሳቢ የፖለቲካ ምስቅልቅልና ቀውስ ልዩ ተኩረት ሰጥቶ ዜጎች ከእነ ሃሳብ ልዩነታቸው በሰላም በፍቅርና በአንድነት የሚኖሩበትን መላ በመዘየድ ለችግሩ እልባት ሊፈልግለት ይገባል እንላለን:: * ለአብነት በዚሁ ዝግጅት ላይ በወለጋና በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች በአማራዎች ላይ ግድያ ተፈጽሞ ኃዘን ላይ ባለንበት በአሁኑ ወቅት ለአርቲስት ፈለቀ አበበ የተዘጋጀውን የዓመቱ ታላቅ የኪነጥበብ ባለሙያ ሽልማትና ለህክምናው ድጋፍ የተደረገውን ጥረት ምንም እንኳ ባንቃወምም እሱን አስታኮ ግን በዚህ ሃዘን ወቅት ዲጄና የሙዚቃ ባንድ ጠርቶ ጭፈራ እንዲካሄድ መደረጉን የኢትዮጵያውያንን የሃዘንና የአብሮነት ባህል ያከበረ ባለመሆኑ ቅሬታችንን ለመግለጽ ነው የተገኘነው፤ ከዚህ ውጪ አስቀድሞ በግልጽ ከዚህ በፊት ለሌሎች ባለሙያዎች እንዳደረግነው ሁሉ አሁንም ለመርዳት ዝግጁ ነን ያሉ ጥቂት ግለሰቦች በአዳራሹ በር ላይ ተቃውሞ ሲያሰሙ አግኝተን አነጋግረናቸዋል::
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ተፈሪ ፈቃደ ግን ግለሰቦቹን ለዩቲዩብና ቲክቶክ መሸቀጫ ያቀናበሩት ነው በማለት ተቃውመው ማህበራችን ከየትኛውም ሃይማኖትና ፖለቲካ ወገንተኝነት የራቀ ላለፉት 15 ዓመታትም ዕድሜያቸውን ሙሉ ሕዝብን አገልግለው በማረፊያ ዕድሜያቸው ተረስተው የወደቁ እንዲሁም የፋይናንስና የጤና ዕክል የገጠማቸውን የኢትዮጵያ ባለውለታ አርቲስቶች የገንዘብ ድጎማን ጨምሮ መድሃኒትና ህክምና እንዲያገኙ የውጭ ህክምና የሚያስፈልጋቸውንም ወደ ውጭ በማምጣት ስንረዳ የቆየን መሆናችንን ተቃዋሚዎቹ ራሳቸው ያውቁታል ብለውናል:: አርቲስት ፈለቀ ከወራት በፊት ጀርመን መጥቶ ህክምና ካደረገ በኋላ ለተጨማሪ የፊዝዮቴራፒ ህክምና ሃኪሞች በሰጡት ቀጠሮ መሰረት አሁን ዳግም የመጣ በመሆኑ የግድ በዚህ ወቅት ለሚያስፈልገው አንዳንድ ወጪ መሸፈኛ ዝግጅቱን ማድረግ ስለሚገባን እንጂ እነሱ እንደሚሉት ሌላ ድብቅ የፖለቲካ ፍላጎት የለንም ለስም ማጥፋቱ ጉዳዩን በህግ እናየዋለን ሲሉም አብራርተውልናል::
እንዳልካቸው ፈቃደ
ሸዋዬ ለገሠ