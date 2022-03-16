 በድሬዳዋ ከተማ የሸቀጦች ዋጋ መናር የፈጠረው ስጋት እና የመንግስት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 16.03.2022

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ኢትዮጵያ

በድሬዳዋ ከተማ የሸቀጦች ዋጋ መናር የፈጠረው ስጋት እና የመንግስት ምላሽ

የምግብ ዘይትን ጨምሮ በተለያዩ መሰረታዊ ሸቀጦች ላይ በአጭር ጊዜ የተፈጠረው የዋጋ ጭማሪ ኑሮን ከባድ እንዳደረገባቸው የድሬደዋ ነዋሬዎች ገለፁ ። እንደ ዘይት ባሉ ምርቶች ላይ የአቅርቦት ችግር መኖሩን የገለፀው የድሬድዋ አስተዳደር አቅርቦትን ለማሻሻል እና በስርጭት ላይ ተገቢውን ቁጥጥር በማድረግ መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:13

በድሬዳዋ የዋጋ ንረት ፣ የነዋሪው ምሬት እና የአስተዳደሩ እርምጃ

የምግብ ዘይትን ጨምሮ በተለያዩ መሰረታዊ ሸቀጦች ላይ በአጭር ጊዜ የተፈጠረው የዋጋ ጭማሪ ኑሮን ከባድ እንዳደረገባቸው የድሬደዋ ነዋሬዎች ገለፁ ። እንደ ዘይት ባሉ ምርቶች ላይ የአቅርቦት ችግር መኖሩን የገለፀው የድሬድዋ አስተዳደር አቅርቦትን ለማሻሻል እና በስርጭት ላይ ተገቢውን ቁጥጥር በማድረግ መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል።

በድሬደዋ በመሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ላይ የተፈጠረው የዋጋ ንረት ኑሮን ፈታኝ ማድረጉን ነዋሪዎች በምሬት ገልፀዋል። በአነስተኛ የምግብ ቤት ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት የከተዋ ነዋሪ በዋጋ ንረቱ ሳቢያ ከፍተኛ ችግር እንደገጠማቸው ተናግረዋል።

የድሬደዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ ሙክታር እንደ ዘይት ባሉ ፍጆታዎች ላይ የአቅርቦት ችግር መኖሩን ጠቅሰው አቅርቦትን ለማሻሻል እና በስርጭት ላይ የቁጥጥር ስራ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ከትናንት ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የምርት መሸጫ ዋጋ በተወሰኑ ምርቶች ላይ መተመኑን እና በዚህም አተገባበር ላይ ቁጥጥር ለማድረግ ግብረኃይል ተቋቁሟል ብለዋል።

Skyrocketing price of commodities

መስተዳድሩ መሰረታዊ የምግብ ፍጆታዎች ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርብ ለማስቻል በጀመረው የቅዳሜ እና እሁድ ገበያ በተለይ ዘይት በቀጥታ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ትኩረት መሰጠቱን ኃላፊው አስረድተዋል።

የተተመነው ዋጋ በተለይ በችርቻሮ ንግድ ቤቶች ተግባራዊ እየሆነ አይደለም የሚሉት ነዋሪዎች  ዘይትን ጨምሮ አንዳንድ የፍጆታ እቃዎችን ህገወጥ በሆነ መልኩ ለመሰብሰብ የሚደረጉ ጥረቶች እንዳሉ በመግለጽ መንግስት ተገቢውን ቁጥጥር እንዲያደርግ ጠይቀዋል።

መሳይ ተክሉ

ታምራት ዲንሳ

ኂሩት መለሰ

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በድሬዳዋ የዋጋ ንረት ፣ የነዋሪው ምሬት እና የአስተዳደሩ እርምጃ  