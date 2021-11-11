በድሬዳዋ ከተማ ከ200 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል፤ ፖሊስ

የድሬደዋ አስተዳደር ፖሊስ የከተማውን ፀጥታ ለማድፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር በሚል የተጠረጠሩ ከሁለት መቶ ስምንት በላይ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን አስታውቋል፡፡ በግለሰቦቹ መኖርያ ቤት በተደረገ ፍተሻ ለሽብር ስራው ሊውሉ ነበር የተባሉ ሸጉጦች እና የተለያዩ ቁሳቁሶች መገኘታቸውን ጠቁመዋል፡፡
የድሬደዋ አስተዳደር ፖሊስ የከተማውን ፀጥታ ለማድፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር በሚል የተጠረጠሩ ከሁለት መቶ ስምንት በላይ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን አስታውቋል፡፡ በግለሰቦቹ መኖርያ ቤት በተደረገ ፍተሻ ለሽብር ስራው ሊውሉ ነበር የተባሉ ሸጉጦች እና የተለያዩ ቁሳቁሶች መገኘታቸውን ጠቁመዋል፡፡የድሬደዋ አስተዳደር ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት እና የለውጥ ስራዎች ዳይሬክተር ኮማንደር ገመቹ ካቻ ፖሊስ ህብረተሰቡ እና በየደረጃው ያለ የፀጥታ አካል ባደረሰው ጥቆማ የከተማውን ሰላም ለማድፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር በሚል የተጠረጠሩ ከሁለት መቶ በላይ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡ኮማንደር ገመቹ በተጠርጣሪዎቹ ቤት በተካሄደ ፍተሻ ለሽብር ስራው ሊውሉ የነበሩ ሽጉጥ እና ሌሎች የተለያዩ ቁሳቁሶች መገኘታቸውን ጠቁመዋል፡፡ፖሊስ ከህብረተሰቡ እና ከሌሎች የፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በህወሀት እና በኦነግ ሸኔ ሊከሰቱ ይችላሉ የተባሉ ድርጊቶችን ለመቆጣጠር እያካሄደ ያለው ጥብቅ ቁጥጥር እና የከተማዋን ፀጥታ በንቃት የመከታተል ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የተናገሩት ኃላፊው ህብረተሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል፡፡መንግስት በሽብርተኝነት ከፈረጃቸው ቡድኖች ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው በድሬደዋ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ተጠርጣሪዎች መካከል ወደ ተለያዩ ጎረቤት አካባቢዎች ለመንቀሳቀስ የመጡ ኮብላዮች እንደሚገኙበት የፖሊስ መረጃ ያመለክታል፡፡
መሳይ ተክሉ
ታምራት ዲንሳ