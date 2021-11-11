በጀርመን የኢትዮጵያውያን የድጋፍ ማሰባሰብ መርኃግብር

በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ በሰሜን ኢትዮጵያ በሚካሄደው ጦርነት ሳቢያ ለከፍተኛ ችግርና ረሃብ ለተጋለጡ እንዲሁም ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ በሚልዮን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃግብር ዛሬ በፍራንክፈርት ከተማ አከናውኗል::
በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ በሰሜን ኢትዮጵያ በሚካሄደው ጦርነት ሳቢያ ለከፍተኛ ችግርና ረሃብ ለተጋለጡ እንዲሁም ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ በሚልዮን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃግብር ዛሬ በፍራንክፈርት ከተማ አከናውኗል:: "ለወገኔ ደራሽ እኔ ነኝ" በሚል ርዕስ በተዘጋጀው የእርዳታ ማሰባሰብ ፕሮግራም የታደሙት ተሳታፊዎች በዲያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሀገር ቤት በተለያዩ ጊዜያት ለሚያጋጥሙ መሰል ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ቀውሶች ድጋፍ ማድረግ በሚያስችላቸው ጉዳይ ላይ መክረዋል። በውይይቱም የውጭ ዕርዳታን ከመጠበቅና ተመጽዋች ከመሆን ይልቅ በምግብ ሰብል እራሳችንን ለመቻል ያካበትነውን የሙያ ስልጠናና የቴክኖሎጂ ሽግግር በማህበረሰባችን በማስረጽ ብሎም በፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ ይኖርብናል ሲሉ አስገንዝበዋል::
እንዳልካቸው ፈቃደ
ታምራት ዲንሳ