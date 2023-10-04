  1. ወደ ይዘቱ ዝለል
  2. ወደ ዋናዉ ገፅ ዝለል
  3. ወደ ተጨማሪ የDW ድረ-ገፅ ዝለል
የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት
አዲስ ድምፅአዲስ ቪዲዮ
ጤናኢትዮጵያ

በድሬዳዋ ኮሌራ 3 ሰዎች ገደለ

ረቡዕ፣ መስከረም 23 2016

የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ በመስተዳድሩ በኮሌራ ከተያዙ ሰዎች ሶስት መሞታቸውን አስታውቀዋል ።እስካሁን በሽታውን የመከላከል ስራ ከቁጥጥር ውጭ አለመውጣቱን የገለጡት ሃላፊዋ ድንገት ከቁጥጥር ውጭ ቢሆን ሌሎችየህክምና አገልግሎቶች ሳይደናቀፉ ህክምና የሚሰጥበት የተለየ ማዕከል መቋቋሙን ገልፃል።

https://p.dw.com/p/4X6Sl
Äthiopien Lemlem Bezabih Dire Dawa Health Burueo Head
በደንጊ ትኩሳት የተያዙ ሰዎች ቁጥር ባለፉት ሦስት ወራት ከፍ እያለ መምጣቱን የጠቀሱት ኃላፊዋ የዝናብ ወቅትን ተከትሎ በሚራቡ የቢንቢ ትንኞች የሚከሰተቱን የደንጊ እና ወባ በሽታዎች ለመከላከል ቢንቢን ማጥፋት እንደሚገባ ጠቅሰው ህብረተሰቡም የበኩሉን ማድረግ አለበት ብለዋል።ምስል Mesay Teklu/DW

በሽታው ከቁጥጥር ውጭ ቢሆን እንኳን የተለየ ህክምና መስጫ ማዕከል መቋቋሙን አስታውቋል

የድሬዳዋ የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ ወቅታዊ የጤና ችግሮችን አስመልክቶ ለሚዲያ ተቋማት በሰጡት መግለጫ ቁጥራቸው ከፍ እያለ ከመጡ በሽታዎች ደንጊ ፣ ወባ እና ኮሌራ ዋነኛ መሆናቸውን  ገልፀው በመስተዳድሩ በተከሰተው በዚህ ወረርሽኝ ከተያዙ ሰዎች ሶስት መሞታቸውን አስታውቀዋል ።በጎርጎሪዮሳዊው 2023 በኮሌራ የሚያዘው ሰው ቁጥር ጨምሯል
በደንጊ ትኩሳት የተያዙ ሰዎች ቁጥር ባለፉት ሦስት ወራት ከፍ እያለ መምጣቱን የጠቀሱት ኃላፊዋ የዝናብ ወቅትን ተከትሎ በሚራቡ የቢንቢ ትንኞች የሚከሰተቱን የደንጊ እና ወባ በሽታዎች ለመከላከል ቢንቢን ማጥፋት እንደሚገባ ጠቅሰው ህብረተሰቡም የበኩሉን ማድረግ አለበት ብለዋል።የአጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት ወረርሽኝ በኢትዮጵያ
አቶ ኢብራሂም አብዱልሀሚድ የተባሉ የጤና ባለሞያ በአስተዳደሩ እየተከሰተ ስላለው ኮሌራ ህክምና እና ሊወሰዱ በሚገባቸው ጥንቃቄዎች ዙርያ ለዶቼቬለ በስልክ በሰጡት አስተያየት ሁሉም ተቋም በሽታውን ለማከም ዝግጁ መሆኑን እና እስካሁን ለተከሰቱትም እያከምን እና እየዳኑ ናቸው ብለዋል። ሰዎች ህመሙ እንደጀመራቸው ህክምና ማግኘት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል። አቶ ኢብራሂም በሽታውን ለመከላከል በህብረተሰቡ ሊወሰዱ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎችም አስረድተዋል።
እስካሁን በአስተዳደሩ እየተከሰተ ያለውን የአጣዳፊ ተውከት እና ተቅማጥ በሽታን የመከላከል ስራ ከቁጥጥር ውጭ አለመውጣቱን የገለጠው ጤና ቢሮ ድንገት ከቁጥጥር ውጭ ቢሆን ሌሎች የህክምና አገልግሎቶች ሳይደናቀፉ ህክምና የሚሰጥበት የተለየ ህክምና መስጫ ማዕከል መቋቋሙን ገልፃል።
ኮሌራ በድሬድዋ 
የጤና ቢሮው ከወር በፊት በሰጠው መግለጫ  ከድሬደዋ የገጠር ቀበሌዎች አንዱ በሆነው ጀልዴሳ አካባቢ ኮሌራ ተከስቶ እንደነበር ገልፃል ።ለታማሚዎች በተደረገ የህክምና ክትትል እና የአካባቢውን ውሀ በማከም ወረርሽኙን ባለበት መከላከል መቻሉንም አስታውቋል።የኮሌራ በሽታን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት የተያዘው እቅድቢሮው በወቅቱ መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ አይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ በሌላ አካባቢ ወረርሽኙ መከሰቱን እና በከተማ በሚገኙ ህክምና ተቋማት ህክምና ሲሰጥ እንደነበር መረጃዎች ሲወጡ ቆይተዋል።ቢሮው አሁን ለሚዲያ በሰጠው መረጃ ሶስት መቶ ሰባ አራት ያህል ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን እና ሶስት ሰዎች በበሽታው መሞታቸውን ገልፃል።የታማሚዎች ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል ያሉት የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም አሁንም ግን ስጋት መሆኑን ተናግረዋል። ምክንያቱም ወረርሽኙ በሁሉም አካባቢ ባለመጥፋቱ እንደሆን አስረድተዋል። ኅብረተሰቡ ሳይበስሉ የሚመገባቸውን ምግቦች እንዲተው  የበሽታው ምልክት የሆኑ ማቅለሽለሽ ፣ ማስመለስና ተቅማጥ ምልክቶች ሲያጋጥሙት ወደ ህክምና ተቅዋም በአፋጣኝ እንዲመጣ ጥሪ ቀርቧል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ

ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ የ DW ታላቅ ዘገባ

የ DW ታላቅ ዘገባ

Äthiopien Addis Abeba | EHRCO briefing

በኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን የፈተነው የመረጃ እጦት

ፖለቲካረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ተጨማሪ መረጃ ከ DW

ተጨማሪ መረጃ ከ DW

የፓርተው ቃል አቃባይ አቶ ለሚ ገመቹም በአስተያየታቸው አክለው “ያለፉትን አምስት ኣመታት ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮን ሲመራ አልነበረም፡፡ ገበሬው በመስክ የዘራውንም በቆሎ ታጣቂዎች ይገቡበታል በሚል እንዲወድም ሆኗል፡፡ አሁንም ብሆን ህዝቡ ከውጪ የሚጠብቀው የእህል ምርት የለውም፡፡ ዓለማቀፍ ረጂ ተቋማትም ቢሆን ለአከባቢው ትኩረት የሰጠ ባለመሆኑ እርዳታው እንዲደርስላቸው ጥሪ ያቀረብንበት ነው ይህ መግለጫ” ብለዋል።

ኦነግ ለኦሮሚያ ክልል ችግር መንግሥትን ተጠያቂ አደረገ

ኦነግ ለኦሮሚያ ክልል ችግር መንግሥትን ተጠያቂ አደረገ

ፖለቲካረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
የሲቪል ማኅበራት እና ዜጎች

ለዘላቂ ሰላም መስፈን የሲቪክ ድርጅቶች ሚና

ለዘላቂ ሰላም መስፈን የሲቪክ ድርጅቶች ሚና

ፖለቲካረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
Äthiopien Lemlem Bezabih Dire Dawa Health Burueo Head

በድሬዳዋ ኮሌራ 3 ሰዎች ገደለ

በድሬዳዋ ኮሌራ 3 ሰዎች ገደለ

ጤናረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
የኢንተርኔት አፈናን መንግስታት መረጃ ለማፈን ይጠቀሙበታል

የኢንተርኔት አፈና በኢትዮጵያ

የኢንተርኔት አፈና በኢትዮጵያ

ሳይንስረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
Äthiopien Kraftstoffknappheit in der Amhara Region

የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና የንሮ ውድነት

የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና የንሮ ውድነት

ኤኮኖሚረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
Deutschland | Tag der Deutschen Einheit in Hamburg | Elbphilharmonie

የጀርመን ውህደት 33ተኛ ዓመት

የጀርመን ውህደት 33ተኛ ዓመት

ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 22 2016
ዋናዉን ገፅ ተመልከት