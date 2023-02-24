«በድርቁ ህጻናትን ጨምሮ ሰዎች እየሞቱ ነው» ምንጮች

የተልተሌዋ ዲቤ ጋያ ቀበሌ ብርቱ ድርቅ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ተደጋግፈው ዘመናትን አብረው የተሻገሩትን ሰው እና እንስሳ አለያየ ። እንስሳው ይቀምስ ይልሰው ቢያጣ እንደ ዕጽዋቱ ሁሉ ባለበት እየደረቀ፤ በወደቀበት መነሳት ተስኖት እዚያው ቀርቷል።
የተልተሌዋ ዲቤ ጋያ ቀበሌ ብርቱ ድርቅ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ተደጋግፈው ዘመናትን አብረው የተሻገሩትን ሰው እና እንስሳ አለያየ ። እንስሳው ይቀምስ ይልሰው ቢያጣ እንደ ዕጽዋቱ ሁሉ ባለበት እየደረቀ፤ በወደቀበት መነሳት ተስኖት እዚያው ቀርቷል። በማህበራዊ መገናኛ ትስስር ዘዴዎች ላይ እየተሰራጩ ያሉ ምስሎች ኢትዮጵያ ከ1966 እና 1977 ዓ/ም በኋላ ሌላ አስከፊ ድርቅ እና ረሃብ በዚህኛው የሀገሪቱ ክፍል እንደ ተጋረጠባት ይረዳል።
የእንስሳቱ ዕልቂት እነርሱውኑ ተከትሎ ህይወቱን ለመሰረተው የአካባቢው ህዝብ ለከፋ ሰብአዊ ቀውስ ማጋለጡን ነዋሪው ይናገራል። አርብቶ አደር ጃርሶ ዋሪዮ እንደሚሉት ድርቁን ያስከተለውን ረሃብ መቋቋም ተስኗቸው ሶስት ጎረቤቶቻቸውን ጨምሮ ቁጥራቸውን በውል የማያውቁ ሰዎች ስለ መሞታቸው ይናገራሉ።
«የሞቱ ሰዎችን ቆጥረን እንዲህ ነው ማለት ባንችልም ትንሽ ብትል ትልቅ ሰዎች እየሞቱብን ነው። እንደዚህ ቀበሌ ብዙ ሰዎች ሞተውብናል። ዝርዝሩን የቀበሌውን ሊቀመንበር ብትጠይቀው ይነግርሃል። እኔ አንኳ እዚሁ ጎረቤቶቼ የሆኑ ሶስት ሰዎች ሞተውብናል። »
«አሁን እኔ ማለት» አሉ እኚው ዛሬ ከቦረና ዞን ተልተሌ ወረዳ ዲቤ ጋያ ቀበሌ በስልክ ያነጋገርኳቸው አርብቶ አደር ጃርሶ ዋሪዮ ተስፋ በቆረጠ እና በተዳከመ ድምጽ « እኔ ማለት ሃሳብ ገድሎት ነብሱ ብቻ በውስጡ የቀረች ሰው ሆኛለሁ።» አሉኝ ። ለአምስት ተከታታይ ዓመታት ቀበሌአቸውን የመታው ድርቅ ባዶ እጅ እንዳስቀራቸው በተሰበረ ልብ ሲነገሩኝ።
ቦቦረና የከፋው ድርቅ በዱር እንስሳት ላይ ያስከተለው ዕልቂት
«ከብቶች ነበሩኝ ፤ እስከ አምስት መቶ የሚጠጉ ከብቶች ነበሩኝ ፤ አሁን ምንም የቀረኝ የለም ፤ 30 ገደማ ቀርተውኝ ነበር፤ አሁን ማለቃቸውን በስልክ ነገሩኝ ፤ አሁን እኔ ማለት ሃሳብ ገድሎት ነብሱ ብቻ በውስጡ የቀረች ሰው ሆኛለሁ።»
በቦረና የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ ከፍተኛ የምግብ እጥረት በመከሰቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ህጻናት እና እናቶች ወደ ያቤሎ ሆስፒታል መምጣታቸውን የሚናገሩት ደግሞ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አሬሮ ቢቂቻ ናቸው ። አቶ ቢቂቻ እንደሚሉት ባለፉት ስድስት ወራት የምግብ እጥረት ገጥሟቸው ወደ ሆስፒታላቸው ከመጡ ህጻናት መካከል ሰባቱ ሞተዋል።
ሆስፒታላችን ላይ ያለው አሁንም ሌላ ተቋማት ዞናችን ላይ ያሉትንም ጨምሮ ቀጥታ ከምግብ እጥረት ጋር የተገናኘ ሳይሆን ተጓዳን በሽታ አለ ከዚህ የምግብ እጥረት ጋር በተገናኘ ማለት ነው ፤ በዚህ የሞቱት ባለፉት ስድት ወራት ውስጥ ወደ 7 ልጆች አሉን እኛም ።»
በቦረና የደረሰውን አስከፊው ድርቅ አስከፊ ያደረገው ደግሞ ተፈጥሮ ፊቱን ያዞረችበት ያ ህዝብ የሚገባውን ድጋፍ አለማግኘቱ ነው የሚሉት የሆስፒታሉ ሃላፊ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ልጆቻቸውን ወደ ሆስፒታላቸው የሚያመጡ እናቶች እራሳቸውም የዚያው ተጋላጭ ማመሆናቸው እና ተገቢውን ድጋፍ አለማግኘታቸው ነው ይላሉ ።
«እዚህ ብዙ ጊዜ ከመቆየት ህጻኑ እስከሚድን ድረስ የሚቀመጡ እናቶችም ወደ የምግብ እጥረት እየገቡ ናቸው ልጆቻቸው ብቻ ሳይሆን »
ድርቅ ፣ ረሃብ ፤ አጠቃላይ የጤና እና ማህበራዊ ቀውሱ ወደ ከፋ ምዕራፍ የተሸጋገረ ነው። በአንድ ያቤሎ ሆስፒታል ውስጥ ያለውን አነሳን እንጂ በቦረና ዞን ውስጥ ያሉ የጤና ተቋማት ከዚህ የተለየ እንዳልሆኑ መገመት አያዳግትምም ይላሉ ኃላፊው ።የድርቅ መባባስ ስጋት በአፍሪቃው ቀንድ
የጉዳዩ አሳሳቢነትግን ከዚህም እንዳይከፋ ያሰጋል። ምክንያት ፤በቦረና የተከተው ድርቅ እና እርሱን የተከተለው ረሃብ ተገቢው ትኩረት አለማግኘቱ ነው ይላሉ የሆስፒታሉ ሃላፊ፤ የጤና ተቋማት በምግብ እጥረት ምክንያት የሚመጡባቸውን ታማሚዎች ከሚያስተናግዱበት አቅም በላይ እየሆነ መምጣቱን በማንሳት እንዲህ ይላሉ።
አሁን ተኝቶ እየታከሙ ያሉ ታካሚዎች ቁጥር በጣም እየበዛ ነው። ለምሳሌ እንደኛ ሆስፒታል ብቻ ስንወስድ ህጻናቶች ተኝተው የሚታከሙበት ዋርድ ሙሉ ነው አሁን ፤ የአልጋ እጥረት አለ ፤ ለሌላ በኅታ ማከሚያ የሚውሉ ሌሎች ክፍሎችንም እየተጠቀምን ነው ያለነው። ድርቁ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ተኝተው የሚታከሙ ህጻናት ቁጥር ማሻቀቡ አይቀርም። »የቤት እንስሳቱ የረገፉበትን አርብቶ አደር ማን ይታደገዋል?
በእርግጥ ነው ፤ቦረና ታሟል፤ የቤት እንስሳቱ የረገፉበትን አርብቶ አደር ማን ይታደገዋል?ያ ወተት ያፈስ የነበረ ምድር አሁን ደርቋል፤ የእንቦሳ መቦረቂያ መስኮች ሞት ነግሶባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ኢትዮጵያ በቅርብ ርቀት ላይ ላለችው ጎረቤት ኬንያ ስንዴ በሽያጭ ልታቀርብ ስለመሆኑ ሰምተናል፤ የቦረናን ድርቅ እና ረሃብ እያየ ስንዴውን ወደ ኬንያ የሚጓጉዘው አሽከርካሪስ ምን ይሰማው ይሆን ?
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ