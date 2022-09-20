 በጀርመን የምርምር ሥራዎችን በማስተባበር የሚሰሩት ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 20.09.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

በጀርመን የምርምር ሥራዎችን በማስተባበር የሚሰሩት ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ

አውሮፓ ውስጥ በተለይም በጀርመንና ስዊድን የሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪያቸውን የሰሩት ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ የሥራ ዓለም ልምዳቸውም ከተለያዩ የአውሮፓ አገሮች ከመጡ ተመራማሪዎች ጋር በከፍተኛ ተመራማሪነትና በተለይ በአውሮፓ ሕብረት በሚደገፉ ምርምሮች በአስተባባሪነት ሠርተዋል።

ኢትዮጵያዊው ሙሁርና ተመራማሪ ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ

በአውሮፓ በተለይም በስዊድንና በጀርመን በሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች በሞባይል ስልክ ሥርዓትና መተግበሪያ፣ በቴሌኮሚዩኒኬሽን መሰረተልማት እንዲሁም ገመናን ከደህንነት፣ ግለ ጠባይና ሕግ አንጻር በተመለከተ በመመራመር የሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪያቸውን የሰሩና አሁን በከፍተኛ ተመራማሪነትና የምርምር ፕሮጀክቶችን በማስተባበር ላይ ይገኛሉ ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነን። 
የዛሬ 10 ዓመት ግድም ከኢትዮጵያ ወደ አውሮፓ ለትምህርት የመጡት ዶክተር ወልደሩፋኤል እዚህ በአውሮፓ ቆይታቸው በሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪ ደረጃ በስዊድንና ጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ ውስጥ በሚገኙ የኒቨርስቲዎች እንደተማሩ አጫውተውናል። 
የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ስዊድን አገር የተማሩት ዶክተር ወልደሩፋኡል በቆይታቸው በሞባይል መተግበሪያዎችና ሥርአት እንዲሁም በቴሌኮሚዩኒኬሽን መሰረተ ልማት ዝርጋታ በተመለከተ  ምርምር በማካሄድ እውቀት መሸመታቸውን አጫውተውናል።
እንደአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2013 ለሦስተኛ ዲግሪ ትምህርት ወደ ጀርመን የመጡት ዶክተር ወልደሩፋኤል ለዶክትሬት ትምህርታቸው የመረጡት የምርምር ዘርፍ ለየት ያለና ተመራማሪዎች ብዙ ትኩረት ያልሰጡት እንደሆነ የቅርብ ረዳቶቻቸው ይናገራሉ። ዶክተር ወልደሩፋኤል የሰዎች ገመና ከሕግና የሰዎች ጸባይ እንዲሁም አርተፊሻል ኢንተለጀንስን ከመሳሰሉ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ጋር በማጣመር ምርምራቸውን እዚህ ጀርመን አገር  ሰርቷል። 
አውሮፓ ውስጥ በተለይም በጀርመንና ስዊድን የሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪያቸውን የሰሩት ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ የሥራ ዓለም ልምዳቸውም ከተለያዩ የአውሮፓ አገሮች ከመጡ ተመራማሪዎች ጋር በከፍተኛ ተመራማሪነትና በተለይ በአውሮፓ ሕብረት በሚደገፉ ምርምሮች በአስተባባሪነትም ሠርተዋል።  
የተለየ ባሕል፣ ወግና አስተዳደግ ይዞ ወደ አውሮፓ  የመጣ ሰው  እዚህ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር እራሱን አላምዶ ለመሄድ ብዙ ጊዜ ሲቸገር ይስተዋላል። እንደ ኢትዮጵያ ካለ ማኅበራዊ መስተጋብሩ ከጠነከረ ሐገር ለመጣ ሰው አውሮፓ ውስጥ ተላምዶ ለመኖር መቸገር ብዙም እንግዳ አይደለም። በተለይም ቋንቋ። እንደዚህ አይነት ፈታኝ ሁኔታዎች እንዴት አለፉት ብለን ጠየቅናቸው ዶክተር ወልደሩፋኤልን። እሳችው እንዳሉን በተለይ የባሕል አለመመሳሰል ከፍተኛ ተግዳሮት ሆኖባቸው ነበር።
ዶክተር ወልደሩፋኤል በከፍተኛ ተመራማሪነትና የምርምር ሥራዎችን በማስተባበር ካካበቱት ልምድ አኳያም ይሁን በአጠቃላይ ጀርመን ውስጥ ከተመለከቱት ፤ እንደው ይኽስ በሐገሬ በሆነ ብለው የሚመኙት ነገር አለ ይኾን? ጠየቅናቸው። ከቴክኖሎጂው በላይ ጀርመን አገር ያለው ሰው በሰውነቱ ብቻ የመከበርና ሰላም እጅጉ እንደሚያስቀናቸውና ይህ በአገራቸው ቢሆን እንደሚመኙት አጫውተውናል።
በጀረመን ሐገር በከፍተኛ ተመራማሪነትና የምርምር ሥራዎችን በማስተባበር ሥራ ላይ ከሚገኙት ኢትዮጵያዊው ምሁርና ተመራራማሪ ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ ተጠናቋል።

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር 

ሽዋዬ ገገሰ

 

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ኢትዮጵያዊው ሙሁርና ተመራማሪ ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Culture this week: The collaboration research between Ethiopian and German Archaeologist 20.08.2022 Beschreibung: Within the frame work of collaboration between Addis Ababa University, Ethiopia and Johann Wolfgang Goethe University, Germany, four Ethiopian Scientists namely Dr. Alemseged Beldados, Prof. Sebsebe Demesew, Dr. Ermias Lulekal and Mr. Melaku Wondifraw were in Frankfurt during the summer of 2022 for laboratory researches. The collaboration between the two institutions is on the basis of the Memorandum of Understanding (MoU) that they signed; the Understanding has the following components. The main reason why the teams of researchers are here in Germany is basically due to the availability of high-tech laboratory equipment. This equipment can enable the researchers to undertake their research engagements with the aid of technology. Their research currently focuses identification and analysis of botanical remains buried underneath the surface of the earth for thousands of years. The plant remains are collected from excavations conducted by the joint team in the Bale Mountains and in cave sites of Wolayita, Ethiopia. Copyright: Dr. Alemseged Beldados = @ Privat

ኢትዮጵያዊው ሙሁርና ተመራማሪ ዶክተር ወልደሩፋኤል ብርሃነ 20.09.2022