 በጀርመን የኢትዮጵያውያን የድጋፍ ማሰባሰብ መርኃግብር | ኢትዮጵያ | DW | 30.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በጀርመን የኢትዮጵያውያን የድጋፍ ማሰባሰብ መርኃግብር

በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ በሰሜን ኢትዮጵያ በሚካሄደው ጦርነት ሳቢያ ለከፍተኛ ችግርና ረሃብ ለተጋለጡ እንዲሁም ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ በሚልዮን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃግብር ዛሬ በፍራንክፈርት ከተማ  አከናውኗል::

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:37

በጀርመን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የማሰባሰብ መርኃ ግብር በፍራንክፈርት

በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ በሰሜን ኢትዮጵያ በሚካሄደው ጦርነት ሳቢያ ለከፍተኛ ችግርና ረሃብ ለተጋለጡ እንዲሁም ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ በሚልዮን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃግብር ዛሬ በፍራንክፈርት ከተማ  አከናውኗል:: "ለወገኔ ደራሽ እኔ ነኝ" በሚል ርዕስ በተዘጋጀው የእርዳታ ማሰባሰብ ፕሮግራም የታደሙት ተሳታፊዎች በዲያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሀገር ቤት በተለያዩ ጊዜያት ለሚያጋጥሙ መሰል ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ቀውሶች ድጋፍ ማድረግ በሚያስችላቸው ጉዳይ ላይ መክረዋል። በውይይቱም የውጭ ዕርዳታን ከመጠበቅና ተመጽዋች ከመሆን ይልቅ በምግብ ሰብል እራሳችንን ለመቻል ያካበትነውን የሙያ ስልጠናና የቴክኖሎጂ ሽግግር በማህበረሰባችን በማስረጽ ብሎም በፋይናንስ ድጋፍ  ማድረግ ይኖርብናል ሲሉ አስገንዝበዋል::

 እንዳልካቸው ፈቃደ 

ታምራት ዲንሳ

Audios and videos on the topic

በጀርመን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የማሰባሰብ መርኃ ግብር በፍራንክፈርት  