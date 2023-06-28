በድንገተኛ አደጋ እርዳታ ላይ መረጃ የሚሰጠው መተግበሪያ

ዶክተር ቢኒያም ዓለሙ እንደሚገልፀው መተግበሪያውን ለማበልፀግ መነሻቸው በጤናው ዘርፍ የሚታዩት ችግሮች ሲሆኑ፤ በተለይ ደግሞ የሀሮማያ ዩንቨርሲቲ ተለማማጅ ሀኪም በነበሩበት ወቅት በሆስፒታሉ ለእርግዝና ክትትል የምትመላለስ አንዲት ነብሰጡር እናት በባጃጅ ተገጭታ ህይወቷ ሲያልፍ በመመልከታቸው ነው።
ብሉ ሄልዝ ኢትዮጵያ /Blue Health Ethiopia/የጤናውን ዘርፍ በቴክኖሎጅ ለመደገፍ የሚሰራ ሀገር በቀል ጀማሪ የቴክኖሎጅ ኩባንያ ነው።በሶስት ወጣት የህክምና ባለሙያዎች /ዶክተር ቢኒያም ዓለሙ፣ዶክተር ኤሊያስ ታደሰ እና ዶክተር ናታን ሙሉብርሃን /እና በአንድ የኮምፒዩተር ምህንስና ባለሙያ /አቶ አዳም ጌታቸው/ ከሁለት ዓመት በፊት የተመሰረተው ይህ ኩባንያ በተለየ ሁኔታ በድንገተኛ አደጋዎች አገልግሎት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። የኩባንያው መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶክተር ቢኒያም ዓለሙ እንደሚገልፀው መነሻቸው በጤናው ዘርፍ የሚታዩት ችግሮች ሲሆኑ፤ በተለይ ደግሞ የሀሮማያ ዩንቨርሲቲ የመጨረሻ ዓመት ተማሪ እና ተለማማጅ ሀኪም በነበሩበት ወቅት ያጋጠማቸው እና አሁንም ድረስ የሚያስታውሱት አንድ አጋጣሚ በድንገተኛ አደጋ ላይ እንዲያተኩሩ አድርጓቸዋል።
«ይህንን ሀሳብ ለመጠንሰስ በተለይ «ኢመርጄንሲ» ላይ ለመስራት ያነሳሳን፤የኛ ሆስፒታል ለእርግዝና ክትትል የምትመላለስ ነብሰጡር እናት ነበረች።በዚያ ቀን እንዳጋጣሚ ተረኛ ሀኪም ነበርኩ።ከሆስፒታል የእርግዝና «ቸክ አፕ»አድርጋ በምትወጣበት ጊዜ ባጃጅ ይገጫታል።ከዚያ እዚያ አካባቢ ያሉ ሰዎች አፍስፍስ አድርገው እኔ ጋ ይዘዋት መጡ።ሲያመጧት በስነስርዓት አልነበረም።አደጋ ያጋጠመው ሰው እንዴት ነው ከአደጋው ቦታ ማንሳት ያለብን የሚለው መሰረታዊ እውቀት የእኛ ማህበረሰብ ውስጥ የለም።ያ ደግሞ ተጨማሪ ጉዳት ያመጣል።እና ሲያመጧት የተወሰነ የአከራካሪ ጉዳት ደርሶባት ነበር።» በማለት ከገለፀ በኋላ በዚህ የተነሳ ይህች ነበሰጡር እናት ህይወቷ ሳይተርፍ መቅረቱን ዶክተር ቢኒያም ተናግሯል።
በዚህ ሁኔታ በመጀመሪያ እርዳታ ችግር የደረሰውን አሳዛኝ ሞት ከተመለከቱ በኋላ ይህንን መሰሉን ችግር ለመቀነስ ምን ማድረግ አለብን ብለው ስለመፍትሄው ማሰላሰል ጀመሩ። አውጥተው አውርደውም ተመርቀው እንደወጡ ይህንን ችግር ለመቀነስ ያግዛል ያሉትን በቅድመ ህክምና እርዳታ ላይ ያተኮረ መፅሀፍ በአማርኛ እና በኦሮምኛ ቋንቋዎች ለንባብ አበቁ።ነገር ግን ጊዜው የቴክኖሎጅ በተለይም የተንቀሳቃሽ ስልኮች ከሰዎች የዕለት ተዕለት ህይወት ጋር በእጅጉ የተሳሰሩበት ነውና መረጃው በሁሉም ሰው እጅ ይደርስ ዘንድ የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያን አበለፀጉ።
«ዲቨሎፕ ማድረግ ስንጀምር የተለያዩ ሰዎችን ጠይቀናል።መጀመሪያ ላይ አደጋ ሲያጋጥም የት ነው የምንደውለው ብለን ማለት ነው።በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሶስት ሺ ከአራት ሺ በላይ ሰዎችን ጠየቅን።አንድ አደጋ ቢያጋጥም ማን ጋ ነው የምንደውለው?እንዴት አድርገንስ ነው ወደ ሆስፒታል የምንወስደው? የሚለውን። በሚያስደንቅ ሁኔታ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የድንገተኛ አደጋ ቁጥርን ያወቁት።»ብሏል። በመሆኑም ይህንን ችግር ለመቅረፍ መረጃ የሚሰጥ መተግበሪያ መስራታቸውን አመልክቷል።
በደራሽ በመባል የሚጠራው ይህ መተግበሪያ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አዳጊ ሀገራት የሚያጋጥመውን ይህን መሰሉን የመረጃ ክፍተት በመሙላት በአደጋ ጊዜ ፈጣን የህክምና እርዳታ ለማግኘትም ያግዛል።
«በአደጋ ጊዜ «ጎልደን ሀወር»ወይም ወርቃማዋ ስዓት የሚባል አለ።ያማለት ምንድነው።አንድ ሰው አደጋ ከደረሰበት ሆስፒታል እርዳታ እስከ ሚያገኝበት ያለው ስዓት ከአንድ ስዓት ያነሰ ነው መሆን ያለበት።በሰለጠኑ ሀገራት ውስጥ በአማካኝ ከ10-15 ደቂቃ ነው።ከስሃራ በታች ባሉ ሀገራት ደግሞ ከሁለት ስዓት በላይ ነው።»ለዚህም በአቅራቢያ ያሉ ሆስፒታሎችን አለማወቅ የአምቡላንስ ቁጥር አለማወቅ ነው።»በመሆኑም መተግበሪያው እነዚህን መረጃዎች በቀላሉ ያቀርባል።
በአማርኛ፣ በኦሮምኛ እና በእንግሊዥኛ ንቋዎቋች የተዘጋጄው ይህ መተግበሪያ ፤ከጎግል ፕሌይ በነፃ በማውረድ መጠቀም ይቻላል።ተሻሽለው በሚቀርቡት ሁለተኛ እና ሶስተኛ የመተግበሪያው ቅጅዎች ደግሞ ሌሎች ቋንቋዎችን ለማካተት አገልግሎቱንም ለማስፋት እየሰሩ ነው።
«ቨርዥን ቱ «ቨርዥን ስሪ» የምንላቸው እየሰራንባቸው ያሉ ፕሮጄክቶችም አሉን።በዚሁ «አፕሊኬሽን» ማለት ነው።«ቨርዥን ዋን» ላይ ማግኘት የሚችሏቸው «ሰርቪሶች»የአምቡላንስ ቁጥሮችን በተለይ በክልል ላይ በጤና ጥበቃ ሚንስቴር የተሰሩ በአራት የኢትዮጵያ ከተሞች የተተገበረ ትልቅ ፕሮጄክት አለ።በዚህ ፕሮጄክት ያሉ ባለአራት ዲጅት የአምቡላንስ ቁጥሮች አሉ።በሀረር፣ በጅማ ፣ በባህርዳር እና በሀዋሳ። እነዚህን ቁጥሮች እዚያ ላይም ያገኛሉ።የእሳት አደጋ ቁጥሮችንም በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ።አንድ አደጋ ሲያጋጥም መደረግ ያለባቸው የመጀመሪያ እርዳታዎችም እዚያ ላይ ተቀምጠዋል።»በማለት አብራርቷል።
ከዚህ በተጨማሪ መተግበሪያው አደጋ ሲያጋጥም መደረግ ያለባቸውን እና የሌለባቸውን ነገሮች እንዲሁም በአቅራቢያ የሚገኙ የጤና ተቋማት እና ስልክ ቁጥሮቻቸውን ለይቶ ያቀርባል። የታካሚውን መረጃ ወደ ህክምና ባለሙያዎች ቀድሞ በመላክም ታካሚው የሚያስፈልገውን ነገር ቀድሞ ለማዘጋጄት ያግዛል።
አገልግሎቱን በእውቀት ላይ የተመሰረተ ለማድረግም ዶክተር ቢኒያም እንደሚለው ፤ከ3ሺህ በላይ ለሆኑ ሰዎች በአጠቃቀሙ እና በመጀመሪያ እርዳታ ላይ ስልጠና ሰጥተው መተግበሪያውን እንዲጭኑ አድርገዋል።
ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በአዲሱ የሳይንስ ሙዚየም እየተካሄደ ባለው የጤና አውደ ርዕይ ላይ ቀርቦም ቴክኖሎጅው ጥሩ ተደራሽነት እና ምላሽ ማግኘቱንም ገልጿል።ስለሆነም በአዲስ አበባ ብቻ የተወሰነውን ይህንን ስልጠና በቀጣዩ ዓመት ወደ ሌሎች ከተሞች ለማድረስ እቅድ ይዘዋል።
ከቤተሰቦቻቸው ባገኙት ጥቂት ገንዘብ ወጣት የጤና ባለሙያዎቹ የጀመሩት የጤናውን ዘርፍ በቴክኖሎጅ የመደገፍ ጉዞ፤ አሁን የተሻለ ሁኔታ ላይ ቢሆንም፤የገንዘብ እጥረት ፣የዲጅታል ቴክኖሎጅ ዕውቀት ውሱኑነት እና የሚሰጡት አገልግሎት አዲስ በመሆኑ ከመንግስት የንግድ ፈቃድ ለማግኘት መቸገር ተግዳሮቶቻቸው ነበሩ። ያም ሆኖ እነዚህን መሰናክሎች በማለፍ ከኢትዮጵያ ባሻገር ወደሌሎች የአፍሪቃ ሀገሮች መተግበሪያውን ተደራሽ ለማድረግ አቅደዋል።
ይህ መተግበሪያ ከጎርጎሪያኑ ከግንቦት 31 እስከ ሰኔ 2 በሞሮኮ ማራካሺ በተካሄደው GITEX Africa 2023 በተባለው የቴክኖሎጂ ውድድር በመሳተፍ ለግማሽ ፍፃሜ ደርሷል።በዚህም ውጥናቸውን ለማሳካት ጥሩ ተሞክሮዎችን ማግኘታቸውን ዶክተር ቢኒያም ገልጿል።
እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት መረጃ የድንገተኛ አደጋ ለሰዎች የሞት መንስኤ ከሆኑት 10 ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው። ነገር ግን ይህንን የሞት አደጋ የቅድመ ህክምና እርዳታ በመስጠት 59 በመቶ መቀነስ ይቻላል።ለዚህም እንደ ደራሽ ያሉ በጤናው ዘርፍ ያተኮሩ መተግበሪያዎች አስተዋፅኦቸው የሚናቅ አይደለም።
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ፀሀይ ጫኔ
ሽዋዬ ለገሠ