 በድሬዳዋ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት እንዲጠናከር ተጠየቀ | ኢትዮጵያ | DW | 18.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

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ኢትዮጵያ

በድሬዳዋ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት እንዲጠናከር ተጠየቀ

በኢትዮጵያ ከ22 በመቶ በላይ የሚሆኑ ወጣቶች የቤተሰብ ጤና አገልግሎት ማግኘት እየፈለጉ በተለያየ ምክንያት አገልግሎቱን ማግኘት እንደማይችሉ የጠቀሰው የጤና ሚንስቴር የተለያዩ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። መንግስት ከቅርብ አመታት ወዲህ ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ በጀት በመመደብ እየሰራ ቢሆንም አሁንም እጥረት መኖሩን አስታውቋል።

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በድሬ ዳዋ ከተማ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ትኩረት እንዲሰጠው ተጠየቀ

በኢትዮጵያ ከ22 በመቶ በላይ የሚሆኑ ወጣቶች የቤተሰብ ጤና አገልግሎት ማግኘት እየፈለጉ በተለያየ ምክንያት አገልግሎቱን ማግኘት እንደማይችሉ የጠቀሰው የጤና ሚንስቴር የተለያዩ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። መንግስት ከቅርብ አመታት ወዲህ ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ በጀት በመመደብ ለዘርፉ አገልግሎት መሻሻል የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ቢሆንም አሁንም እጥረት መኖሩን አስታውቋል።

Äthiopien Veranstaltung über Familienplanung

ሰሞኑን በድሬደዋ በተካሄደ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት መርሀ ግብር ምክክር መድረክ ላይ የተገኙት የጤና ጥበቃ ሚንስቴር ሚንስትር ዲኤታ ዶ/ር ደረጀ ዱጉማ  22 በመቶ የሚሆኑ ልጃገረዶች እና ወጣቶች የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ማግኘት እየፈለጉ ማግኘት እንደማይችሉ ተናግረዋል።

መንግስት በየዓመቱ ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ ወጪ ቢያደርግም በዘርፉ አገልግሎት ላይ እጥረት መኖሩን የጠቀሱት ሚንስትር ዲኤታው መንግስታዊ ያልሆኑ የቋማት እና ክልሎችም የራሳቸውን አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።

Äthiopien Veranstaltung über Familienplanung

ዶ/ር ደረጄ በርካታ ክፍተቶች ያሉበትን የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ለማስፋት የየማህበረሰቡን ግንዛቤ ማሻሻል አስፈላጊ ነው ብለዋል።

በአገልግሎቱ የተሻለ ተግባር አከናውኗል የተባለው የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ በያዝነው ዓመት ለመጀመርያ ጊዜ በአስተዳደሩ በጀት ተመድቦ ስራዎች መሰራታቸውን አስረድተዋል።

የድሬደዋ አስተዳደር  ከንቲባ አቶ ከድር ጁሀር ለውጥ የተገኘበትን የቤተሰብጤና አገልግሎት ጨምሮ ለጤናው ዘርፍ መሻሻል የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል።

መሳይ ተክሉ

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በድሬ ዳዋ ከተማ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ትኩረት እንዲሰጠው ተጠየቀ  