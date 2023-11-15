በድሬዳዋ የደንጊ ቫይረስ ስርጭትና ያስከተለው ጉዳት
የደንጊ ቫይረስ ስርጭትና ያስከተለው ጉዳት
በድሬደዋ የተከሰተው የዘንድሮ የደንጊ በሽታ ወረርሽኝ ሳቢያ በርካታ ነዋሪዎች ለከፋ ህመም አንዳንዶች ለሞት እየተዳረጉ መሆናቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ገልፀዋል። የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ እስካሁን በህመሙ የተጠቁትንም ሆነ የሞቱትን ቁጥር ባይገልፅም ካለፉት ሁለት አመታት በተለየ ሞትን ጨምሮ በነዋሪው ላይ ጉዳት ማድረሱን አስታውቋል።
በከተማዋ በተመሳሳይ ወቅት ይከሰቱ ከነበሩ የበሽታው ምልክቶች በተለየ የበረታ የህመም ስሜት እና ሞት እያስከተለ ነው ስለተባለው ወረርሽኝ በድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ እና በድልጮራ ሪፈራል ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ህክምና ክፍል ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር አለማየሁ ጌትነት ለDW ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ወቅትን ተከትለው በድሬደዋ በወረርሽኝ መልክ ከሚከሰቱ በሽታዎች አንዱ የሆነው የዘንድሮ የደንጊ በሽታ ወረርሽኝ የበርካቶችን ቤት እያንኳኳ ያለ ፈታኝ ችግር መሆኑን አቶ ቢንያም የተባሉ የከተማይቱ ነዋሪ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።በአስተዳደሩ ዘንድሮ የተከሰተው የደንጊ በሽታ ወረርሽኝ የህመም ምልክትም ሆነ እያደረሰ ያለው ጉዳት ከወትሮ የተለየ ነው በሚል ከነዋሪው የሚነሳውን ጥያቄ በሚመለከት በድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ እና በድልጮራ ሪፈራል ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ህክምና ክፍል ባልደረባ ለሆኑት ዶ/ር አለማየሁ ጌትነት አቅርበን ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተዋል።የዘንድሮ ደንጊ ወረርሽኝ ለበርካታ ሰዎች ሞት መንስዔ እየሆነ ነው ለሚለው የነዋሪው ቅሬታም ዶ/ር አለማየሁ "ደንጊ ለተጋነነ የሞት መንስዔ አልሆነም" ብለዋል።
በሌላ በኩል የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሰዒድ በሽታው እያስክተለ ባለው ጉዳት ዙርያ ለቀረበላቸው ጥያቄ የታማሚዎችንም ሆነ የማቾችን ቁጥር ባይጠቅሱም ሞትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ ተገቢ ያልሆነ መዘናጋት መቅረት አለበት ያሉት ኃላፊው ለደንጊ በሽታ አስተላላፊ ትንኝ መራቢያ የሆኑ ሁኔታዎችን በመከላከል ፣ ትኩሳት እና መሰል የህመሙ ምልክቶች ሲገጥመው ወደ ህክምና ተቋም በመምጣት የበኩሉን እንዲያበረክት ጥሪ አቅርበዋል።የወባ እና የደንጊ በሽታዎች ወረርሽኝ ስጋት በድሬዳዋ በድሬደዋ የተከሰተውን የደንጊ በሽታ ወረርሽኝ ተከትሎ በየእለቱ በግል እና የመንግስት ህክምና ተቋማት ለአገልግሎት የሚሄዱ ሰዎች በርካታ መሆናቸውን ተመልክተናል ።
ስለ ደንጊ የባለሞያው አስተያየት
ዘንድሮ በድሬድዋ የተከሰተው የደንጊ በሽታ ወረርሽኝ የህመም ስሜትም ሆነ ጉዳት ከወትሮ የተለየ ሰለ መሆኑ የድሬደዋ ነዋሪዎች ያነሳሉ። በእርግጥ የተለየ የበሽታው ህመም ምልክት አለ ወይ? በሚል ዶይቸ ቬለ ጥያቄ ያቀረበላቸው በድሬደዋ ዩኒቪርሲቲ እና በከተማዋ የድልጮራ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ህክምና ክፍል ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር አለማየሁ ጌትነት "ትንሽ የተለየ መልክ አለው " ሲሉ ምክንያቶችን አብራርተዋል።
"ከዚህ ቀደም የምናያቸው የደንጊ ቫይረስ ምልክቶች ከወትሮ ያሁኑ ትንሽ ለየት ያለ መልክ አለው " ያሉት ዶ/ር አለማየሁ ምክንያቶችን አብራርተዋል ። "በጊዜ ሂደት ቫይረሱ የሚያሳያቸው የቅርፅ እና የዘረ መል ለውጥ" አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል።ሁለተኛው "ቀደም ሲል ታማሚው/ዋ የደንጊ ኤንፌክሽን በተለይ ከአስራ ስምንት ወራት በፊት ይዟቸው ከሆነ ለሁለተኛ እና ሶስተኛ ጊዜ በሚያዙበት ወቅት ህመሙ ጠና የማለት ምልክት ሊያሳይ ይችላል" ብለዋል።
ከዓይነት አንድ እስከ አራት አይነት የደንጊ ቫይረስ መኖሩን የጠቀሱት ባለሙያው በምሳሌነት "አንድ ሰው በዓይነተ አንድ የቫይረሱ ዓይነት ቢያዝ ሰውነቱ የሚያጎለብተው የመከላከል አቅም ለያዘው ለአንደኛው የቫይረስ ዓይነት ብቻ መሆኑን አብራርተው ይሁን እንጂ አንድ ሰው በተለያየ ጊዜ በተለያየ የቫይረሱ ዓይነት የመጠቃት እድል መኖሩን" በምክንያትነት አስረድተዋል።"የቫየረሱ ዓይነት በተለይ ዓይነተ ሁለት የሚባለው ከሆነ ትንሽ የህመሙ ምልክት የመፅናት እና የመለየት ሁኔታ ይኖረዋል" ብለዋል።
በሌላ በኩል በእርግጥ በተለያየ መልኩ ህብረተሰቡ እየገለፀ እንዳለው ደንጊ ሰዎችን እየገደለ ነው ወይ? ለሚለው ጥያቄ ዶ/ር አለማየሁ መረጃውን እንደሚሰሙ ገልፀው "በእርግጥ የመሞቱ ምክንያት ደንጊ ነው ብሎ ለማለት የእያንዳንዱን ታማሚ ፕሮፋይል መመርመር ያስፈልጋል" ብለዋል።ነገር ግን "በዚህን ያህል የተጋነነ የሞት መንስዔ አልሆነም" ነው ያሉት።
በድሬደዋ የደንጊ በሽታ ወረርሽኝ ተከሰተማህበረሰቡ በሽታውን አውቀዋለሁ በሚል ወይም ሌሎች ሰዎች ላይ አይቶ ደንጊ ነው ብሎ ተዘናግቶ ቤቱ መቀመጥ እንደሌለበት ዶክተር አለማየሁ አስገንዝበዋል ።"ሁሌም አዳዲስ ምልክቶች በሚታዩ ጊዜ ወደ ጤና ተቋም መሄድ በምርመራም የደንጊ ህመም መሆኑ መረጋገጥ አለበት ፣ሌሎች ህመሞች ሊሆኑ ይችላሉ ወይ የሚለውን ማጥራት ያስፈልጋል" ሲሉ ምክር ሰተዋል።
የመከላከል ስራ
የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሰዒድ ካለፉት ሁለት አመታት በተለየ ወረርሽኙ ሞትን ጨምሮ ከባድ ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል።መስተዳድሩ የተለያዩ አደረጃጀት ፈጥሮ በከተማው ውሀ ያቆሩ ቦታዎችን የማፋሰስ እና ማዳረቅ ፣ የኬሚካል ርጭት እና ግንዛቤን የመፍጠር ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ኃላፊው ህብረተሰቡ ተመርምሮ በሀኪም ያልታዘዘለትን የህመም ማስታገሻ መድሀኒቶችን መጠቀሙ ችግሩን እያባባሰ መሆኑን ተናግረዋል ። የህመም ምልክት ያለባቸው ሰዎች ወደ ህክምና ተቋም መተው መመርመር የሚታዘዝላቸውን መድኃኒት መጠቀም እንዳለባቸው አስገንዝበዋል ። በአስተዳደሩ የሚገኙ የመድሀኒት መሸጫዎች በባለሞያ ያልታዘዙ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን እንዳይሸጡ አሳውቀናል ብለዋል። ደንጊ በድሬደዋ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2013 ዓ.ም እንደነበር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ