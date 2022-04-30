 በድሬዳዋ የእሁድ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ማሻሻ | ኢትዮጵያ | DW | 18.05.2022

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ኢትዮጵያ

በድሬዳዋ የእሁድ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ማሻሻ

በድሬደዋ የኃይማኖት ተቋማት ጉባዔ ሰብሳቢ ሊቀብርሀናት ቀለመወርቅ ቢምረው ከመስተዳድሩ ከንቲባ ጋር በተደረገው ውይይት ላይ የእሁድ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ተፅዕኖን በመጥቀስ ገደቡ እንዲነሳ ጠይቀዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:31

በድሬዳዋ የእሁድ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ማሻሻ

በድሬዳዋ የእሁድ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ  ማሻሻያ


"መንገድ ለእግረኛ" በሚል የድሬደዋ አስተዳደር በየሳምንቱ እሁድ መንገዶችን ከንጋት 12 ሰዓት እስከ ቀን ስድስት ሰዓት ለተሽከርካሪ ዝግ እንዲሆኑ የወሰነው ውሳኔ ከነዋሪው የቀረበበትን ቅሬታ ተከትሎ ሰዓቱ እስከ ረፋዱ አራት ሰዓት እንዲሆን ማሻሻያ አድርጎ ነበር። ይሁን እንጂ ገደቡ አሁንም በተለይ በክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩን በመግለፅ የእምነቱ መሪዎች  ቅሬታ አቅርበዋል። መስተዳድሩም በዚህ ላይ ዳግም ማሻሻያ አድርጓል።


በድሬደዋ የኃይማኖት ተቋማት ጉባዔ ሰብሳቢ ሊቀብርሀናት ቀለመወርቅ ቢምረው ከመስተዳድሩ ከንቲባ ጋር በተደረገው ውይይት ላይ የእሁድ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ተፅዕኖን በመጥቀስ ገደቡ እንዲነሳ ጠይቀዋል።

የጉባዔው ፀኃፊ ፓስተር ሚልኪያስ ታዬ በበኩላቸው በአብያት ክርስትያናት አማኞች ዘንድ በተሽከርካሪ እንቅሳቃሴ ገደቡ ውሳኔ የተፈጠረውን አሉታዊ አስተሳሰብ በመጥቀስ ውሳኔው እንዲነሳ ጠይቀዋል።

Polizisten in Dire Dawa Äthiopien

የእንቅስቃሴ ገደቡን ዓላማ ያስረዱት የድሬደዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሀር በእምነት መሪዎች የቀረበውን ቅሬታ መሰረት በማድረግ ማሻሻያ መደረጉን ተናግረዋል። በዚህም የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደቡ በከዚራ ዙርያ እንዲሆን መደረጉን አብራርተዋል።

በተመሳሳይ በከተማይቱ እስከ ምሽት 3 ሰዓት እንዲሆን ተደርጎ ሲሰራበት በቆየው የመደበኛ የምሽት የከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት ገደብ ላይ የሰዓት ማስተካከያ እንዲደረግበት ለቀረበው ጥያቄም አስተዳደሩ ምላሽ እንደሚሰጥ ከንቲባው ተናግረዋል።

ጥቂት ወራትን ያስቆጠረው የእሁድ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ከመነሻው አንስቶ በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩን በመጥቀስ ተቃውሞን ሲያስተናግድ ቆይቷል።

መሳይ ተክሉ 
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር 
ኂሩት መለሰ


 

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